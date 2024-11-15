LNG买家在供应趋紧的预期下制定2025年战略

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2024年11月15日 | 06:19 UTC
作者： - Aly Blakeway, Si han Long, Cindy Yeo
亮点
对2025年现货液化天然气（LNG）价格可能上涨的预期正在影响买家的采购策略，因为在对供应脆弱性和需求增加的担忧下，全球LNG市场将迎来紧张局面。
贸易商表示，2025年现货LNG价格依然易受供应方冲击和不可预见事件的影响，因为由于LNG液化产能延迟，预计全球LNG供需平衡将保持紧张态势。
一位贸易商说：“我预计明年供应形势将依然保持紧张，因此现货价格可能会高于与布伦特挂钩的长期均价。”
11月14日，标普全球大宗商品旗下普氏评估的12月JKM（LNG基准价格）为13.563美元/百万英热单位。现有长协与布伦特原油价格的斜率约为13.5%，使现货LNG价格比与石油挂钩的船货价格高3美元/百万英热单位。
因此，市场人士表示，在正在进行的年度交付计划（ADP）商谈期间，LNG长协提货商受到鼓励去获得更多2025年交付的船货，以获取可能更低的价格。
在ADP商谈期间，LNG买家会为即将到来的合同年度列出船货交付时间表，ADP商谈将于11月或12月底结束，涉及2025自然年的长协期。
一位LNG供应商说：“相当一部分买家都热衷于行使OAQ（可选年度数量）权利，从而获得更多船货，因为许多买家仍然认为明年市场将保持紧张。”
根据合同条款，买家可以获得额外10%的年度合同量。在冬季现货价格见顶时，长协提货商还可以优化交付。这种购买模式具有优势，因为与现货交易相比，由于货运链更短，通过长协交付的货物通常更可靠。
最初，LNG贸易商希望出现一个新供应大量涌入的买方市场，但最近有关项目延期的消息削弱了这些预期，表明2025年全球供应前景将比预期紧张。
这些项目包括墨西哥的Golden Pass LNG和Energia Costa Azul LNG项目从2025年推后至2026年，这导致贸易商预计夏季基本面趋紧，并在欧洲注资季节期间急于确保供应。
一位LNG贸易商说：“由于Golden Pass推后至2026年第一季度，2025年和2026年第一季度/第二季度（欧洲）对JKM的价差超窄。供应的不确定性导致欧洲和亚洲的买家出价更高。此外，长途船运可能有助于2026年价差收窄。Golden Pass的延迟可能会影响长途船运。”
标普全球大宗商品的LNG首席研究分析师Megan Jenkins表示：“2024年，来自欧洲市场参与者的购买活动同比大幅减少，但由于俄罗斯管道天然气供应中断，明年购买活动将再次增加。”
贸易商表示，俄乌天然气过境协议到期将导致欧洲每年出现约150亿立方米的天然气供应缺口，这意味着在本已紧张的市场上，每月将增加约10-12宗LNG船货的需求。
同时，Jenkins表示，预计2025年亚洲的需求增量将有所放缓。 Jenkins说：“2024年的强劲增长在一定程度上是受到夏季异常热浪的推动。在正常天气条件下，2025年的增量将低于2024年。”
鉴于市场相对紧张，预计需求增长将与新增供应保持一致。标普全球大宗商品11月11日的数据显示，2025年第四季度全球LNG需求预计将达到17.36亿立方米/日，同比增长1.81亿立方米/日。
全球动荡和供需失衡是影响LNG现货价格的关键因素。市场人士表示，中东地区的持续冲突和俄乌局势为看涨情绪提供了支撑，推高了2024年的现货价格，而冬季过后的天然气库存也将对2025年的价格预测产生显著影响。
东亚一位LNG买家说：“根据目前的市场供需情绪，2025年的价格与今年相比可能不会有太大变化。但地缘政治问题很容易影响价格。”
冬季结束时的欧洲库存水平将影响欧洲和亚洲之间对LNG船货的竞争。严冬叠加过境协议到期，可能会导致欧洲库存耗尽，并加剧其与亚洲的竞争，推高现货价格。相反，暖冬可能会产生与2024年相似的供需基本面。
此外，贸易商认为，其他有竞争力的需求中心可能会在2025年第一季度出现，埃及可能会在同期内寻求15-20宗LNG船货，巴西也可能寻求约15宗船货。
截至11月初，随着全球LNG市场进入冬季，库存充足，亚洲和欧洲均表现出结构性看跌情绪。根据11月13日发布的最新天然气库存总量数据，欧洲92.10%的天然气库存已满。
同时，由于库存高企和下游需求低迷，亚洲主要LNG进口商基本保持观望状态。11月14日，2025年日韩基准远期曲线估价为13.450美元/百万英热单位，2026年和2027年估价分别为11.775美元/百万英热单位和10.150美元/百万英热单位。