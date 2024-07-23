在推动可再生能源发展的背景下，印度2024-25财年的联邦预算在一定程度上关注天然气

业内人士表示，通过大力推动可再生能源发展和推进产业脱碳，印度2024-25财年的联邦预算，将在一定程度上关注天然气，尽管这预示着由于缺乏与生产相关的激励措施（PLI）和其他改革措施，对该行业的直接影响有限。

印度联邦财政和公司事务部部长尼尔玛拉•西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）于7月23日提交了截至2025年3月31日的年度预算。

一位业内人士说："由于印度严重依赖进口液化天然气（LNG），我确实希望对天然气实施PLI，但尚未发布针对天然气行业的重大公告。"

2023年，印度是世界五大LNG进口国之一，对长期供应商而言仍是一个极具吸引力的市场。印度目前的LNG进口能力约为4,800万吨/年，标普全球大宗商品预测，到2030年，这一数字将达到约6,600万吨/年。

由于今年上半年的严酷热浪导致天然气发电量增加，以及印度石油天然气公司（ONGC）的KG-DWN-98/2区块推迟投产，标普全球大宗商品的分析师预计，2024年印度的LNG进口量将达到2,680万吨。相比之下，2023年的数字接近2,300万吨。

标普全球大宗商品南亚天然气、LNG和氢高级分析师Akshay Modi说："尽管预算没有为天然气行业提供直接PLI，但重点强调加强制造业和产业脱碳。针对难以减排的行业提出的排放目标可能会推动这些行业在结合碳捕获与封存的同时，从石油和煤炭向天然气更清洁的化石燃料的转型。

一位市场人士称，一些市场参与者也表示，他们预计压缩天然气（CNG）的消费税将下调，但尚未宣布。

同时，消息人士指出，西塔拉曼可能没有就将天然气纳入商品和服务税（GST）制度发表意见，因为这可能会由中央及各邦的联合议事机构商品和服务税委员会进行讨论。

业内人士一直在游说将天然气纳入GST制度，以消除各邦的多重征税，从而将税收合理化。他们表示，这反过来也会推高运输成本，同时也会促进采用和使用天然气管道。

在推动可再生能源发展背景下的天然气前景

根据7月22日这位部长向议会提交的《2023-24年度经济调查》，印度制定了一个宏伟目标，即到2030年实现500吉瓦的无化石燃料发电能力，到2070年，可再生能源和核能预计将成为主要能源来源。

这位部长表示，政府已经宣布将安装屋顶太阳能电池板，以使1,000万户家庭每月获得多达300度的免费电力。

安装屋顶太阳能电池板可能会增加30吉瓦的太阳能发电能力，并减少多达7.2亿吨二氧化碳当量的排放。

然而，调查预计，由于需要巨大的土地空间和水资源，广泛采用大量太阳能发电将面临各种挑战。要安装60吉瓦的太阳能发电设施，可能需要约600-900平方公里的土地面积。

在预算中，西塔拉曼提议扩大用于在该国制造太阳能电池和面板的免税资本货物清单。

由于中国在这一领域依然占据主导地位，印度政府已经发布了一份清单，其中包含印度可再生能源和电池储能技术所需的30种关键矿产。这位部长表示，将免除锂、钴和铜等多达25种矿产的关税。

受到关注的还包括一项旨在促进抽水蓄能项目以增加电力储能选择的政策。

此外，政府计划与私营部门合作，对小型模块化反应堆和更新的核技术进行研发，以提高核电在能源结构中的占比。

这位部长表示，然而煤炭仍然是印度的主要发电来源，印度最大的电力生产商国家热电公司（National Thermal Power Corp.）将与Bharat Heavy Electricals合作，建设一座800兆瓦的先进超超临界发电厂。

标普全球大宗商品的Modi表示："尽管可再生能源的渗透率较高，但天然气发电不会受到影响，因为天然气或LNG主要用于调峰装置发电。

在电池储能或抽水蓄能技术得到充分发展之前，天然气可以在支持可再生能源的间歇性方面发挥关键作用。"

业内人士还指出，国际LNG价格走软及印度的经济增长前景将继续为LNG需求提供支撑。

7月23日，标普全球大宗商品旗下普氏评估的9月JKM（反映交付至东北亚的LNG的基准价格）估价为12.012美元/百万英热单位，9月西印度基准估价为11.563美元/百万英热单位。