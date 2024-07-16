专题：大宗商品市场将面临拉尼娜天气影响

拉尼娜现象可能卷土重来，以及随之而来的全球天气模式和极端温度变化，将给全球主要大宗商品市场带来新一波破坏和波动。

最近的厄尔尼诺事件从2023年下半年持续到2024年初，是有记录以来最强的五次之一。据7月11日发布的最新消息，美国国家海洋和大气管理局气候预测中心估计，拉尼娜现象在2024年第三季度发展并持续到2025年第一季度的可能性为70%。

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农产品

分析人士表示，如果天气事件如预期发展，最直接、最明显的影响将是对农产品市场的影响，但也可能矛盾的，难以预测。

分析师称，由于北部种植区降雨增加，巴西的大豆和玉米单产可能会增加，从而增强其出口地位，并可能压低这些大宗商品的全球价格。然而，降雨过多也可能导致洪水泛滥，破坏农作物并扰乱物流。

在印尼和马来西亚，大米和棕榈油产量增加也将增强各自的出口地位，并可能压低全球价格。

同时，美国南部地区可能面临更加干燥的天气，对冬小麦、棉花和高粱的产量产生负面影响。相比之下，美国中西部可能受益于有利的玉米和大豆生产条件，从而缓解一些国内供应担忧。

牲畜市场方面，澳大利亚和新西兰牧草生长加快，可能会改善牛肉和奶制品产量，从而提振出口。然而，强降雨也可能导致内涝和疾病暴发，从而可能影响牲畜的整体健康。

分析师称，在美国，畜牧生产商可能面临草料供应减少的困境，影响牛肉和家禽产量，并可能导致国内肉类价格上涨和进口增加。

金属

拉尼娜现象对全球金属市场的影响将主要集中在原材料的开采和运输方面，东南亚、非洲和澳大利亚的采矿和运输业务容易受到暴雨和洪水的破坏。

在澳大利亚，降雨量高于平均水平，以及与拉尼娜现象相关的飓风频率和强度更高，可能会阻碍铁矿石和炼焦煤等关键矿物大宗商品的开采和出口。

这种影响最近在2020年9月持续到2023年2月的"三重"拉尼娜现象中得到体现，当时新南威尔士州和昆士兰州的强降雨和大范围洪水导致采矿作业暂时停止，并中断了主要铁路路线和港口运营。

澳大利亚占全球海运冶金煤运输量的一半以上，这意味着该行业的风险敞口尤其大。2019年至2023年期间，年出口量下降了18%，原因是拉尼娜现象的影响加上中国需求疲软。

西澳大利亚的铁矿石业务也将容易受到拉尼娜现象的极端天气影响，尽管程度不及煤炭行业。

总体而言，由于中国港口库存充足，可以缓冲短期减产，天气相关中断对全球铁矿石市场的影响不太明显。

西澳大利亚州的铁矿石港口和矿山也在11月至次年4月的飓风季节期间实施定期停产，导致第四季度至第一季度之间的季度出口量季节性减少。

另一个主要铁矿石出口国——巴西的情况类似，拉尼娜现象的出现通常会给北部带来多于正常水平的降雨，给南部带来干旱。对于矿山运营商而言，拉尼娜现象高于平均水平的降雨对铁矿石尾矿坝造成的问题尤其严重，因为尾矿库的水位可能超过大坝的库容，增加了发生灾难性事故的风险。

拉尼娜现象的极端天气也加剧了印尼发生洪水和山体滑坡的风险。由于季节性强降雨，印尼的煤炭、铜、镍和铝土矿开采本就经常面临中断。

由于智利干旱天气和缺水的发生率增加，关键电池金属——铜市场也面临更广泛的中断风险。2020-23年的拉尼娜事件导致南美洲发生有记录以来最严重的干旱之一，智利经历了三年的严重缺水，同时铜产量也随之减少。2020年至2023年期间，智利的铜年产量下降了7.5%。生产商指出，除了持续的水资源短缺外，矿石品位下降、重大投资项目推迟也是影响因素。

能源

拉尼娜现象对全球能源行业的影响此前在供需两方面都很明显，极端天气事件导致开采和精炼业务中断，而较低的温度增加了某些地区的电力和供暖需求。

供应方面的影响可能主要集中在大西洋盆地，那里与天气事件相关的飓风频率和强度上升，对美国墨西哥湾沿岸的能源基础设施构成重大风险。

美国国家海洋和大气管理局预测，大西洋飓风季节将"高于平均水平"，将有17至25个被命名的风暴，8至13个飓风，以及4至7个3级或更高级别的大飓风。一个平均季节有大约14个命名风暴、7个飓风和3个大型飓风。

美国墨西哥湾沿岸地区是该国能源资源和基础设施的关键地区。根据美国能源信息署的数据，该地区联邦海上石油产量占美国原油总产量的15%，联邦海上天然气产量占美国干气产量的5%。美国超过47%的石油精炼产能位于墨西哥湾沿岸，51%的美国天然气加工厂产能位于墨西哥湾沿岸。

需求方面，拉尼娜现象通常导致北美和北亚冬季气温低于平均水平，导致动力煤和天然气需求短期飙升。