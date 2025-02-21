专题报道：三年过去了，俄乌冲突仍然影响着天然气市场

自俄乌冲突爆发以来已经三年，尽管欧盟领导各方齐心协力逐步停止进口俄罗斯天然气，但俄罗斯天然气在欧洲的未来前景仍然未知。

欧盟委员会目前坚持其政策，计划在2027年前完全消除俄罗斯化石燃料进口，包括天然气和液化天然气。

2月20日，能源专员Dan Jorgensen再次重申了他的承诺，称他将于下个月提出一项计划，确保欧盟"完全摆脱"俄罗斯天然气。

但俄罗斯和美国就乌克兰事件进行的和平谈判引发了新的猜测，即未来某个时候俄罗斯的大规模管道天然气流量可能会重返欧洲。

然而，在这发生之前，可能需要改变很多事情。

"俄罗斯天然气的大规模回归取决于和平协议，我们预计谈判将会复杂且需要时间来完成，"标普全球大宗商品的全球天然气战略负责人Michael Stoppard在2月20日表示。

"谈到天然气，特朗普总统和普京总统的利益是对立的。特朗普在他之前的任期内是美国液化天然气的强烈支持者，而俄罗斯管道天然气的回归与这一目标相悖，"Stoppard说。

土耳其溪管道

随着俄罗斯通过乌克兰的天然气运输于1月1日暂停，以及俄罗斯每年约150亿立方米的天然气供应损失，现在俄罗斯只剩下一条管道可将天然气输送到欧洲：即年输送量157.5亿立方米的土耳其溪管道（欧洲段）。

根据标普全球大宗商品的数据，俄罗斯也可以以液化天然气（LNG）的形式向欧洲供应天然气，去年俄罗斯对欧盟的LNG供应增加，总计1,560万吨（215亿立方米）。

欧洲的一些国家——尤其是匈牙利和塞尔维亚——仍然在很大程度上依赖于俄罗斯的管道输送。

但和平协议是否会让德国这样的国家再次受到诱惑，重新接受俄罗斯的天然气供应？在2022年8月，俄罗斯天然气工业股份公司的北溪管道停止了对德国的供应，该管道的年输送量为550亿立方米。

"所有的目光都集中在德国和新联盟的组建上，"Stoppard说。"有一个强大的派系专注于重振疲软的经济，他们认为俄罗斯天然气的回归是有帮助的，甚至是必不可少的，"他说。

"然而，这一观点可能不会在整个联盟中占据主导地位，而且会在欧洲各国政府中引发激烈争论。"

欧洲天然气价格在二月初达到两年来的高点，原因是通过乌克兰的俄罗斯天然气运输中断以及寒冷天气下对储存水平的担忧推动了价格上涨。

标普全球大宗商品旗下普氏在2月10日评估了荷兰TTF基准月前价格为58.14欧元/兆瓦时，这是自2023年1月底以来的最高水平。

在这之后，价格有所下降，普氏在2月20日评估TTF月前合约价格为47.42欧元/兆瓦时。

俄罗斯的输送途径

俄罗斯天然气和液化天然气在短期内有四个途径可以以比目前更大的数量重回欧洲市场：乌克兰过境走廊、亚马尔-欧洲管道、未受损的北溪2号管道，以及北极液化天然气2号管道。

前面三个将分别需要乌克兰、波兰和德国的支持，而在当前的地缘政治条件下，这很难想象。

美国银行的分析师在2月17日的一份报告中表示，通过任何这些路线的天然气流动将是对当前全球供应的额外补充，"影响全球天然气价格"。

在出口受限后，俄罗斯对欧洲的大部分天然气供应已停止，因为俄罗斯没有能力将出口转向其他市场。

摩根士丹利公司也认为，如果俄罗斯天然气回归，2020年代后期可能会出现额外的供应过剩风险。

"如果达成和平协议，并为俄罗斯管道天然气（或北极液化天然气2号管道）重新进入市场创造了条件，可能会在本年代末加剧全球LNG产能过剩，"摩根士丹利在2月12日的一份报告中表示。

报告还指出，供应更充足的天然气市场将对日本、中国和印度最为有利。

"如果俄罗斯天然气流入欧洲，那亚洲采购液化天然气的竞争将不会那么剧烈，"该公司在2月17日的一份单独报告中表示。

在危机期间，欧洲增加了液化天然气的进口，挪威也在持续高价的背景下寻求最大化出口。

其他供应商，如阿尔及利亚和阿塞拜疆，缺乏上游资源或管道容量来交付大部分的额外天然气。

行业人士观点

美国银行在2月17日表示，俄罗斯能源重返市场的任何短期途径可能会是"温和的、渐进的，并可能与安全保障有关"，并补充说，和平谈判将"充满风险"。

关于增加俄罗斯天然气流入欧洲的问题，欧洲公司，包括挪威的Equinor公司也被问及。

Equinor公司负责市场营销、中游和加工的执行副总裁Irene Rummelhoff在2月5日表示，市场中的"大未知数"是如果达成某种和平协议，俄罗斯对欧洲的供应量将会发生什么变化。

"在我们看来，通过北溪2号的输送量可能会达到80亿立方米，而北溪1号已经永久损毁，"她说。

"我们预计不会有大量通过波兰的输送量。我们预计乌克兰会带来另外280亿立方米/年的输送量。因此，俄罗斯可能会增加350亿立方米/年的输送量，"她说。

然而，Rummelhoff指出，与去年约1,250亿立方米的欧洲LNG进口量相比，可能恢复的俄罗斯供应量"并不算特别显著"。

与此同时，奥地利的OMV似乎已经彻底放弃了俄罗斯天然气。首席执行官Alfred Stern在2月4日表示，OMV现在明白，不能将俄罗斯天然气工业股份公司视为可靠的天然气供应商。

当被问及OMV是否会考虑恢复从俄罗斯进口天然气时，Stern表示："在天然气市场上，能够通过长期天然气合同获得可靠的供应是一个关键的先决条件。"

"在OMV，我们深刻地认识到，依赖单一的天然气供应商并不是一个好主意，这也是我们实现天然气供应多样化的原因所在。"