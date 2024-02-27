Mytilineos访谈：欧盟铝行业需要采取务实的能源转型方法，重新考虑CBAM

希腊金属和能源公司Mytilineos的首席执行官Evangelos Mytilineos表示，能源转型的压力加剧了欧洲铝行业面临的"生死存亡"挑战，而欧盟即将出台的碳边界调整机制（CBAM）并不适合保护欧洲大陆铝生产商在脱碳过程中免受国际竞争的影响。

Mytilineos表示，由于经济增长和终端用户市场低迷，特别是欧洲最大的市场德国，能源价格高企，以及减少碳排放的压力越来越大，欧洲铝生产商正在努力适应。

Mytilineos说，他的公司是最早认识到能源和金属行业之间的协同效应可以使公司在代价高昂的脱碳竞赛中更具弹性的公司之一。根据Mytilineos的说法，由于其与能源业务的协同效应，以及作为欧盟最大的垂直铝生产商的定位，Mytilineos公司是业内生产成本最低的公司之一。

因此，Mytilineos的铝业务Aluminium of Greece虽然也不能幸免于需求疲软和价格波动的影响，但仍能够在2023年满负荷运营其氧化铝精炼厂和铝冶炼厂。该公司生产了总计23.9万吨的氧化铝。 2023年铝产量同比2022年增长1%，包括18.3万吨原铝和5.6万吨再生铝。 2023年氧化铝产量也同比增长1%，达到86.9万吨。

需要重新考虑碳边界调整机制

在谈到欧盟生产商的困境时，Mytilineos指出，由于欧洲经济表现不佳，欧洲对铝的需求非常低。他也表示，能源价格仍将是该行业面临的主要挑战，因为电力占原铝生产总成本约40%。

Mytilineos还警告说，欧盟即将出台的碳边界调整机制将无法实现其设计目标（即为欧盟工业创造公平的竞争环境），因为脱碳速度比世界其他地区更为快速。

他说："从一开始，我们就认为CBAM不是一种合适或有效的碳泄漏工具，基本上它是边境上的一项关税，无法抵消欧盟排放交易体系（ETS）对欧盟工业生产成本造成的灾难性打击。"这意味着欧洲生产商将为竞争力而挣扎。

Mytilineos建议，欧洲需要重新考虑CBAM的方法，并将目光转向大西洋对岸的美国《通货膨胀减少法案》(Inflation Reduction Act)，与其他国家组成气候群体来推动脱碳。

Mytilineos说："如果群体成立了，这个'气候俱乐部'的成员国运营的行业将面临相同的碳成本。"

虽然该行业正在努力应对除能源价格和需求不温不火之外碳成本的预期上涨，但低碳排放铝的市场尚未起飞。根据Mytilineos的说法，市场必须首先考虑其"存在"问题。

尽管如此，该公司长期预计电动汽车行业和可再生能源市场将推动市场增长，并希望主要使用可再生能源运营其冶炼厂，目标是到2030年每吨铝生产3.4吨二氧化碳当量，低于2023年的1,130万吨二氧化碳当量。

Mytilineos在疫情期间萌生了剥离建筑业务并将公司专注于能源和金属业务的想法。 他表示："我们的欧洲竞争对手花了两三年时间才意识到，能源格局在（高价格）危机期间发生了一些变化。"他补充称，铝冶炼厂等大型消费者需要"特别建议"，才能最好地安排能源供应，并非每家能源公司都能做到这一点。

由于2022年整个欧洲的电力价格达到创纪录水平，协同效应现在非常明显，德国钢铁制造商蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）正寻求在金属和能源之间实现协同效应。

蒂森克虏伯首席执行官洛佩兹（Miguel Angel Lopez Borrego）在2月2日的德国公司最后一次年度股东大会上表示，对于陷入困境的钢铁部门，首选方案是与捷克能源供应商EPH成立合资企业。洛佩兹表示，能源问题是关键问题。

务实转型

2023年底，希腊铝业结束了与希腊电力公司PPC长达60年的电力供应服务。该公司与PPC签订了固定价格合同，当价格在2022年飙升时，他们对批发价格进行了对冲，批发价格一度飙升至400欧元/兆瓦时以上。

PPC合同已经结束，该公司将进一步专注于减少碳排放，到2030年实现净零排放。今年1月，可再生能源占金属行业能源结构的8%。Mytilineos告诉标普全球，到今年年底，这一比例可能会达到20%。到了2030年，希腊铝业公司将通过其可再生能源发电厂满足其所有电力需求。

批发市场目前的典型兆瓦时价格约为70-80欧元/兆瓦时。Mytilineos说："但即使对金属公司来说，这个数目不小。我们的金属部门反映了希腊总电网消耗的6%，是迄今为止最大的能源消费者。"

尽管他的公司正在转向可再生能源，但Mytilineos正在加入越来越多的行业利益相关者的行列，倡导一种更务实的脱碳方法。

Mytilineos说："在欧洲，重点一直放在积极推动能源脱碳上，认为可靠性和可负担性是理所当然的；但是，我们却大错特错。"

冠病疫情、乌克兰战争和中东冲突已经证明，供应依赖需要多样化，化石燃料将成为向绿色能源转变的桥梁。

Mytilineos说："这是避免大规模损害过渡本身的唯一途径。如果我们要求企业只投资具有经济挑战性的项目，这条道路迟早会失败。"