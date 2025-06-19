/ 2025亚洲能源论坛：康菲石油公司首席执行官表示，东盟可能在2030年代初成为LNG净进口市场

康菲石油公司首席执行官Ryan Lance在一次行业活动中表示，东南亚国家联盟预计将在2030年代初成为LNG的净进口市场，因为对这一燃料的需求以3%的复合年增长率增长。

Lance在6月18日于马来西亚吉隆坡举行的2025亚洲能源论坛的小组讨论中表示，天然气的前景“相当显著”，作为公司，康菲石油正在“更加积极”地投资于LNG领域，并试图将一些低价的天然气从美国转移到欧洲和东盟市场。

Lance说：“我们看到了天然气和LNG的光明前景。”他补充说，公司将开发“更多”此类项目。

Lance说，美国有足够的天然气储备来满足需求。

Lance说：“我们认为，北美的供应曲线可能是一个世纪的天然气，价格在3.50-4.00美元/百万英热之间。”

Lance说，当把边界以北的地区与加拿大省份结合起来时，那是一个巨大的天然气资源。

Lance说：“我们拥有得天独厚的巨大天然气资源，随着人工智能、能源出口和美国电力需求普遍增长，我们将有大量天然气来满足电力需求。”

然而，Lance指出，仍然存在一些瓶颈。

“我们在美国可能面临的问题是基础设施的建设，”他说，并指出目前的基础设施不足以将天然气从生产地运输到海岸，以及到将要建设数据中心的各个地点。

即将到来的供应，合同期限

Lance对2028/29年上线的大量LNG供应毫不在意。

根据Lance的说法，到那时可能会新增近3,000万吨/年的LNG。

“但我提醒大家，那是一个4亿吨/年的市场。上一次有3,000万吨进入市场时，市场规模大约是2亿吨，”Lance说。

Lance说，低价格持续了大约六个月，随后出现了两位数的天然气价格。“所以，我认为短期内，市场状况相当不错。”

“市场必须支付液化、运输和再气化的费用。因此，你需要在亨利中心定价之上大约5美元/百万英热的利润，以获得建设再气化基础设施的定价。”

关于LNG供应合同的期限问题，Lance表示，市场对于合同期限的看法不一。

“我们看到在卡塔尔有一些长达数十年的交易。”然而，客户希望有一些灵活性——一个较短的期限。Lance表示，也有对目的地灵活性的需求，但可能是LNG的开发商、购买者或卖方希望拥有这种灵活性。

Lance说，全球所有进口地区都将会需要进行套利。

6月18日，标普全球大宗商品旗下普氏评估8月份交付至东北亚的LNG货物基准价格JKM为14.404美元/百万英热，较前一日上涨3.27%，反映出由于以伊冲突引发的供应担忧。