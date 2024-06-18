壳牌从淡马锡收购新加坡兰亭能源

石油巨头壳牌（Shell）在6月18日的一份声明中表示，其旗下子公司壳牌东方贸易公司（Shell Eastern Trading）已与淡马锡（Temasek）间接全资子公司Carne Investments签署协议，将收购兰亭能源（Pavilion Energy）的全部股份。

壳牌表示，这笔交易包括新加坡兰亭能源的全球LNG贸易业务，合同量约为650万吨/年，以及其液化天然气（LNG）供应链的其他部分，如船运、亚洲和欧洲的下游天然气供应和销售。壳牌并未说明交易价格。

兰亭能源控制着英国谷岛（Grain）LNG终端约200万吨/年的长期再气化能力，新加坡和西班牙的再气化能力，拥有三艘M型、电控注气LNG运输船和两艘三燃料柴电船的定期租船能力，以及LNG加注业务，其中第一艘船已于2024年初投入使用。

不过，壳牌表示，该交易并未包括兰亭能源的管道燃气业务（该业务将在交易完成之前转让给淡马锡旗下子公司Gas Supply Pte. Ltd.），也不包括兰亭能源在坦桑尼亚1号和4号区块持有的20%股权。

壳牌综合天然气业务和上游业务总监Zoe Yujnovich说："收购兰亭能源将加强壳牌在LNG领域的领导地位，为我们的全球产品组合带来巨大产量和更多灵活性。"

Yujnovich说："我们将收购兰亭能源的LNG承购和供应合同组合，其中包括更多进入亚洲和欧洲战略天然气市场的机会。"壳牌目前持有新加坡的首张LNG进口许可证，供应该国近四分之一的天然气需求。

壳牌表示，根据其相对于2022年的15%-25%的采购量增长计划，该交易超过了壳牌综合天然气业务的内部收益率最低要求。

声明称："预计在2025年第一季度交易完成后，将开始整合投资组合，前提是获得监管机构的批准并满足其他先决条件。"

兰亭能源在6月18日的另一份声明中表示，该交易预计将在2025年第一季度完成，但需获得监管机构的批准。

未来趋势

标普全球大宗商品天然气分析师Amanda Kang表示，壳牌是新加坡现有的LNG进口许可证持有人，该交易可以增加壳牌在新加坡下游市场的市场份额。

她说，兰亭能源在2020-21年度与卡塔尔石油贸易公司（QP Trading）、英国石油公司（BP）和雪佛龙（Chevron ）签署的最新合同总量达310万吨/年，高于其持有的100万吨/年的进口销售许可证。

她说："据了解，其中一部分将依照新加坡能源市场管理局（EMA）的授权合约在2028年之前向电力行业供应。凭借其更强大的产品组合，壳牌能够更好地优化其贸易和下游销售的供应组合。"

Kang指出，最新交易也是壳牌对其在新加坡和欧洲的现有地位的补充。

然而，她表示，由于计划在2024年为新加坡电力行业引入天然气聚合商框架，长期利益尚不确定。

她指出，虽然最新交易将导致兰亭能源的现有资产组合易手给壳牌，但一旦上述框架到位，壳牌未来向下游终端用户供应LNG的销售活动将仅限于非电力行业。

同时，新加坡的业内人士指出，该交易符合新加坡成为LNG贸易中心的愿望，因为该国越来越依赖这种燃料来满足其需求并实现碳减排目标。他们表示，交易完成后，能源安全仍将是重中之重，因为该国将采用单一的天然气聚合商模式。

一位消息人士称，壳牌收购兰亭能源的交易"一切照旧"，并指出作为一家投资公司，淡马锡只是出售其在兰亭能源的股份。

消息人士称，"我们还没有听到有关该协议的太多细节，但我们希望新加坡政府向其他市场参与者提供更多第三方准入渠道......"随着基础设施建设加速发展，"我个人希望还能够颁发更多的LNG许可证。"

去年10月，新加坡液化天然气公司（SLNG）宣布了一项在新加坡开发并最终运营第二座LNG终端的计划。该公司当时表示，该终端的天然气供应能力高达500万吨/年，预计将在2020年代末投入运营。