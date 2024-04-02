访谈：塔塔钢铁欧洲公司的脱碳之路

塔塔钢铁公司副总裁亚当（Henrik Adam）表示，欧洲钢铁制造商发现自己处于"令人担忧的"境地，因为他们在经济疲软期间开始进行大量投资的技术变革，以实现能源转型。

亚当同时担任塔塔钢铁英国公司董事长和塔塔钢铁荷兰控股公司董事会主席。他在接受标普全球大宗商品访问时分享了塔塔钢铁欧洲位于荷兰艾姆伊登和英国塔尔伯特港的工厂脱碳之旅所面临的挑战。

塔塔钢铁将向塔尔伯特港投资约7.5亿英镑（9.5亿美元），但尚未公布艾姆伊登的投资成本。这些钢厂在减少炼钢过程中的二氧化碳排放方面有不同的计划，而欧洲钢厂则在密切寻求资金，以达到政府设定的二氧化碳排放水平。

塔塔钢铁一直在与不同的政策制定者进行讨论，他们包括荷兰政府（仍在组建中）、荷兰的欧盟委员会和英国政府（塔尔伯特港）。

亚当说："你必须理性和经济地解释技术路径。众所周知，需要投资，而且投资规模非常大。

只有发放投资补贴，才能满足政治规定的要求，而在当前经济形势下，能源成本状况需要更加明朗。"

关于如何减少排放，脱碳之路有多种选择，塔塔钢铁已经对艾姆伊登进行了一些重新思考。

亚当表示："诚然，我们已经多次改变我们的概念。他的第一个想法是使用碳捕获封存，但后来被高层管理人员认为不够可持续。 "CCS和CCU存在不确定性。它可以作为一种选择，但不应该成为基础。客户能否将其视为一种绿色解决方案，还是未知数。"

塔塔决定采用直接还原铁路线，并在进一步商议和改变计划后，最终选择了直接还原铁-电弧炉路线。 亚当说："这些变化当然没有加速这个过程。"塔塔的荷兰钢厂目前仍在等待荷兰政府为脱碳计划提供财政援助。

"荷兰政府正在组建过程中。然而，我们目前正在与政府部门和部委进行建设性讨论，但我无法预测何时会做出决定。"

今年1月，塔塔钢铁英国公司（Tata Steel UK）公布了塔尔伯特港钢厂的计划，当时英国政府表示将向该项目注资5亿英镑。该公司将以一座电弧炉取代两座高炉，将每年的产能削减40%至300万吨。塔塔表示，过去几年的产量水平已经达到约每年300万吨。

亚当表示："在英国，我们目前与几个政府共同做出了一个决定。这是一个漫长的过程，但这些议题不是三周内就能讨论完毕的。"

塔塔钢铁将在今年年底前将两座高炉闲置，并刚刚关闭焦炉。

在建造电弧炉期间，该公司将进口材料在英国加工和销售。该电弧炉计划在2027年底投产，届时英国的碳边境调整机制将启动，这意味着可能会有重叠。

当被问及塔塔对英国进口的潜在影响时，亚当表示，现在下结论还为时过早，因为英国尚未公布有关其CBAM的详细信息。

"我们的目标是尽快实现自己的生产，并渴望在不缩短生产的情况下保持时间框架。"

英国工会仍在为在电弧炉建设期间继续运营一座高炉而进行竞选，并已就塔塔钢铁工人从4月中旬开始的潜在罢工进行投票。

外部因素对欧洲钢铁行业构成挑战

塔塔钢铁多年来一直表示，塔尔伯特港工厂需要升级，因为它处于亏损状态。亚当表示，整个欧洲钢铁行业的形势也不容乐观。

"欧洲钢铁行业一直处于全球前列，但这是唯一出现萎缩的地区，其他所有地区均有所增长或保持稳定。

"没有人能告诉我，这是因为糟糕的结构设置。这是由于成本、其他市场的出口限制和欧洲的开放市场共同作用的结果。欧洲进行了产能调整，在经济上无法进行生产。其他经济体的决定不同。"

根据世界钢铁协会的数据，2023年欧盟粗钢产量下降4.4%至1.26亿吨，而亚洲产量增长0.9%至14亿吨。

亚当表示，过剩的材料仍在运抵欧洲。欧盟委员会主张开放贸易，但欧洲钢铁行业的现状令人担忧。

他说："问题是，政界是否愿意采取果断行动来改变这种局面。我们不能指望整个行业合并成一家企业集团，如果你看看并购控制方面的例子，无论如何都不希望这样。"

塔塔钢铁和蒂森克虏伯在2019年试图合并钢铁资产，但遭到欧盟委员会的阻止，除非进行资产剥离。两家公司放弃了该计划。

亚当说："作为一个行业，我们必须做得更好的是，向公众解释为什么我们需要一个正常运转的钢铁行业，以及为什么需要以某种方式来实现，我们一直做得不太好...其他（行业）的表现比较优越。

没有钢铁就没有能源转型，没有钢铁就没有变压器，没有电工钢就没有电动汽车，没有风力涡轮机。这些需要进一步解释。"