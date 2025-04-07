采访：新西兰部长称国家力图缓解市场对海底采矿的担忧，吸引投资者

随着全球各国急于确保关键矿产供应链的安全，新西兰正寻求开发海底采矿的潜力，尽管审查日益严格。

1月底，新西兰发布了一项国家矿产战略与关键矿产清单，而在一周后，即2月7日，政府的快速通道计划（Fast Track）开放申请。

对于陆地和海底采矿，政府仍然面临大量反对，但来自新西兰优先党的资源部长Shane Jones决心减少该国对进口能源的依赖，同时提高国际市场对当地采矿业的信心，该行业与石油和天然气行业相关联。

标普全球大宗商品旗下的普氏能源资讯与Jones就该国采矿业的计划及其与能源行业的关系进行了采访。为清晰起见，以下采访内容经过整理。

普氏：在最近实施的改革中，包括资源领域的改革，您认为哪一项改革最为重要？

Shane Jones：毫无疑问，这项新的快速通道立法是经合组织对大型项目最为宽松的制度。我发现即使在像澳大利亚这样支持采矿的国家，大型项目也会遇到障碍，市场参与者对他们的资本多久能产生回报失去信心。

我感到特别自豪的是，我们由三个政党组成的联合政府现在正推动新西兰的自然资源行业。

我必须首先承认，将会有很多的激进主义活动和抗议活动反对其中一些项目，包括在新西兰塔拉纳基地区的近海提取铁砂项目，这个地区一直是我们生产大量石油和天然气的地方，并作为一个收入来源，其雇佣潜力巨大。

坦率地说，海底采矿是新西兰以前没有做过的事情，所以存在一定程度的不确定性，但市场夸大了风险。

铁砂中还含有钛、钒和其他各种矿物，因此铁砂可能会真正改变新西兰的格局，但如果我们没有创建一个以科技为重点的快速通道程序，铁砂的作用可能无法实现。这是一个支持发展的立法，设有保护措施，但我们限制了自然资源行业反对者将环境作为武器的机会。

自法律颁布以来发生了什么？

我们有一系列项目已经通过法定途径进行。其中一个知名项目由自澳大利亚的Santana Minerals Ltd.进行，背后有相当多的澳大利亚资本。此外，还有由OceanaGold Corp.进行的一个加拿大投资项目，以及一些矿砂项目。

其中一些公司已经展开运作。但他们非常担心，如果没有一项有利于发展的立法，他们继续生存下去的前景将非常暗淡。

新西兰金属和采矿行业未来面临的最大挑战是什么？

资金始终是一个挑战。我们没有像澳大利亚那样深厚的资金储备，因此我们正在简化外商直接投资规则，以吸引投资资本进入矿产行业。

这些企业业主需要保持警惕，以免无意中破坏他们的社会许可。在像澳大利亚和新西兰这样的国家，总是会有特定群体坚持不公开接受采矿......我们很多年轻的毛利族男性和女性在澳大利亚的采矿业工作，但由于采矿项目经常引发争议，他们不愿意卷入其中。这需要谨慎管理。

将黄金和煤炭添加到关键矿物清单中很有意思，因为它们通常不在其他国家具有战略和地缘政治影响的矿物清单上。你将它们纳入清单的理由是什么？

官员们最初并未将煤炭和黄金列为候选。政客们将它们列入名单的原因是，首先，黄金是一个现有的行业，具有显著增长的潜力。它也是我们矿产行业的重要组成部分，尤其是在那些没有太多其他经济机会能像黄金产业一样带来丰厚回报的地区。在新西兰，我们发现哪里有黄金，哪里就有锑。

炼焦煤在新西兰是一个非常好的收入来源和重要的就业机会。如果它不在关键名单上或无法进入快速通道程序，我们将不得不为炼焦煤行业的衰退做好准备。

动力煤也很重要，因为尽管我们追求"清洁、绿色"前景，但我们仍需要动力煤来确保电力供应稳定。我们是世界上唯一一个从天然气过渡到煤炭的国家。前总理杰辛达•阿德恩曾表示，她[在2019年气候变化法案通过时]经历了一个"核时刻"，新西兰的油气行业开发被取消。一旦投资枯竭......我们现在只能依靠印尼煤炭来维持新西兰的电力供应。这不是一个理想的情况，但无论是哪个政府，都不会想在任期内看到限电或断电的局面。

政府对开发新西兰动力煤储量的立场是什么？

我们拥有大量的动力煤储量，但电力公司认为从海外进口更为高效。上一届政府通过的立法使得开采动力煤变得不可能。该立法已被推翻，但在新西兰，我们的能源生产方式高度私有化，迄今为止，还没有一家能源公司愿意与动力煤公司签订10年、20年或30年的合同，以让动力煤公司得以重新开采动力煤。

如果政府换届，宣布"不，我们不能接受任何新西兰动力煤生产的能源"，那么这些公司的资产将会陷入困境。在气候变化的世界中，这是一个非常棘手的问题，但我对此非常怀疑。

在我看来，气候变化的高潮已经过去。人们现在更关注经济韧性和处理其他环境问题，而气候只是其中之一。

在这个阶段，为了解决电力供应脆弱性问题，我们的重点是投入第一笔6,000万新西兰元以开发超临界地热资源。我们已经吸引了很多来自海外的兴趣，而有这种巨大能源潜力的许多地区位于毛利人的土地上。我们已经与毛利部落举行了一次非常重要的会议，他们在适当的保护措施下，百分之百支持这个想法。虽然存在一些繁杂的工程问题，但鉴于我们的天然气资源非常不确定，我们必须尝试其他能源来源。在新西兰，推动大型水电项目也越来越困难，它们的黄金时代是在50年前。

那么，关于金属和采矿行业，你的下一步计划是什么？

我们即将通过立法，推翻阿德恩在2018年对新西兰未来油气开发的禁令，这一禁令曾吓跑了国际投资者，并基本上摧毁了天然气市场。

推翻油气开发禁令将对采矿业产生积极的连锁效应。这关乎来自国际市场的信心。许多到新西兰投资采矿行业的公司与那些投资油气行业的公司是同行。