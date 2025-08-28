孟加拉国与沙特阿美就包括液化天然气在内的能源合作备忘录进行谈判

Petrobangla主席Rezanur Rahman于8月28日告诉标普全球大宗商品旗下的普氏，孟加拉国临时政府正在与沙特阿美（Saudi Aramco）进行谈判，计划签署一项关于能源领域合作的谅解备忘录，其中包括液化天然气（LNG）进口。

他说，国营的Petrobangla已经准备了一份草案，目前正在由法律、司法和议会事务部进行审查。

他补充道：“我们正计划尽快与沙特阿美签署谅解备忘录，以加快两国在能源领域的合作。”

沙特阿美暂时无法联系以发表评论。

Rahman说，沙特阿美表示有兴趣通过长期和短期协议向孟加拉国供应液化天然气，这是其全球出口业务扩展的一部分。

他补充道，通过其贸易部门阿美贸易公司，该公司已被列入孟加拉国现货市场潜在LNG供应商的名单，并通过竞争性招标过程交付了几批现货LNG货物。

他说，沙特阿美最初有兴趣在短期购销协议下供应液化天然气。

如果提议的购销协议（SPA）推进，这将标志着沙特阿美正式进入孟加拉国的液化天然气供应链，而不仅仅是偶尔的现货市场交易。

他说：“我们希望进口与8月开始从阿曼的OQ Trading进口的LNG相似的数量。”

短期供应

孟加拉国最近与阿曼的OQ Trading签署了首个短期LNG供应协议，根据该协议，孟加拉国将在2025年8月至2026年12月期间进口17批LNG货物。这包括2025年的5批和2026年的12批，平均每月一批。

OQ Trading已经根据新的短期购销协议交付了首批LNG货物。

OQ Trading的交易标志着孟加拉国首次根据与普氏评估的日韩基准（JKM）挂钩的定价公式采购LNG——这是东北亚LNG交付的基准指数。根据这份购销协议，孟加拉国将在JKM价格基础上支付每百万英热单位15美分的溢价。

尽管潜在的沙特阿美交易的定价细节尚未敲定，但Petrobangla官员表示，可能会遵循类似JKM挂钩的定价结构。

市场消息人士称，来自沙特阿美的潜在短期进口和现有的OQ Trading供应预计将在夏季和斋月等高峰需求期间增强天然气供应的稳定性，并减少对不可预测的现货市场的依赖。

现有供应

目前，孟加拉国通过长期合同从QatarEnergy LNG（前身为Qatargas）和OQ Trading进口LNG，这些合同与布伦特原油价格挂钩。虽然这些合同确保了基本供应，但在价格和数量上缺乏灵活性。

官员们表示，相比之下，短期购销协议提供了更大的灵活性和成本竞争力。短期购销协议还作为一种桥梁，在新的长期合同的大量供应开始流入该国之前发挥作用。

作为负责LNG采购的国家实体，Rupantarita Prakritik Gas Company Ltd.通常每月购买三到四批现货货物，具体取决于市场状况。在高需求时期，这一数量会增加。

据Petrobangla估计，孟加拉国计划在2025年进口约52批现货LNG货物——这是单一年份的最高数量。

孟加拉国一直在对工业、发电厂和其他耗气量大的消费者进行天然气供应配给，以应对日益增长的天然气需求。

根据官方数据显示，截至8月27日，该国的天然气总产量（本地天然气和进口LNG合计）约为28.3亿立方英尺/日，其中包括10.5亿立方英尺/日的再气化LNG，而需求超过40亿立方英尺/日。