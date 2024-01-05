随着中东紧张局势升级，东北亚能源供应担忧日益加剧

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2024年01月05日 | 15:34 UTC
作者： - Takeo Kumagai, Charles Lee, Eric Yep and Rong wei Neo
亮点
由于胡塞反对派武装对红海商业船只的袭击升级，中东紧张局势升级，东北亚主要能源进口国日益担心潜在的供应风险。
5月5日，日本石油协会（PAJ）会长Shunichi Kito在东京举行的PAJ新年招待会期间对记者表示："我们最担心中东局势进一步恶化，对此我们需要高度密切关注，因为日本对中东（石油供应）的依赖度极高。"
在谈到红海的船只袭击事件时，Kito表示，他对频繁袭击带来的边际影响感到担忧，袭击已经对更广泛的船运业务产生了一些影响，包括集装箱和其他船只改选更长的好望角航线。
根据日本经济产业省（METI）的初步数据，11月中东占日本原油进口量的94.6%，其中沙特阿拉伯占总供应量的42.7%，包括117万桶超轻质原油。
Kito表示，由于大多数日本油轮通过波斯湾运输，很少有原油油轮经由红海航线运输，因此迄今为止，紧张局势对日本的"直接影响"有限。
日本金属与能源安全组织（JOGMEC）首席经济学家野上孝之（Takayuki Nogami）表示，红海船只袭击事件的增加可能会影响日本从沙特阿拉伯延布（Yanbu）进口原油，这可能导致该国选择更长的航线以避开曼德海峡，或寻求替代原油供应。
1月5日，韩国天然气公司（Kogas）和SK E&S的官员表示，他们正在遵循1月4日发布的政府指示，避免选择苏伊士运河和红海航线。
一位直接了解情况的消息人士还表示，Kogas已经开始经由好望角航线，将美国液化天然气（LNG）船货运往韩国，并从美国墨西哥湾装运美国LNG船货。
Kogas的一位官员说："根据政府的建议，Kogas将暂时绕过苏伊士运河，选择好望角航线。"
这位官员表示："我们将非常密切地关注红海和巴拿马运河的局势，以便之后选择航线。"
1月4日，为了安全起见，韩国贸易、工业和能源部（MOTIE）要求当地船运公司和大宗商品进口商避开红海航线。
MOTIE在一份声明中称："鉴于红海的地缘政治风险持续存在，我们已要求船运商和货物进口商主动考虑绕行，因为我们的船只和出口产品的安全是重中之重。"
MOTIE表示："因为船只目前绕行非洲，该地区的原油和液化天然气供应没有出现严重中断。"
最近船运路线出现问题，如苏伊士运河的地缘政治风险和巴拿马运河的干旱，导致运输成本上升和运输时间延长，在政府全力应对通胀之际，这可能会推高国内价格，MOTIE对此表示担忧。
在红海及其周边地区，胡塞反对派武装对商业船舶的袭击不断升级。
根据国际货币基金组织（IMF）港口观察预警（Port Watch Alert）发布的卫星估算数据，对绕开红海航线的贸易的初步估计显示，去年12月下半月，通过曼德海峡的贸易量同比下降了约38% 。
该监测机构表示，这些估计可能夸大了过境运输量的减少，因为一些商船可能已经关闭了发射器，从而隐藏其位置，以防范潜在攻击者。
IMF港口观察称，在截至2024年1月2日的10天内，苏伊士运河附近的估计过境运输量同比下降28%，而苏伊士运河的估计值不应受到发射器问题的影响，而且这与全球3.1%的海上贸易在此期间从红海分流是一致的。
同时，数据显示，由于改道，好望角航线的过境运输量激增，估计较去年水平增加了约67%。
1月1日，新加坡海事和港务局（MPA）表示，其于12月31日接到通知，新加坡注册的集装箱船马士基杭州号（Maersk Hangzhou）在红海南部向北航行时，发现其甲板上出现闪光。
这起事件发生在12月31日早些时候，据美军中央司令部（CENTCOM）报告称，该船遭到了导弹袭击。在第一次袭击发生后约10小时， MPA接到了有关第二次袭击的通知，一群小船向该船发射了小型武器。
MPA表示，在该船发出求救信号后，CENTCOM部署的安全部队成功应对了这两起袭击事件，没有报告船只起火。MPA补充称，该船正在前往埃及塞得港（Said）的途中。
新加坡也在1月3日发表联合声明，称伊朗支持的胡塞武装对商船的袭击明显升级，他们使用导弹、小船进行袭击，并试图劫持船只。