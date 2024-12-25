日本2040/41财年能源供需情景包括增加天然气供应

12月25日，日本高级别战略政策委员会披露了一系列2040-41财年（4月-3月）的能源供需情景（这些情景与73%的温室气体减排目标保持一致）以及缓慢采用脱碳技术并促进天然气一次能源供应的情景。

2040-41财年能源供需情景由日本经济产业省（METI）战略政策委员会发布，是日本主要能源政策——第七个能源战略计划草案的一部分。该计划草案中的多个情景反映了日本在规划未来约15年的能源供需前景方面所面临的困难。

2040-41财年能源供需情景草案符合日本到2040-41财年将温室气体排放量较2013-14财年减少73%的临时目标，预计在截至2041年3月的财政年度，该国的最终能源消费量将为约2.6-2.7亿千升，而2022-23财年为3.1亿千升。

根据这些情景，日本的能源自给率预计将从2022-23财年的12.6%提高到2040-41财年的30%-40%左右。

在温室气体减排73%的情景下，2040-41财年的一次能源供应量约为4.2-4.4亿千升，低于2022-23财年的4.7亿千升。这是因为尽管基于非化石燃料一次能源供应有所增加，但化石燃料一次能源供应大幅下降。

在温室气体减排73%的情景下，2040-41财年天然气一次能源供应量约为0.8-0.9亿千升，石油约为0.9-1.2亿千升，煤炭约为0.4-0.5亿千升，而2022-23财年天然气为1亿千升，石油为1.7亿千升，煤炭为1.2亿千升。

在采用可再生能源、氢能和碳捕获与封存（CCS）等脱碳技术方面的进展慢于预期的另一种情景下，日本预计2040-41财年天然气一次能源供应量约为1.1亿千升（7,400万吨），高于2022-23财年的水平。

喜忧参半的信号

2040-41财年，一次能源供应中的天然气为7,400万吨，这凸显了日本对长期稳定液化天然气（LNG）供应的需求。然而，这也可能向业界发出喜忧参半的信号，因为日本拟将火电在日本发电结构中的份额从2023-24财年的68.6%降至2040-41财年的30%-40%。

日本能源经济研究所（IEEJ）能源安全部高级研究员桥本裕志（Hiroshi Hashimoto）表示："（技术发展缓慢的）情景假设，在2040-41财年之前，创新技术的成本下降幅度不足，只能使现有技术得以渗透和扩展，化石能源在一次能源供应总量中的占比大幅减少，而同时，LNG供应量和总发电量将增加。"

桥本说："这意味着LNG在填补其他能源供应不足的缺口方面将发挥更重要的作用。这显然会鼓励更积极的采购活动。"

接受标普全球大宗商品调查的专家估计，2040-41财年，日本的天然气一次能源的供应量将在5,400-7,400万吨之间。其计算依据是在该财年温室气体减排73%的情景下日本的天然气一次能源供应量约为5,400-6100万吨，以及2022-23财年天然气一次能源供应量约为6,600-6,700万吨。

日本金属与能源安全组织（JOGMEC）首席经济学家野上孝之（Takayuki Nogami）表示："由于在2040-41财年的各种情景下，日本的天然气消费量估计约为5,400-7,400万吨，并建议在2022-23财年6,700万吨上下的基础上有所增加或减少。这导致在战略能源计划草案的天然气需求前景中发出的信号喜忧参半。"

野上说："由于2040-41财年LNG需求规模存在不确定性，日本公用事业公司可能不得不对其业务的LNG采购采取保守态度。"

鉴于一次能源结构中天然气供应的范围，日本国际大学校长橘川武郎（Takeo Kikkawa）表示："这不会作为天然气买家这样大范围采购的基础。"他并补充称，这"毫无意义"。

橘川此前曾作为经济产业省咨询委员会成员，参与制定战略能源计划多年。他表示，技术进步缓慢的情景可能是最有可能出现的情景。

橘川说："正如他们明确写的那样，这可能是他们心中一种可能的情况。相反，这将意味着（日本）将需要采购大量天然气；然而，由于基本情景显示天然气将有所减少，因此难以解读。"

橘川补充称，在战略能源计划草案中，"氢和氨的地位（在数量上）已经有所弱化，而（合成）甲烷的作用（在质量上）相对增加"。

温室气体减排73%的情景预计，在日本2040-41财年的一次能源供应中，氢及其衍生物供应约为2,000万千升。然而，在2040-41财年技术进步缓慢的情景中，氢及其衍生物供应预计将下降到约1,000万千升。

虽然在战略能源计划草案中，合成甲烷并没有具体构成2040-41财年一次能源供应的一部分，但它被列为脱碳解决方案之一。随着技术进步，即使在2050年实现碳中和后，这种解决方案可能会成为逐步取代天然气使用的一种路径 。

发电结构

在提出2040-41财年火电份额的同时，日本在战略能源计划草案中指出，日本将最大限度地采用可再生能源作为主要电力来源，并在发电结构中寻求平衡，以实现稳定的能源供应和脱碳。

该提议是基于涵盖多种情景的2040-41财年临时展望提出的。这些情景表明，受数字化转型和绿色转型带来的电力需求预期增长的推动，日本的发电量将达到1.1-1.2万亿千瓦时，高于2023-24财年的约9,854亿千瓦时。

2040-41财年的临时发电结构为约40%-50%的可再生能源、约30%-40%的火电和约20%的核电，而2023-24财年的发电结构为22.9%的可再生能源、68.6%的火电和8.5%的核电。

然而，2040-41财年火电的暂定份额不包括每种发电来源（如煤炭、液化天然气和石油）的细分，也没有提供拟议发电结构中氢和氨的明确份额。

战略政策委员会批准了第7个战略能源计划草案，预计将在年底前启动为期30天的公众意见征求，随后将由内阁批准制定。