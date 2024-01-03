美国电动汽车政策有望给自由贸易协定成员国带来提振

分析师和行业观察人士告诉S&P Global Commodity Insights，与美国签订自由贸易协定的电池金属生产国有望从美国转向电动汽车的努力中获得贸易提振。

根据美国政策，到2032年，电动汽车将占轻型汽车新车销量的67%，高于2022年的6.6%。虽然符合税收抵免条件的电动汽车被鼓励使用来自美国的电池金属，如锂、钴和镍，但国内产量低迷预计将导致该国多年依赖外国生产商。同时，联邦法律不鼓励汽车制造商使用中国公司生产的材料，或来自主要生产国中国的材料。

美国《通胀削减法案》（IRA）允许电动汽车购买者使用来自美国自由贸易协定（FTA）国家的材料制造的汽车获得税收抵免。这一选择，加上美国其他法律和政策，使FTA国家成为对汽车制造商特别有吸引力的供应来源。

美国与20个国家签订了全面的FTA，与日本签订了有限的关键矿物自由贸易协定。拜登政府也在寻求在世界其他地区达成类似FTA的协议，特别是镍生产国印尼或全球第四大锂生产国阿根廷。

智库彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）高级研究员Cullen Hendrix说："我认为从更政治经济学的角度来看，这件事情的发展方向是，虽然在名义上承诺帮助开发和扩大这些矿物的供应链，无论是在矿场还是在精炼能力方面......不在美国或中国，我认为会重点强调那些同时也是先进工业或后工业民主国家的美国自由FTA国家的那些国家。"

税收抵免优势

专家指出，汽车制造商已经锁定FTA国家的生产商，以达成矿物包销协议，作为对《通胀削减法案》的回应。

莱斯大学（Rice University）贝克公共政策研究所非常驻研究员、雪佛龙墨西哥能源公司前总经理Benigna Leiss指出，美国雅保在智利的锂业务对IRA下的汽车制造商具有吸引力。美国雅保与福特签订了锂包销协议。

Leiss说："他们已经在根据（通胀削减法案）规则进口产品。我认为他们行动迅速，我知道福特正在与美国雅保达成协议，因为智利已经签署了自由贸易协定。"

智利是全球第二大锂生产国，已经是美国最大的进口来源地，为其扩大市场份额奠定了坚实的基础。

然而，对某些材料而言，将进口来源转向FTA国家比其他材料更容易。

Hendrix说："例如，对于锂，（采购）情况实际上并没有那么糟糕......（但）对于钴，并没有稳固的基础。"

刚果民主共和国没有签订FTA，2022年产量占世界矿产钴供应的69.9%，但它不是美国钴进口的主要供应国。然而，由于长期以来对劳工和环境问题的担忧，汽车制造商和美国外交官都不愿与该国达成协议。相反，挪威、加拿大和日本在过去几年中一直在美国供应国名单上位于前列。

自由贸易国家逐渐领先

美国进口已经略有变化，也许是对法律的回应。S&P Global Market Intelligence数据显示，2023年前三个季度，美国55.8%的锂进口来自英国等已签订FTA或正在进行关键矿物贸易谈判的国家，而前一年为54.9%。

自2020年以来，美国从欧盟进口的锂已大幅下降。美国一直在与欧盟进行长时间的贸易谈判。2023年前三个季度进口为174吨，较2020年同期的798吨下降78.2%。

与锂相比，美国在钴供应方面对非FTA国家的依赖程度更高，2023年前三个季度来自FTA国家的钴进口仅占38.4%，尽管这一比例较2022年同期上升了1.2个百分点。

2023年前三个季度，美国来自欧盟的钴进口同比下降18.6%。美国和欧盟尚未达成协议。

加拿大和澳大利亚也与美国签订了FTA，也是美国汽车制造商有前途的电池金属来源。根据美国《国防生产法案》，加拿大也被视为国内来源，其中包括为关键矿物项目提供资金，美国总统乔•拜登已要求对澳大利亚提供同样的认定。

Hendrix说："我们现在拥有的是一种先发制人，它建立在这样一种观念之上，即我们可以通过大规模增加澳大利亚和加拿大等地的采矿能力来弥补采购这些材料的挑战。这可能在5年、10年后得以成功......（但）按照美国立法规定，某种程度上将从这些供应链中去除中国产品的时间定在了2025年。"

Hendrix说："乐观地说，对于加拿大和澳大利亚何时真正能够弥补其中一些材料的空缺，我的最佳猜测可能是在2027年、2028年左右。"