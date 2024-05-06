冶金煤系列：印度谨慎地在焦煤现货市场上拥有更大的发言权

这个由五部分组成的系列报道从几个角度深度了解炼焦煤市场。第一部分重点介绍印度在现货市场中日益增长的重要性。第二部分描述了印度对煤炭需求的迅速增长，第三部分聚焦澳大利亚作为出口国的持续主导地位，第四部分聚焦中国需求，第五部分探讨了美国炼焦煤出口如何取决于亚洲高炉产能上升。

得益于创纪录的粗钢产量，印度在两年前成为海运炼焦煤的最大买家后，继续巩固其地位。印度2022年进口量小幅下降至5,696万吨，去年的进口量则为5,650万吨。

原材料价格方面，印度作为现货船货的目的地，交易量有上升的趋势。根据普氏2023年发布的所有优质硬焦煤交易中，运往印度的占比从2022年的25%上升至32%。 这包括以澳大利亚离岸和印度到岸基准达成的交易。

炼焦煤贸易流向的转变，使中国放弃了此前作为现货货物最大边际买家的角色。在今年1月对来自不同产地的进口炼焦煤征收关税时，采购价格翻了一番。然而，印度对领先地位的承担显然更具不确定性。

印度优质硬焦煤的终端用户一直在积极寻求替代供应，以推动到2030年达到3亿吨粗钢产能的扩张目标。这一点可以从印度自2022年以来从澳大利亚进口的煤炭一直在下降中看出。取而代之的是来自美国、俄罗斯和加拿大等其他来源的更大比例的煤炭。

俄乌冲突爆发后，全球大宗商品市场出现波动，炼焦煤现货价格在2022年3月飙升至600美元/吨FOB澳大利亚以上的创纪录水平。标普全球的数据显示，即使Platts优质低挥发硬焦煤估价已回落至240美元/吨FOB澳大利亚水平，不断变化的市场状况导致钢铁商出现紧迫感，导致他们放弃了过去的混煤并尝试新的煤种。

自那以来，采购行为发生了变化，包括对低挥发分煤的开放程度增加，此前这些煤因对钢厂焦炉壁压力的影响而被认为不合适。目前，高挥发分的煤炭正在补充这些煤种。

据业内人士透露，终端用户在煤炭采购和配煤方面变得更具实验性，焦炉技术经理更容易接受采购经理的限制，并考虑替代方案。

金达尔钢铁和电力公司（Jindal Steel and Power）董事长纳文•金达尔（Naveen Jindal）去年在德里举行的印度钢铁协会首届焦煤峰会上表示："我们需要投资开发测试设施，以混合和测试用于炼钢的最佳煤种。" 这段话也总结了印度主要钢企的新前景。

即使印度的煤炭来源变得更加多样化，对于每发现一吨新煤炭，出于对供应安全的需求，这些煤炭可能会通过长协协议而非焦煤现货市场购买。

询价CFR印度价格基准

不断变化的贸易流促使市场对合同定价机制中使用的地点基准越来越感兴趣，硬焦煤长协通常与普氏及其竞争对手发布的澳大利亚出口现货估价挂钩。为了更好地反映印度炼焦煤进口格局的现状，一些印度钢企呼吁建立一个独立的CFR印度价格基准，以代表进口焦煤的任何产地现货价格。

一家国际贸易商的印度消息人士说，由于该国需要进口各种产地的焦煤，因此需要以印度为中心进行评估，而且现货价格评估也应随着焦煤市场的发展而变化。

普氏于3月15日开始磋商，以征求市场对其CFR印度炼焦煤估价的反馈。初步反馈显示，对优质硬焦煤的CFR印度估价有兴趣，该估价将与普氏现有的基于FOB澳大利亚的净远期计算分开估价。磋商随后延长至5月17日，以听取更多关键行业利益相关者的意见。

贸易界的反馈喜忧参半，一些贸易商和生产商表示担忧，CFR印度基准可能会稀释FOB澳大利亚的现有现货流动性，理由是印度进口的固定价格现货交易有限。

供应成为焦点

抛开定价机制不谈，供应安全和多样性似乎仍将是印度和其他大型进口国的首要任务。

由于最近环境、社会和治理法规方面的阻力，钢铁和炼焦煤行业暂时松了一口气，但预计绿地采矿项目将在短期内进入快速审批轨道还有很长的路要走。

来自澳大利亚和其他来源的供应改善迹象，为现货市场带来更加活跃和充满活力的希望。

今年4月，普氏观察到22宗澳大利亚优质硬焦煤交易，总计104万吨，而3月为7宗，31.5万吨，2023年4月为10宗，总计48万吨。

标普全球分析师表示，2024年下半年，由于印度钢厂补充库存以及中国在夏季几个月后恢复钢铁消费，以澳大利亚FOB和中国CFR为基础的炼焦煤价格可能会得到支撑，如果供应和现货供应保持强劲，近期的价格波动可能会得到缓和。