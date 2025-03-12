美国解除对澳大利亚铝和钢铁进口关税的豁免，澳大利亚继续游说

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2025年03月12日 | 05:21 UTC
作者： - Anthony Barich
亮点
尽管美国政府决定拒绝澳大利亚总理安东尼•阿尔巴尼斯的进口关税豁免请求，澳大利亚的铝和钢铁行业对解决关税问题仍持乐观态度。
美国总统唐纳德•特朗普于2月11日发布公告，将弥补铝和钢铁进口方面现有的漏洞，解除进口关税豁免。他恢复了第一任期内钢铁进口的25%关税，并将铝进口关税从10%提高到25%，自3月12日起生效。
尽管特朗普表示在二月份与阿尔巴尼斯通话后，他会"认真考虑"阿尔巴尼斯的豁免请求，但白宫新闻秘书卡罗琳•莱维特在华盛顿告诉澳大利亚媒体，美国总统"考虑过，但决定拒绝"。
"不会有任何豁免，"莱维特在3月12日的一份声明中说。
阿尔巴尼斯在同一天的声明中表示："特朗普政府的这一决定完全没有道理。这违背了我们两国持久友谊的精神，并且与我们经济伙伴关系在70多年来所带来的利益根本不符。"
"我们的政府将继续为豁免权提出非常有力的理由，值得注意的是，上次发生这种情况时，豁免权的授予花费了数月时间。我们将在各个层面和通过各种渠道倡导澳大利亚与美国的贸易。"
澳大利亚铝业和钢铁业表示，他们将继续努力解决关税问题。
澳大利亚与美国有自由贸易协定，对来自美国的商品没有征收关税，而澳大利亚对美国的钢铁和铝出口占澳大利亚出口总值的不到0.2%，也不在澳大利亚对美国出口产品的前十名之列，澳大利亚总理表示。
阿尔巴尼斯表示："关税和不断升级的贸易紧张局势是对经济的自我伤害，也是导致增长放缓和通胀上升的原因"，这就是澳大利亚不会对美国征收对等关税的原因。
澳大利亚高级政府部长克莱尔•奥尼尔于3月12日对当地一家电视台表示，政府"仍在与美国政府就[关税问题]进行讨论。所以我还不打算接受这是最终情况。我们还有一点时间，许多讨论仍在继续进行。"
澳大利亚铝业委员会首席执行官Marghanita Johnson在3月11日的最新声明中表示，该组织将"继续与澳大利亚政府及其代表就这一重要问题进行合作。"
Johnson在其最新的声明中表示："铝土矿、氧化铝和铝的交易遍布全球，这些供应链之间存在相互依赖关系。"
铝是澳大利亚主要的制造业出口产品，每年将其150万吨产量的约10%出口到美国。平均而言，澳大利亚约占美国铝进口总量的2.5%。
力拓集团，澳大利亚的一家主要铝生产商，拒绝置评。
澳大利亚钢铁协会首席执行官Mark Cain在3月12日的一份声明中告诉普氏能源资讯（普氏隶属于标普全球大宗商品），该关税决定"令人失望"，该协会将"继续代表其成员争取减免"。该协会代表着600多家公司。
澳大利亚钢铁行业创造了10万个工作岗位和300亿澳元的年收入。 澳大利亚公司BlueScope Steel一位发言人在一份声明中表示，关税将影响该公司每年约30万吨的对美出口。
BlueScope的发言人说："在特朗普总统的第一个任期内，曾协商达成了一项关税豁免。我们对目前未能获得类似的豁免状态感到失望。"
"我们正在与[澳大利亚首都]堪培拉和驻华盛顿特区的澳大利亚贸易和外交人员密切合作，并与国会的众多高级代表合作，以确保BlueScope的投资主张得到充分理解。"
BlueScope已经在美国投资超过30年，在美国是第五大钢铁制造商，在16个州投资了约50亿澳元。它雇佣了超过4,000名美国钢铁工人。
虽然BlueScope位于俄亥俄州德尔塔的NorthStar BlueScope工厂每年生产超过300万吨钢材，但发言人表示，随着美国关税的生效，公司预计将看到"钢材价格上涨带来的积极影响"。
标普全球大宗商品分析师在一份报告中表示："在特朗普总统决定对钢铁进口征收25%的关税后，美国钢铁价格飙升，促使国内钢铁买家尽可能多地预订合同允许的数量。"
普氏评估3月7日美国东南部螺纹钢价格为790-800美元/短吨，与2月28日持平，而3月11日每日TSI美国热轧卷板指数为950美元/短吨，按出厂价计算，较前一日上涨10美元/短吨。