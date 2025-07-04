澳大利亚的可持续金融分类法将帮助矿业公司引入绿色债券

澳大利亚的首个可持续金融分类法预计将为金融家提供急需的透明度，并为矿业公司开辟一个新的绿色资本市场。

6月17日推出的澳大利亚可持续金融分类法是世界上第一个将矿物、采矿和金属纳入其中的分类法。它还对与原住民的互动和文化遗产管理设定了期望。

Vulcan Energy Resources Ltd.的可持续发展负责人Samantha Langley在7月1日于澳大利亚珀斯举行的澳大利亚未来矿业峰会（Future of Mining Australia）期间告诉普氏，该计划旨在通过增强金融家对矿产品可持续性的信心，为矿企提供绿色融资，包括绿色债券。普氏隶属于标普全球大宗商品。

该分类法由一个独立的专家决策机构建立，并由澳大利亚财政部和金融监管机构进行战略监督。澳大利亚可持续金融研究所（ASFI）正在与澳新银行集团有限公司、澳大利亚联邦银行、澳大利亚国民银行有限公司、荷兰合作银行、西太平洋银行公司、养老基金HESTA和Rest、穆迪评级以及联邦政府的清洁能源金融公司共同试行。

这也将增强机构投资者对时而不透明的关键矿产市场的信心。

基本金属生产商Wyloo Pty. Ltd.的企业发展经理Roderick Crowther在7月1日的一个小组讨论中表示，过去12到24个月内，对关键矿产项目的股权需求显著下降。

在这样的环境中，金融分类法是“促进投资的关键”，因为它提供了一个“清晰、标准化的分类系统，帮助投资者有信心地识别、比较和分配资本到可持续和经济相关的活动中，”采矿与勘探公司协会国家政策负责人Neil van Drunen表示。

“金融分类法通过创造共同语言和透明标准来帮助新市场增长，这减少了模糊性，吸引了投资者的信任，并引导资本流向新兴行业，”van Drunen在7月2日的一封电子邮件中告诉普氏能源资讯。

“这尤其适用于绿色技术、可持续基础设施或创新产业等领域，这些领域因被清晰定义和认可而受益。这就像给一个新市场提供了一张绘制精良的地图：投资者知道他们要去哪里，预期是什么，以及如何衡量影响。”

英国的气候债券倡议组织宣布将扩大其认证计划，纳入澳大利亚分类标准、途径和措施，与气候债券标准相符。该倡议根据科学方法对自我标记的绿色债券进行筛选，以确保它们符合气候目标、环境影响和最低保障措施。

与欧盟分类法的对比

Langley表示，与澳大利亚的分类法相比，欧盟的分类法在可持续环境目标的要求上“非常具体且非常严格”。

Langley表示，Vulcan目前正致力于与欧盟分类法对齐，因为其Lionheart锂项目位于德国。Lionheart是欧洲最大的锂资源，Vulcan已经从多家银行获得了约8.79亿欧元的有条件承诺，包括欧洲投资银行在内。

跨国律师事务所MinterEllison在6月23日的一份声明中表示，澳大利亚的分类法定义了如何看待经济活动和实体：“绿色”代表那些已经符合净零排放标准的经济活动和实体，“过渡 ”代表那些正走在实现净零排放的可靠道路上的经济活动和实体。

该律师事务所表示：“如果低碳水泥或钢铁生产等活动符合排放强度基准并拥有可靠的脱碳计划，它们可能被视为‘过渡’活动。”

欧盟的文件显示，1月份欧盟发布了其分类法的修订草案，将锂、镍和铜的采矿和精炼活动纳入其中，“专门用于可持续经济活动的下游用途，但排除海底采矿”，同时也排除煤、褐煤、石油和天然气。

2024年7月，Vulcan任命Natixis企业与投资银行负责构建其首个绿色融资，该融资符合国际资本市场协会前一个月发布的《绿色支持项目指南》（Green Enabling Projects Guidance）。

Vulcan预计将在2025年底完成融资，以筹集大约22亿欧元的资金，用于2028年Lionheart的投产。