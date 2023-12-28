因预期价格走软，2024年印度LNG进口量将增长7%-8%

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2023年12月28日 | 05:21 UTC
作者： - Suyash Pande
亮点
如果价格继续承压，印度2024年的液化天然气（LNG）进口预计将得到提振，同比流入量可能将增长7%-8%，这主要是受电力、工业和交通运输行业需求升温的推动，同时在即将举行全国大选的这一年，基础设施支出也将增加。
标普全球大宗商品LNG分析师Ayush Agarwal说："印度的LNG进口量将继续增长，预计2024年同比涨幅为8%。"
Agarwal表示："虽然化肥行业仍将是最大的LNG消费行业，但如果现货均价接近2023年水平，电力和工业行业可能会为进口增加做出贡献。"
标普全球的数据显示，今年1月3日至12月22日，普氏JKM（反映交付至东北亚的现货LNG基准价格）平均为13.801美元/吨，而2023年同期普氏西印度基准估价平均为13.167美元/百万英热单位。
新加坡一位LNG行业人士表示，印度目前拥有约25吉瓦（GW）的天然气发电装机容量，这相当于约3,000-3,500万吨/年的LNG需求。
由于近年来LNG价格高企，一些燃气发电机组使用国内天然气。他补充称，这种情况应该会在2024年有所改变，原因是LNG价格疲软。
标普全球负责南亚天然气、LNG和氢业务的分析师Akshay Modi表示，1-10月期间，电力行业的再气化LNG消费量同比大幅增长128%，达到740万立方米/日，而印度同期的峰值需求同比增长12.5%，达到243吉瓦。
Modi说："由于普氏JKM预计将在2024年夏季跌至10美元/百万英热单位以下，峰值需求将触及新高，而且天然气为可再生能源运行不稳定性提供支撑，我们预计2024年电力行业的再气化LNG消费量将继续增加。"
业内人士表示，如果价格跌至10美元/百万英热单位关口，印度的LNG消费量料将大幅增加。
近期价格下跌已经引发现货采购量增加，而一些印度买家在JKM价格相对较高（15-16美元/百万英热单位）时，就表现出了消费LNG的意愿。
在近期的市场活动中，古吉拉特邦国家石油公司（Gujarat State Petroleum Corp.）以11.10-11.20美元/百万英热单位的价格购买了一宗将于1月在蒙德拉（Mundra）交付的船货。
12月，印度石油公司（IOC）以11.20-11.30美元/百万英热单位的价格购买了一宗船货，交付地为恩诺尔（Ennore）， GAIL以11.40-11.50美元/百万英热单位的价格购买了一宗将于1月交付至达博尔（Dabhol）的船货。
消息人士也预计LNG终端的利用率将有所提高。
其中一位消息人士说："明年，我们预计达博尔终端也将在雨季期间投入运营......达姆拉*（Dhamra）终端的利用率也会得到提高，因为该终端承担着为GAIL和印度石油公司输送货物的责任。"
标普全球的Modi表示，印度斯坦石油公司（HPCL）的Chhara和GAIL的Ratnagiri防波堤设施投产后，再气化能力可能会增加到5,250万吨/年。他并补充称，印度石油公司的恩诺尔-杜蒂戈林（Tuticorin）管道也计划于2024年投产。
印度石油和天然气监管委员会（PNGRB）已批准将该国东北天然气管网投产计划延长至2025年。不过，Modi补充表示，该计划的进展对该地区天然气经济的发展至关重要。
同时，Modi表示，从2023年12月中旬开始，政府管理定价机制（APM）下对交通和住宅部门的天然气供应已降至需求的75%左右，而此前为88%。他指出，APM供应量减少可能会使更多的城市燃气公司签订中长期包销合同。
Modi补充表示，运输和家用行业的额外APM供应缺口约为3百万立方米/日，其中一部分可能会在预计即将举行的2024年印度石油天然气公司（ONGC）拍卖中通过城市天然气配送（CGD）供应来满足，而其余部分将通过再气化的LNG供应来满足。
市场消息人士表示，2023年4-10月，印度有400多个压缩天然气（CNG）加气站和878,175个住宅接入点投入使用，印度将继续积极加强其分销网络基础设施，这对天然气消费量的增长具有积极作用。
此外，2024年夏季将迎来印度具有里程碑意义的大选。消息人士表示，政府可以在此之前加大力度提振经济活动，从而刺激更多的天然气需求。
印度2024年的经济增长前景也保持强劲。印度储备银行在其12月公告中表示，在4月1日开始的2023-24财年上半年，实际GDP增长率为7.7%。
该行称："高频指标表明，今年剩余时间里将继续保持这种增长势头。"
根据印度石油规划和分析小组（Petroleum Planning & Analysis Cell）的数据 ，截至3月31日的2022-23财年，印度的天然气消费总量约为600亿立方米，2021-22财年为642亿立方米，而2022-23财年和2021-22财年的国内天然气总产量分别约为344.5亿立方米和340.24亿立方米。
ONGC的KG-DWN-98/2深水项目的Cluster 2气田投产，将增加国内天然气供应。然而，消息人士表示，其影响不会那么大，也不会对LNG进口产生太大影响。
同时，天气的不确定性也可能会对天然气消费造成影响。
消息人士补充称，明年厄尔尼诺气候现象可能会再次出现，可能导致夏季干旱时间延长，或导致雨季期间降雨减少，从而致使水力发电量下降，进而导致对煤炭和天然气的依赖增加。