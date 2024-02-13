消息人士表示，IEA部长们可能会采取措施加强天然气安全作用

2月13日，一位参与公报起草的日本政府消息人士告诉标普全球大宗商品，国际能源署（IEA）成员国的部长级官员可能会在2月14日发布一份公报，其中包括加强其天然气安全作用的措施。

此前，国际能源署天然气和清洁燃料市场监测和供应安全工作组（TFFS）进行了讨论，寻求确保天然气和液化天然气（LNG）长期供应安全的方法。

该消息人士称表示，在TFFS讨论后，部长们将正式要求IEA理事会（其最高决策机构）考虑采取措施，提高天然气供应中断和紧急信息的透明度，并加强天然气储备机制，包括采取政策措施。

IEA部长级会议及其成立50周年庆祝活动将于2月13-14日在巴黎举行。在周年庆祝活动期间，能源和气候部长们将讨论能源市场和政策的最新发展，并确定该机构未来几年的战略方向。

这位消息人士称，IEA部长级公报预计将肯定IEA在定期市场监测、评估导致价格峰值和波动的供应中断以及帮助其成员实现天然气供应来源多样化方面所做的工作。

该消息人士补充表示，公报也可能认可全球LNG市场适当运作以及天然气储存和储备机制监管框架的重要性。

该消息人士称，由于TFFS的任期将于2024年10月到期，部长们也将要求IEA理事会要求任何继任机构考虑并分析增强天然气供应灵活性、透明度和安全性的方法。

作为IEA的创始成员国，日本一直呼吁TFFS考虑通过地下储气库、日本的"战略缓冲LNG"等政策措施以及LNG合同的灵活性等多种方式来增强天然气安全。

欧共体区域框架

2月13日，当被问及欧盟是否会支持与IEA发展天然气安全合作时，欧盟能源专员卡德里•西姆森（Kadri Simson）表示，区域紧急措施框架已经到位。

西姆森在巴黎IEA会议期间对标普全球表示："因此，如果我们的某个成员国将被切断某些供应，那么我们可以利用逆向流动来支持邻国。我们的确建立了一个稳固的地下天然气储库网络。"

她说："我们的目标是填满这些储气库，因此，现在在供暖季节结束时，欧洲的天然气储存水平确实达到了创纪录水平。"

当被问及这是否可以扩大到其他合作伙伴时，她表示"市场条件差异很大"，并补充称，欧盟为确保从全球市场购买天然气而进行的联合行动包括邻国塞尔维亚、摩尔多瓦和乌克兰。

天然气安全担忧

2022年俄乌冲突爆发时，对稳定天然气供应的担忧显著增加。两国冲突爆发前，俄罗斯是欧洲主要的管道天然气供应国，但基础设施遭到袭击和俄罗斯反制裁导致对许多国家的供应中断，价格大幅飙升。

2022年8月，标普全球大宗商品旗下普氏评估的荷兰TTF基准未来一个月价格创历史新高，达到319.98欧元/兆瓦时。此后价格下跌，2月12日基准最新估价为25.715欧元/兆瓦时。

为减轻俄罗斯供应中断影响而采取的紧急措施，以及天气变暖，在一定程度上缓解了买家确保供应的压力。

价格下跌降低了建立更紧密供应安全的紧迫性，而技术问题意味着很难依照战略石油储备的模式建立战略天然气储备。

标普全球全球天然气首席策略师Michael Stoppard表示："全球天然气系统刚刚以目前的结构相对有效地应对了最严重的供应中断问题。"

由于欧洲市场适应俄罗斯供应下降，成功实施最低储存水平，减少消费并增加进口能力，因此价格有所下跌。温和的天气也帮助消费者度过了危机。