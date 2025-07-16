美国铝业愈渐担忧由关税引发的需求破坏

如果美国持续对铝进口实施50%关税，传统的铝买家可能会考虑使用其他材料。

包装商、建筑商和汽车制造商看到美国总统唐纳德·特朗普将铝关税从他上任时的10%提高到6月3日的50%。美国铝买家支付的溢价在同一时期内几乎翻了三倍，引发了对需求破坏的担忧。尽管一些铝生产商认为特朗普最终会降低关税，但该行业越来越担心他们将开始失去消费者。

华盛顿特区的战略工业材料安全中心执行主任Joe Quinn告诉普氏：“关税波动不断加剧市场混乱。”

“关税在三个月内从10%上升到25%，再到50%。如果保持在50%的水平，是的，这将为一些铝生产商带来收入，但如此高的价格，确实存在需求破坏的合理担忧。客户可能会转向使用不同的材料。”

美国总统唐纳德·特朗普于3月12日对所有进口铝和钢铁实施25%的关税。6月3日，特朗普签署命令将关税提高至50%，这引发美国铝业的警告，称此举可能导致铝需求下降和通胀。由于关税下调遥遥无期，行业专家警告称，尽管2025年上半年铝需求保持健康，但未来几个季度需求可能出现大幅下降。

在特朗普下令对所有进口铝征收50%的关税后，普氏美国中西部铝现货价格出现前所未有的波动，于6月6日达到68美分/磅的历史新高。

7月15日的估价为67.45美分/磅，仅略低于历史新高水平，较2025年初上涨了188.9%。

匹兹堡美铝公司首席财务官Molly Beerman在6月17日于纽约举行的会议上表示：“我认为[需求破坏]令人担忧。”

Beerman说：“我们第二季度的订单量依然强劲，我们从事轧制和挤压的客户实际上从他们的客户那里获得了更多订单，因为终端消费者在这些不确定时期更倾向于国内供应。”

“所以，在该关税实施初期，我们没有看到需求破坏。然而，如果这种情况持续更长时间，我们确实担心通货膨胀会逐渐显现，生产商将无法负担50%关税水平的更高成本。最终，这将导致终端消费者的价格上涨。”

7月15日，普氏评估交付美国中西部的铝P1020交易价格为185.11美分/磅。

同一天，普氏评估的铝P1020交易价格未含税交付美国中西部为125.07美分/磅，自年初以来下降了0.9%。该评估计算的是不含关税的美国交易价格。7月15日，两项评估之间的差距达到60.04美分/磅。

需求下降风险

根据标普全球大宗商品的铝分析师April Soriano的说法，美国三大铝业终端消费领域对铝的需求都可能下降。

Soriano对普氏表示：“据我们了解，罐板和汽车行业近期仍有小幅走强，但如果高关税继续存在，预计下半年建筑、运输和包装行业消费受到的影响将更加明显。”

美国铝业协会的数据显示，2022年交通运输行业是北美地区铝的最大消费行业，占铝出货量的33.2%。

一位汽车行业消费者消息人士告诉普氏：“我不确定需求下降何时会开始发生，但情况并没有好转。”

容器和包装行业占出货量的21.6%，而建筑和施工行业占出货量的13.1%。

Soriano说：“例如，铝包装的主要用户已经表示，他们可能会从铝转向塑料瓶和纸盒。然而，必须指出的是，我们的溢价预测仍然表明，我们预计关税方面会有所让步。”

不可预测的政策问题

行业领袖表示，美国不稳定的关税政策可能会损害国内需求和投资，因为市场参与者难以在不断变化的环境中做出商业决策。

Quinn表示，不确定的市场环境可能会给新冶炼厂的建设带来挑战，这与政府设定关税的目标之一相抵触。阿联酋环球铝业公司（Emirates Global Aluminum）最近宣布将在俄克拉荷马州投资40亿美元建设一座冶炼厂，而芝加哥的世纪铝业公司（Century Aluminum）也正在开展一个“绿色铝”冶炼厂项目。

Quinn补充说：“这并没有真正为这些投资的增长创造一个有利的经济环境。”

加拿大总理马克·卡尼在七国集团峰会上与特朗普会面后于6月16日表示，美加两国将争取在30天内达成贸易协议，但目前尚未有官方发出减免关税的信号。

加拿大是美国原铝的最大供应国，对加拿大金属实施的关税是美国铝价大幅上涨的主要原因。

7月11日，美国宣布将对未纳入《美墨加协定》（USMCA）的加拿大进口产品征收35%的关税。这一新关税并未改变对加拿大铝材的50%关税，但表明了两国之间的贸易谈判即使取得了进展，也是微不足道的。