2025年大宗商品市场展望：新法案有望推动菲律宾镍矿产业再上新台阶

这是《2025年大宗商品》系列报告的一部分。我们的分析师将向您介绍将在2025年推动大宗商品市场发展的关键主题。

菲律宾总统费迪南德•马科斯对该国已具规模的镍产业及整个采矿业制定了宏伟计划，并正在推动新立法以实现这一愿景。

马科斯一直敦促立法机构通过一项改革法案，以修订1995年《菲律宾矿业法》。拟议的新制度将根据矿山位置，基于利润征收1.5%至5%不等的四级矿权使用费。监管机构在批准新矿时也会考虑环境因素。

一份政府声明称，新制度将比现有制度更简单。目前，矿企的财务义务因具体采矿协议而异，且仅对位于指定矿产保护区内的矿山征税。

标普全球大宗商品分析师Paul Manalo表示："除财务方面外，更新后的法案将在项目审批中纳入此前被忽视的重要考量因素，如生物多样性以及地方政府部门、当地社区和民间社会等利益相关方的参与。"

该法案正在等待参议院通过，鉴于政府官员有关批准的建议，该法案有望通过。该国矿企对此持乐观态度。

菲律宾矿业商会主席Michael Toledo表示："总统亲自向我提到，他充分认识到采矿业对我国社会经济发展的重要性，以及制约该行业充分发展的各项问题。"

Toledo通过电子邮件表示："我们很高兴看到政府官员正在积极处理我们的建议，并期待这些建议在不久的将来得以实现。"

菲律宾采矿业期待增长 全球市场份额% 储量和资源 镍 7.7 3,200万吨 钴 3.1 100万吨 黄金 1.8 1.312亿吨 铜 1.5 4,660万吨 铝土矿 0.9 3.611亿吨 资料来源：标普全球市场财智

可持续发展、创新与镍产业链

马科斯于2022年年中上任，公开倡导负责任采矿已有一段时日。

马科斯在2023年总统矿业环境奖颁奖典礼上表示："我们必须采用优先考虑环境的采矿实践，确保开采过程清洁、高效，并对已开采土地进行修复。"

他说："我们还必须通过推动对矿物加工新方法的研究来促进创新。减少浪费和能源消耗的方法。此外，我们将继续完善和增强我们的采矿政策，以反映这些优先事项。"

2024年，菲律宾是全球第二大镍矿生产国，拥有1,340万吨的储量和资源量。根据标普全球市场财智的数据，2024年菲律宾镍矿产量为38.7万吨，仅次于印度尼西亚。

但马科斯和业界不仅希望提高产量，还力争通过国内镍矿加工实现产业链升级。

Toledo说："我们认为，政府应该解决导致大型矿业投资困难的主要相对劣势，尤其是在矿物加工方面。菲律宾必须与韩国、日本和欧盟的矿业企业开展合作并实现技术共享，以获取替代性冶炼工艺。"

矿产开采和加工处于清洁能源产品制造的供应链上游。目前，由于行业内的不利因素正在驱走投资，矿石开采量不足以供应那些尚未建成的矿产加工设施。"

今年10月，菲律宾在三个地区启动了矿业许可证网上申请程序，并计划最终在全国推广，旨在将审批时间缩短至两年。同月，环境与自然资源部一位官员表示，正在着手起草一项行政令，以解决现行矿权使用费法律在解释上的一些分歧。

根据最新政府数据，2024年第一季度菲律宾批准了785项矿业相关许可。获批的许可包括矿产生产分成协议、财务或技术援助协议以及勘探许可证。截至第一季度末，仍在处理中的申请共计1,509项。

特朗普因素

Toledo表示，矿业商会预计，鉴于该国丰富的矿产储量以及这些金属当前和预期的需求来源，菲律宾在未来几年将继续保持黄金、铜和镍的主要生产国地位。今年镍价面临下跌压力，但Toledo表示，由于能源转型带来的需求（包括2025年的需求），该协会对镍的整体前景持乐观态度。

不确定性因素之一是即将就任的美国总统特朗普，他已经威胁要颠覆美国现有的贸易关系，继而影响全球金属贸易流向。

Toledo说："特朗普政府将如何影响大宗商品价格，特别是清洁能源所需矿产的价格，目前仍不得而知。专家们认为，特朗普的回归只会减缓而非阻止全球迈向净零排放的步伐。"