欧盟钢铁脱碳可能造成球团矿供不应求，鼓励创新

到2030年，欧洲新钢铁项目的规模将实现超过2,000万吨使用天然气和氢气的直接还原铁产能，这可能会给可用的铁矿石球团矿供应带来压力，刺激进一步的创新，同时可能推迟更广泛地推出低排放钢材。

安赛乐米塔尔、萨尔茨吉特、奥钢联等公司计划在德国、瑞典、西班牙和其他欧洲国家建设的新直接还原铁和电弧炉将依赖于稀缺的低杂质直接还原级球团矿，2,000万吨/年的直接还原铁需求需要约3,000万吨球团矿。尽管许多项目尚未做出最终投资决定和融资，未来10年，预计直接还原铁工厂将进一步增长。

虽然满足新直接还原铁项目需求的球团矿供应可能紧张，但市场表明，目前的球团矿供应可以轻松满足2024年的需求。2023年现货市场球团矿溢价疲软，从印度和其他原产地进口到中国的二氧化硅和氧化铝含量较高的高炉球团矿溢价较低。

即使有传言称商定的第一季度直接还原球团矿溢价上涨，但质量较高的高炉和直接还原球团矿的合同级溢价未能回到接近去年和2021年的高位。低溢价也降低了通过选矿生产更高球团矿规格的投资积极性。

自2022年年中以来，欧洲和全球钢铁需求走弱、钢材价格和利润率低迷限制了球团矿需求。随着整体球团矿市场松动，较小的直接还原市场受益。相反，全球现货硬焦煤参考价格一直居高不下，由于全球供应扩张有限和印度引领的现货需求，第四季度普氏低挥发硬焦煤溢价在300美元/吨FOB澳大利亚以上。价格已接近运营成本的两倍，提振了矿企的利润率。

铁矿石供应

除了少数现有的全球铁矿石资源高品位项目以外，铁矿石供应的增长潜力可能有限，无法经济地获得直接还原质量的给料。这可能需要在炼钢工艺方面进行创新，以去除煤炭和使用质量较低的铁矿石，并在废钢供应方面承担责任——在数量和低残留金属品位方面，以满足钢材质量要求和推动钢材脱碳。

US Steel计划从其位于明尼苏达州的Keetac铁燧石矿石业务供应直接还原级球团矿，在较早前设定2023年底的生产目标后，具体质量和发货时间表尚未在市场上讨论。在获得新投资后，安赛乐米塔尔矿业加拿大公司（ArcelorMittal Mining Canada）正转向使用其目前的高炉级混合材料生产直接还原球团矿。即使做出上述调整，加拿大业务仍无法满足安赛乐米塔尔的直接还原铁项目需求。

其他现有球团矿供应商可能会通过投资和许可证来调整产量，而阿尔及利亚的直接还原铁运营商计划扩大铁矿石加工和球团生产，投资建设专用工厂，并从全球资源（目前包括毛里塔尼亚）购买铁矿石精矿。

乌克兰持续的战争影响来自乌克兰和俄罗斯的铁矿石供应，影响该地区的新投资，以及在2025年底左右欧洲新的直接还原铁工厂投产前开发新市场和贸易流，可能会加剧远期直接还原球团矿供应紧张。

根据西欧典型的高炉铁矿石负荷，即使在块矿与球团矿一起使用的情况下，用于直接还原铁的球团矿需求也可能高出约三到四倍。

对于SSAB、Cleveland Cliffs、US Steel、Stelco和其他使用100%球团矿或球团矿和热压块铁和废钢的钢铁生产商而言，直接还原铁工厂对球团矿的需求差异可能有限，给欧洲带来寻找更多供应的压力。差异也将取决于直接还原铁的质量和废钢在电弧炉中的用量，以及产出效率。

直接还原质量

国际铁金属协会（IIMA）表示，直接还原工艺对铁矿石质量更为敏感，基于市场的铁矿石球团矿供应将至关重要。

IIMA在11月的一份报告中预测，考虑到全球直接还原铁工厂的需求增长，2033年直接还原级球团矿供需缺口约为3,400万吨。即使将一些质量较低的高炉球团矿用于直接还原铁，IIMA估计仍存在1,800万吨的缺口，相当于约1,200万吨/年的直接还原铁产能或5个直接还原铁模块的原料短缺。

直接还原铁工厂不能使用炉渣去除杂质、控制铁水质量和生产率。直接还原铁工厂需要氧化铝和二氧化硅含量低的球团矿来优化直接还原铁的质量，限制对下游炼钢工艺能耗和质量的影响。

在欧洲以外，依赖进口球团矿的现有直接还原铁生产商可能会扩大需求，考虑新的铁矿石球团，并刺激新的钢铁项目，包括利用可再生能源和碳捕获、利用和封存的项目。

沙特阿拉伯、埃及、阿联酋、阿尔及利亚、特立尼达和多巴哥和马来西亚的主要直接还原铁生产商，以及中国和俄罗斯的新直接还原铁项目，可能会推动铁矿石生产商进一步扩张。使用较低质量铁矿石和粉矿直接还原等技术的投资在通过测试后可能会加快步伐。韩国、中国和日本正在关注直接还原铁和电弧炉投资，与必和必拓、力拓等矿业公司合作，开展项目以建立较低排放的金属供应，并更好地利用废钢和现有高炉原材料和工艺。

国际能源署在9月的一份报告中表示："增加废钢回收利用和大规模部署创新技术是减少排放的关键手段。"