JERA表示，在海啸预警发出后，所有停靠在LNG进口码头的船只均已离港

日本最大发电公司JERA的发言人向标普全球大宗商品旗下的普氏表示，7月30日早些时候发布海啸预警后，停靠在太平洋沿岸JERA的LNG终端的所有船只均已离港。

该发言人说：“船只也已驶离泊位。已宣布进入一级应急响应，目前正在进行中。”

发言人表示：“那些不在海啸预警范围内的发电厂也采取了停工等措施。”他补充说，公司正在监测从俄罗斯远东萨哈林2号项目采购LNG的影响。

一位政府消息人士向普氏表示，日本政府已确认萨哈林2号的运营和运输不会受到影响。

该消息人士称：“截至目前，已确认萨哈林2号的运营和运输没有受到任何问题的影响。”

此前日本气象厅称，当地时间7月30日上午8点25分左右（格林尼治标准时间23点25分），堪察加半岛附近发生8.7级地震，日本因此发布了太平洋沿岸的海啸警报。

日本气象厅在当天早些时候将最初的8级地震震级上调后，于当地时间上午9:40将警报升级为海啸警报。

据日本气象厅称，海啸预警范围涵盖北海道东部至日本西部太平洋沿岸的和歌山县。据日本放送协会（NHK）报道，第一波高达3米的海啸于当地时间上午10点左右抵达北海道，随后于上午10点30分左右抵达青森县、岩手县和宫城县。

据NHK报道，海啸在宫城县石卷港达到50厘米，在北海道的十胜港和苫小牧以及青森县的八户港达到40厘米，在北海道和日本东北部的其他港口达到30厘米。

这次海啸对萨哈林2号LNG项目的运输影响尚不明确。

标普全球Commodities at Sea报称，目前，萨哈林能源公司租用的“Grand Aniva”号停泊在萨哈林2号LNG出口终端。

东京燃气公司发言人表示，该公司正在收集有关萨哈林2号LNG工厂所受影响的信息。该公司从俄罗斯采购了14%的LNG。

根据日本财政部的数据，2024年俄罗斯是日本第四大LNG供应国，占日本LNG进口总量6,589万吨的8.6%。