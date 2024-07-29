访谈：日本考虑如何为企业签订LNG长协提供支持

日本经济产业省（METI）新任命的资源燃料部部长告诉标普全球大宗商品，在日本考虑新的战略能源计划之际，METI计划研究如何帮助支持日本企业签订液化天然气（LNG）长协。

之所以发表上述言论，是因为日本企业近年来不太愿意签署新的LNG长协，部分原因是根据当前的战略能源计划（日本的主要能源政策），LNG在该国电力结构中的份额不断缩减，而且未来几年需求也存在不确定性。

根据2021年10月制定的当前第六个战略能源计划，日本预计2030-31财年（4月至3月）LNG将占电力供应来源的20%，而2019-20财年其份额为37%。

Hajime Wakuda于6月24日就任METI资源能源厅资源燃料部部长。他表示："讨论过程中的一项具体内容将是明确日本在战略能源计划中采取的方针。

虽然我们认识到这些（不愿签署LNG长协的）问题，但我们认为，我们需要考虑如何应对这些问题。"

日本在5月15日启动了一系列政策讨论，以期在2024-25财年末制定新的战略能源计划，从而增强能源安全并加速脱碳。

尽管指出具体的燃料政策步骤将由METI战略政策委员会在资源和能源咨询委员会会议上讨论，Wakuda表示，碳捕获和封存（CCS）以及氢和氨对脱碳的重要性是该委员会上次在7月23日举行的会议讨论的重点 。

他说："特别是，许多委员会成员都谈到了长协对稳定采购的重要性。"

当被问及明年的政策重点时，Wakuda表示，其中将包括"保障稳定的LNG供应"，以及考虑采取政策回应，以在CCS方面取得进展，将其"作为火电脱碳的实际行动方案。"

多样化供应

Wakuda表示，为了进一步增强LNG供应安全，日本也将致力于实现供应多样化，考虑从加拿大、美国和卡塔尔等国家寻找供应。

Wakuda说："鉴于加拿大的海上航线非常近、非常安全，而且其作为一个国家也很稳定，日本对这种极具前景的LNG很感兴趣。"他补充表示，这并不意味着排除其他国家的项目，因为"每个项目都有利弊。"

Wakuda说："毕竟，有必要通过各种LNG供应来源来实现多样化，因此对日本而言，通过加强与LNG供应来源的关系来确保各种采购框架非常重要。"

日本财务省的数据显示，2023年，日本三大LNG供应国为澳大利亚、马来西亚和俄罗斯，分别占其进口的41.6%、15.6%和9.3%。

日本仍需要针对2023年7月1日生效的澳大利亚保障机制（Safeguard Mechanism）所做的改革进行讨论。东京方面对该机制改革对日本在澳大利亚的LNG业务的影响表示担忧。

Wakuda说："就我们而言，我们认为我们需要澳大利亚政府做出适当的回应，以改善环境，从而使日本的LNG项目能够适当商业化。"

他表示，对于美国，日本仍然致力于支持那里的LNG发展，尽管其对美国持续暂停LNG出口许可感到担忧。

Wakuda说："鉴于美国作为LNG出口国发挥着极其重要的作用，我们希望其将履行这样一个适当的角色，为世界LNG的稳定供应做出贡献。"

对于卡塔尔，Wakuda表示，随着卡塔尔扩大北部气田（North Field）项目，日本需要加强与该国的LNG合作和采购，并补充称，东京打算为考虑参与该项目和LNG采购的日本公司提供支持。

Wakuda说："卡塔尔是一个极其重要的天然气生产国，日本与卡塔尔建立了非常良好的关系，将其作为一个稳定的供应国，包括在[2011年]东日本大地震发生时。"

据日本财务省的数据显示，2023年日本从卡塔尔进口的LNG占其LNG进口总量的4.4%，略高于2022年的4%，但仍远低于2021年的12.1%。日本公司在2021年允许总计超过700万吨/年的Qatargas 1 LNG承购合同将到期，原因是在合同灵活性方面存在分歧，以及日本2050年净零排放目标导致日本未来LNG需求存在不确定性。

他说："与卡塔尔的关系密不可分，"尤其是在供应多样化方面。