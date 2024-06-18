壳牌从淡马锡收购新加坡兰亭能源

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
2024年06月18日 | 06:52 UTC
作者： - Eric Yep
亮点
石油巨头壳牌（Shell）在6月18日的一份声明中表示，其旗下子公司壳牌东方贸易公司（Shell Eastern Trading）已与淡马锡（Temasek）间接全资子公司Carne Investments签署协议，将收购兰亭能源（Pavilion Energy）的全部股份。
壳牌表示，这笔交易包括新加坡兰亭能源的全球LNG贸易业务，合同量约为650万吨/年，以及其液化天然气（LNG）供应链的其他部分，如船运、亚洲和欧洲的下游天然气供应和销售。壳牌并未说明交易价格。
兰亭能源控制着英国谷岛（Grain）LNG终端约200万吨/年的长期再气化能力，新加坡和西班牙的再气化能力，拥有三艘M型、电控注气LNG运输船和两艘三燃料柴电船的定期租船能力，以及LNG加注业务，其中第一艘船已于2024年初投入使用。
不过，壳牌表示，该交易并未包括兰亭能源的管道燃气业务（该业务将在交易完成之前转让给淡马锡旗下子公司Gas Supply Pte. Ltd.），也不包括兰亭能源在坦桑尼亚1号和4号区块持有的20%股权。
壳牌综合天然气业务和上游业务总监Zoe Yujnovich说："收购兰亭能源将加强壳牌在LNG领域的领导地位，为我们的全球产品组合带来巨大产量和更多灵活性。"
Yujnovich说："我们将收购兰亭能源的LNG承购和供应合同组合，其中包括更多进入亚洲和欧洲战略天然气市场的机会。"壳牌目前持有新加坡的首张LNG进口许可证，供应该国近四分之一的天然气需求。
壳牌表示，根据其相对于2022年的15%-25%的采购量增长计划，该交易超过了壳牌综合天然气业务的内部收益率最低要求。
声明称："预计在2025年第一季度交易完成后，将开始整合投资组合，前提是获得监管机构的批准并满足其他先决条件。"
兰亭能源在6月18日的另一份声明中表示，该交易预计将在2025年第一季度完成，但需获得监管机构的批准。
标普全球大宗商品天然气分析师Amanda Kang表示，壳牌是新加坡现有的LNG进口许可证持有人，该交易可以增加壳牌在新加坡下游市场的市场份额。
她说，兰亭能源在2020-21年度与卡塔尔石油贸易公司（QP Trading）、英国石油公司（BP）和雪佛龙（Chevron ）签署的最新合同总量达310万吨/年，高于其持有的100万吨/年的进口销售许可证。
她说："据了解，其中一部分将依照新加坡能源市场管理局（EMA）的授权合约在2028年之前向电力行业供应。凭借其更强大的产品组合，壳牌能够更好地优化其贸易和下游销售的供应组合。"
Kang指出，最新交易也是壳牌对其在新加坡和欧洲的现有地位的补充。
然而，她表示，由于计划在2024年为新加坡电力行业引入天然气聚合商框架，长期利益尚不确定。
她指出，虽然最新交易将导致兰亭能源的现有资产组合易手给壳牌，但一旦上述框架到位，壳牌未来向下游终端用户供应LNG的销售活动将仅限于非电力行业。
同时，新加坡的业内人士指出，该交易符合新加坡成为LNG贸易中心的愿望，因为该国越来越依赖这种燃料来满足其需求并实现碳减排目标。他们表示，交易完成后，能源安全仍将是重中之重，因为该国将采用单一的天然气聚合商模式。
一位消息人士称，壳牌收购兰亭能源的交易"一切照旧"，并指出作为一家投资公司，淡马锡只是出售其在兰亭能源的股份。
消息人士称，"我们还没有听到有关该协议的太多细节，但我们希望新加坡政府向其他市场参与者提供更多第三方准入渠道......"随着基础设施建设加速发展，"我个人希望还能够颁发更多的LNG许可证。"
去年10月，新加坡液化天然气公司（SLNG）宣布了一项在新加坡开发并最终运营第二座LNG终端的计划。该公司当时表示，该终端的天然气供应能力高达500万吨/年，预计将在2020年代末投入运营。