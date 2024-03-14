拜登发表声明，反对新日铁收购US Steel

美国总统乔•拜登（Joe Biden）在3月14日的一份声明中表示，美国钢铁公司（US Steel，简称USS）保持美国本土所有和运营"至关重要"。这表明该公司向日本新日铁（Nippon Steel）出售的提议可能会遭到白宫的反对。

拜登在声明中称："我们要保持由美国钢铁工人推动的强大美国钢铁企业，这一点很重要。我告诉我们的钢铁工人，我会支持他们，我是认真的。100多年来，US Steel一直是一家标志性的美国钢铁企业，保持美国本土对这家美国钢铁企业的所有权和运营权至关重要。"

这是拜登首次就该交易公开表态。

12月18日，US Steel和日本最大的钢铁制造商首次宣布了这项交易，价值超过140亿美元。

发表上述声明之际，拜登计划于3月14日前往中西部参加竞选活动。

拜登将在11月面临连任，他将工会作为其政府的重要组成部分，在2020年总统大选中得到了美国钢铁工人联合会（United Steelworkers，简称USW）的支持。

向US Steel和新日铁未就置评请求立即予以回复。

2月，预计将获得2024年总统大选共和党提名的美国前总统唐纳德•特朗普（Donald Trump）表示，如果他再次当选，他将"绝对"阻止新日铁收购US Steel。

USW反对合并

自拟议中的收购宣布以来，USW一直公开表示反对，并一直在与国会议员接触，对"拟议中的USS-新日铁交易将对（美国）国家和经济安全产生的影响"表示担忧。

作为这项努力的一部分，USW于3月1日向美国众议院和参议院发送了材料，敦促议员们反对拟议中的合并。议员们，特别是在美国钢铁公司设有工会组织的州，已经发出呼吁，要求加强对该交易的审查。

USW曾表示，在新的所有权下对US Steel的现有承诺感到担忧，包括养老金和退休人员医疗保健、利润分享以及承诺的资本支出。工会曾支持美国钢铁生产商Cleveland-Cliffs尝试收购该公司，并在8月向该公司授予了竞购权。

USW International总裁David McCall在3月14日的一份声明中表示："允许一家外资公司收购我们国家最大的钢铁制造商之一，会使我们在满足国防和关键基础设施需求方面处于弱势。总统的声明应该会结束这场争论：US Steel必须保持‘美国本土所有和运营。’拜登总统告诉USW成员，他支持我们，毫无疑问，他是认真的。我们感谢他始终如一的支持，以及他对促进工薪家庭及其社区利益的持续承诺。"

US Steel与新日铁的合并

合并后的公司将把新日铁的粗钢年产能提高到8,600万吨/年。根据世界钢铁协会的数据计算显示，如果交易成功，合并后的实体将成为全球第三大钢铁生产商，仅次于中国宝武集团和卢森堡安赛乐米塔尔（Arcelor Mittal）。

新日铁的制造基地位于日本，该公司在其他15个国家/地区设有分支机构，其中包括美国和印度。最值得注意的是，新日铁与安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）在亚拉巴马州运营AM/NS Calvert扁平材合资企业，拥有这家530万吨/年的企业50%的股份。

新日铁在美国薄板市场的现有布局 新日铁集团公司 产品 股权占比 产能 州 Wheeling-Nippon Steel 薄板 100% 0.6吨/年 WV Steelscape 薄板 50 %，与博思格合资 WA, CA AM/NS Calvert 薄板 530万吨/年 AL 资料来源： 新日铁，US Steel报告 50%， 与安赛乐米塔尔合资

US Steel首席执行官David Burritt在2月1日发布的第四季度财报中表示，该公司预计对新日铁的收购将在2024年第二季度或第三季度完成，与交易首次宣布时给出的预期时间表一致。

在12月18日向美国证券交易委员会提交的委托书材料中，US Steel表示，此次收购有待美国外国投资委员会（CFIUS）批准，并且新日铁已同意获得CFIUS的批准。CFIUS有权阻止、修改或解除交易，并可提交总统决定。

在拜登发表上述声明之前，国家经济顾问莱尔•布瑞拉德（Lael Brainard）去年12月表示，US Steel-新日铁的交易"看起来像是由国会授权、拜登政府支持而设立的外国投资跨机构委员会旨在进行仔细调查的交易类型。"

布瑞拉德在一份声明中表示："本届政府将准备仔细研究任何此类调查的结果，并在适当时采取行动。"

据向美国证券交易委员会提交的委托书显示，US Steel将于4月12日召开股东特别会议，对拟议交易进行投票表决。