现代电池设施遭突击检查引发外国投资者新担忧

专家表示，在美国总统唐纳德·特朗普寻求贸易伙伴提供资金承诺以促进国内制造业发展之际，对佐治亚州一家电池工厂进行的移民突击检查引发了外国投资者的质疑。

9月4日，美国移民和海关执法局牵头进行了一次多机构突击行动，在现代汽车公司供应商——HL-GA Battery Company（现代汽车和LG新能源的合资企业）的建筑工地拘留了近500人。有关官员称这是美国历史上规模最大的单一地点突击行动。其中约300人是韩国公民。

这次突击检查暴露了特朗普政府强硬移民政策与其吸引外国投资到美国之间的矛盾。专家表示，政府需要为技术工人来美培训国内员工开辟通道，此事可能会给美韩正在谈判的贸易协议制造障碍。

对外关系委员会地缘经济研究资深研究员Matt Goodman对普氏（隶属于标普全球大宗商品）表示：“外国投资者感到他们收到了混乱的信号。一方面是强烈的鼓励信号……在美国投资。 另一方面则是对外国投资的审查有所加强。”

美国投资面临不确定性

此次突袭发生在特朗普于7月30日宣布美国与韩国达成贸易协定之后，尽管协议的细节尚未敲定。该框架将该国的关税降低至15%，并包括3,500亿美元用于造船、LNG和其他能源产品的投资。特朗普还围绕来自欧盟的6,000亿美元投资和来自日本的5,500亿美元投资进行了结构化交易，并表示他预计将沿这些方向谈判更多协议。

但Goodman表示，佐治亚州事件发生后，本就关注特朗普关税不确定性的外国投资者更加担心美国的投资环境。

Goodman说：“他们担心的是自己在这里有多受欢迎，以及如果他们投资于任何可能被视为在某种程度上对国家安全敏感的项目，会面临多大风险，而国家安全这一术语的解释相当宽泛。”

佐治亚州的局势可能会导致外国领导人和公司高管质疑自己的投资计划。

佐治亚州突击检查发生后，韩国外交部长赵显9月6日在X平台发帖写道：“我再次强调总统的话，即在美国执法过程中，我国在美投资企业的经济活动和我国国民的权益绝不能受到不公正的侵犯。”

韩国现代汽车在佐治亚州投资126亿美元，建设汽车装配和电池工厂以生产50万辆电动和混合动力汽车，这是佐治亚州历史上最大的经济发展项目。

该设施于2025年3月投产，是与LG新能源（LGES）和SK On成立的合资电池企业的一部分，预计到2031年将创造8,500个工作岗位。

LG新能源在给Platts的一份声明中表示，该公司正在“全力以赴”营救在突击检查中被拘留的47名员工。该公司还暂停了除客户会议、会议和展览之外的所有赴美商务出行。

LG新能源表示：“我们将尽最大努力迅速解决问题，并确保我们的员工和合作伙伴公司成员安全、迅速地返回。”

现代汽车网站称，现代汽车还承诺在2025年至2028年期间追加210亿美元投资，以推动美国制造业增长。该汽车制造商在一份声明中表示，被拘留的人员中没有一人直接受雇于现代汽车公司。

这包括就业验证要求和移民法。现代汽车表示：“现代汽车致力于完全遵守我们运营的每个市场的所有法律法规。这包括就业验证要求和移民法。我们期望我们所有的合作伙伴、供应商、承包商和分包商做出同样的承诺。”

需要合法的移民途径

美国战略与国际研究中心韩国主席Syd Seiler告诉Platts，外国公司可能会争辩说，他们在美国缺乏技术工人，需要引进关键人才，直到其他人接受培训。

Seiler表示：“如果这将成为一种模式，各国将被敦促在美国投资，而这关乎雇佣当地人……这是公平的。但是，如果没有某种更好的系统来允许像现代、三星或任何在这里投资的公司需要引进的技术工人和管理人员，这也无法实现。”

美国韩国经济研究院（Korea Economic Institute of America）传播总监Arius Derr在9月8日撰文指出，这次突击检查暴露了特朗普政府恢复美国制造业目标中的矛盾。

他写道：“特朗普政府必须通过扩大合法途径，让外国工人能够支持政府希望吸引的投资，否则将关闭一条正在为美国创造良好新工作岗位的主要渠道。”

Derr认为，移民规定和签证限制使企业难以雇佣那些搭建美国工厂所需的短期、企业专属技术人员。

他写道：“换句话说，美国想要FDI（外国直接投资）以及随之而来的高技术制造业，但几乎没有提供任何短期部署专有、工厂特定专业技术的合法安全途径。”

特朗普呼吁所有在美国投资的外国公司“尊重”移民法。

9月7日，特朗普在真实社交Truth Social上发帖称：“我们欢迎您的投资，我们鼓励您在法律上利用您非常聪明的人才和优秀的技术人才，来打造世界级的产品，我们将让您快速、合法地实现这一目标。我们所要求的回报，就是你们雇佣并培训美国工人。”

突击检查冲击谈判

Goodman表示，尽管韩国谈判了一项于2012年生效的自由贸易协定，但在特朗普政府新实施关税后，佐治亚州局势对美国和韩国之间的关系造成了“实实在在的外交冲击”。

作为贸易谈判的一部分，美国对从韩国进口的汽车零部件征收的25%关税依然有效。现代汽车高管在7月24日的财报电话会议上表示，关税使该公司损失超过6亿美元。

Goodman认为，继佐治亚州事件后，韩国官员可能会在最终贸易协议讨论中寻求有关计划投资的更多保证和确定性。Seiler表示，这种趋势可能会出现在与其他国家包括投资的贸易协议中。

Goodman说：“我认为韩国方面无法轻易抽身离开，因为在很多方面他们确实需要美国，而这正是美国在这些局势下所拥有的筹码。但当美国行使这种影响力时，它确实会产生外交和经济方面的影响，尤其是在此类事件最终导致外国投资实际放缓的情况下。”