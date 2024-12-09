SEA-LNG主席表示，与LNG相比，其他替代船用燃料仍处在“蹒跚学步”阶段

SEA-LNG主席Peter Keller表示，与液化天然气（LNG）相比，其他替代船用燃料可被视为处于"蹒跚学步"阶段，因为LNG为船运业的脱碳途径提供了一种直接、低风险、增量的解决方案。

Keller在截至12月9日一周的一份声明中表示："与传统燃料相比，LNG更像是一个青少年，有着与青春期相关的所有成长烦恼、挑战和好胜心。"

Keller表示，随着船用燃料市场的扩大、新船订单的增加，以及纳入生物甲烷和最终使用可再生氢生产的合成甲烷的LNG路径获得全球认可，LNG正在"不断成熟"。

许多船东选择LNG是因为其直接的环境效益，以及其他替代燃料有限的供应、基础设施和可承受的价格。

12月6日，标普全球大宗商品旗下普氏评估的1月JKM价格（反映交付至东北亚的LNG的基准价格）为14.906美元/百万英热单位，较12月5日下跌7.7美分/百万英热单位。LNG船用燃料新加坡的估价为884.312美元/吨，同期下跌0.45%，而12月6日，含硫0.5%船用燃料FOB新加坡船货估价为525.55美元/吨。

LNG产生的硫氧化物和颗粒物排放几乎为零，可减排高达95%的氮氧化物，也可减排高达23%的温室气体。

行业联盟SEA- LNG表示："虽然LNG驱动船只仅有约2,200艘，在全球约6万艘深海船只中的占比仅约为3-4%，但作为一种新生燃料，LNG相比其他替代燃料，成熟速度要快很多。"

12月2日，全球船级社DNV表示，LNG依然是替代燃料驱动船只新订单的"主要推动力"，在11月份的27艘替代燃料驱动船只订单中，有23艘是LNG驱动船只。

DNV的数据显示，11月登记了4艘新的氨驱动船只订单。

SEA-LNG援引DNV的数据称，目前水上共有54艘甲醇驱动船只和2艘氨驱动船只。

Keller说："随着知名船东现在选择LNG路径，我们预计这一趋势将持续到2025年及以后，并呈现加速态势。"

他补充称："随着各种替代燃料途径的成熟，人们越来越认识到，尽管以前有过期望，但一些替代燃料路径——如LNG路径——比其他路径更实用、更切实可行。"

最新的订单包括马士基的一份订单。该公司在12月2日表示，作为其船队更新计划的一部分，该公司已经订购了20艘LNG驱动集装箱船，总运力为30万个20英尺当量的集装箱。

同日，挪威汽车运输公司UECC表示，已与LNG供应商Titan达成一项新协议，将在2024年和2025年加速使用生物LNG作为船用燃料。

SEA-LNG在提到使用LNG的好处时，也强调了其安全性，指出LNG易于运输，对海洋环境构成的风险极小（如有），可燃范围低且无毒。

SEA-LNG表示，有关运营安全的有效法规、标准和指南已广泛普及，LNG在全球范围内的运输历史已长达近60年，从未在海上或港口发生过重大事故。

然而，尽管船用燃料市场出现大幅增长，但发展依然滞后，人们对针对快速增长的LNG驱动船队的供应能力依然感到担忧。

Keller说："虽然对新建LNG驱动船只的投资强劲，但我们需要在燃料加注船只、供应和液化基础设施方面看到同样的情况。"

SEA-LNG表示，在碳排放监管日益加强的情况下，这一成熟过程中的另一个关键需求是在全球范围内采用标准化的监管链模型，以验证所使用的燃料是低碳燃料。

该联盟补充称，这种验证机制不仅可以增强投资者对新燃料供应链的信心，还可以加速向低碳燃料的转型，从而在供应有限的情况下能够尽早采用。

SEA-LNG表示："通过将买家与远离燃料港口的燃料生产商连接起来，他们将创造一个绿色燃料市场，从而实现更快扩张，并以更低的成本为船运公司提供灵活性。"