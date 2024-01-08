红海问题不太可能削弱俄罗斯作为印度最大原油供应国的地位

分析人士和贸易人士告诉标普全球大宗商品，俄罗斯在2023年成为印度最大的原油供应国，占印度进口的三分之一以上，尽管最近的红海袭击事件加剧了人们对改道和运输成本上升的担忧，但这一趋势在2024年初可能会保持不变。

他们补充说，由于付款障碍、物流和运输延误等因素，近几个月俄罗斯供应放缓，但这可能不会影响整体趋势，因为印度精炼商已经习惯来自最大的非欧佩克供应国——俄罗斯的许多品种原油。

根据标普全球的数据，2023年俄罗斯占印度原油进口总量的35%以上，达到170万桶/日。12月，印度平均进口俄罗斯原油143万桶/日，较11月减少15万桶/日，较5月峰值大幅下降62万桶/日，5月是印度从俄罗斯进口原油最多的月度。

贸易人士和分析人士表示，尽管红海航运发生的一系列袭击事件迫使贸易商和供应商探索经由好望角的替代路线，但迄今为止，从俄罗斯到印度的原油运输并未受到影响。

标普全球炼油厂经济分析师Sumit Ritolia说："尽管面临红海袭击事件威胁，印度对俄罗斯原油的需求依然强劲，迄今没有发现已知的改道。然而，预计美国和拉美原油供应可能会选择好望角航线。"

红海仍是首选航线

根据标普全球Commodities at Sea数据，红海航线仍然是贸易商向印度炼油商供应俄罗斯原油的首选航线。目前，俄罗斯运往印度的石油路线计划没有明显变化。

俄罗斯拥有约1.12亿桶海运石油，其中至少有4,370万桶运往印度。值得注意的是，有1,920万桶位于印度次大陆附近，覆盖阿拉伯海、东印度洋和东南亚。标普全球认为，如果出现任何中断，炼油商或贸易商可以选择利用这些供应量来维持炼油厂运营。

能源经济与金融分析研究所南亚总监Vibhuti Garg说："由于来自红海的航运状况没有改善并增加了风险，油价可能会走高。印度从折扣的俄罗斯石油中受益，但在目前的情况下，虽然目前没有改道，但未来的合同可能会受到威胁。印度可能会从中东寻找替代供应。"

印度石油部长Hardeep Singh Puri最近告诉记者，红海袭击事件造成了高度动荡的局势，政府正在密切关注事态发展。这些袭击可能会中断原油供应，但印度有信心渡过难关。

暂时放缓

印度炼油厂习惯于以15-16万桶/日的速度购买索科尔原油，但在2023年12月观察到明显缺乏索科尔原油进口。一些船只不得不等待10-15天以上才能卸货。

最近的放缓可归因于中东流量增加、俄罗斯港口出现与天气有关的问题、炼油厂维护增加以及对运载俄罗斯石油的船只的审查加强。尽管目前有所下降，但预计未来几个月进口可能会反弹。分析人士称，这种复苏是意料之中的，因为检修后原油加工量预计将增加，尤其是在炼油利润保持强劲且需要满足季节性需求增长的情况下。

Ritolia表示："过去一个月，与索科尔原油进口相关的挑战与西方制裁和付款相关问题有关。值得注意的是，付款问题似乎是暂时的，预计不会影响未来来自俄罗斯的船货。"

印度政府官员坚决否认支付机制存在任何问题。他们补充说，相反，进口下降是由于价格相对缺乏吸引力和利润率下降。

Puri说："不存在付款问题。印度领导层只有一个要求，那就是确保印度消费者以最经济的价格获得能源，不受干扰。"他补充说，从俄罗斯进口原油时，炼油公司没有抱怨任何与付款相关的问题。

他说："原油进口完全取决于我们炼油厂的购买价格。"他补充说，由于印度已经确立了作为常规石油买家的资格，一些新的石油生产商愿意提供比俄罗斯原油更高的折扣。但他没有详细说明。

印度议会委员会最近的一份报告援引石油部一位代表的话称，所有购买俄罗斯原油的行为都在西方因俄乌冲突而对俄罗斯实施制裁的范围之内。