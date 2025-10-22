Western Mines启动范围界定研究，在500万吨Mulga Tank镍项目进行测试

Western Mines Group正在为其Mulga Tank项目启动范围研究和冶金试验，该公司称该矿床为澳大利亚最大的镍矿床，含镍金属量超过500万吨，目标是实现高回收率并成为低成本的硫化镍生产商。

Western Mines Group董事总经理Caedmon Marriott在10月21日至23日于澳大利亚举行的国际矿业与资源大会上表示，Mulga Tank矿床预计将在三到五年内成为战略性资产，可能与Canada Nickel旗下的Crawford矿床比肩，甚至超越。

该矿床含镍约530万吨，其中160万吨被划为指示资源量，350万至360万吨为推断资源量。他表示：“这足以使该矿床成为澳大利亚最大的镍矿床，并且在全球很可能跻身前十，乃至前五。”

Western Mines迄今已在该项目投入1,000万美元，并且最近完成了新一轮融资。Marriott表示：“我们现在的资金能够支持未来6至12个月。”

镍市场

截至10月21日，在2025年下半年的大部分时间里，伦敦金属交易所（LME）三个月期镍价格徘徊在15,000-15,500美元/吨之间，低于一年前同期的16,000-17,000美元/吨。

Western Mines表示对镍仍持乐观态度，称“价格在15,000美元/吨有一个非常坚实的底部”，并预计随着印尼的采矿（印尼占全球精炼镍产量的63%）成本逐步上升，“被称为‘世界级镍产区’的西澳大利亚”将迎来更多机遇。

Marriott表示：“印尼方面已经先开采了品位高、最接近基础设施的矿。随着他们在ESG（环境、社会和治理）方面更加合规——我认为这是他们开始大力推动的一个重要主题，我们预计那里的成本基础会随着时间推移而上升。”

在10月13日至17日举行的LME周上，市场参与者也对镍给出了积极展望，原因是印尼需要更高的镍价来支持其在未来几年内消除财政缺口并实现预算平衡的承诺。

金融服务集团麦格理的分析师Jim Lennon在LME周期间表示：“印尼政府正将镍视为解决其预算赤字问题（预计2026年为国内生产总值的2.48%）的方案之一，而允许镍价上涨是吸引更多资金的一种方式。”

另一种途径是鼓励加大对发展印尼国内镍终端应用领域的投资，例如电池和电动汽车制造以及不锈钢生产——据参加LME Week的与会者称，印尼正积极推进这些领域。该国加强下游加工也可能以附带效果促成更加均衡的全球市场。

成本策略

Marriott表示，Western Mines的目标是将自身定位于镍生产成本曲线的下半区间。由于处理硫化矿，与从印尼最常见的红土型矿床中提取金属相比，该公司的运营预计将具有更低的二氧化碳排放强度。

Marriott称，西方世界正日益转向低品位浸染型镍矿床，加拿大的Canada Nickel及其Crawford矿床引领着这一转变。

他说：“这些公司就一个品位为0.22%的镍矿体发布了可行性研究，显示全维持成本将略低于4,000美元/吨。”他补充说，Western Mines比这一位于安大略省的露天矿项目大约晚三年，但正“紧追其后”。

Marriott称，Western Mines计划在2026年公布其范围界定性研究结果，以展示该项目的经济性以及其Mulga Tank矿床的“优质矿体”。