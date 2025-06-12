JERA预计，在最新的550万吨/年墨西哥湾沿岸交易达成后，美国LNG供应份额将达到30%

日本JERA公司的一位高管在6月12日表示，预计到2035年左右，其长期供应组合中美国LNG的份额将从目前的10%上升到约30%。这一预期是基于其最新达成的交易，即从四家美国墨西哥湾沿岸出口开发商处购买多达550万吨/年的LNG。

JERA的高级管理执行官兼首席低碳燃料官Ryosuke Tsugaru在一次线上新闻发布会上表示：“尽管我们尚未最终敲定长期LNG合同政策，但如果我们在2030年代达成3,000万吨[/年]的长期合同，美国LNG在我们长期合同组合中的比例将从目前的10%增加到约30%。”

6月11日在华盛顿宣布的新协议建立在JERA在美国的现有业务基础上，其中包括德克萨斯州Freeport LNG和路易斯安那州Sempra-Cameron LNG项目的总计350万吨/年的采购合同。Tsugaru表示，这些合同约占其约3,000-3,500万吨/年LNG加工量的10%。

Tsugaru表示：“此次采购的全部数量可能要在2032年或2033年之后才会达到所谓的最高产量，并开始所谓的550万吨[/年]的承购量。”

Tsugaru表示，注意到这一新增美国LNG供应的开始时间因合同而异，供应最早可能在2029年初开始，而最晚可能在2031年初开始，随后产量将逐步增加。

Tsugaru在描述高达500万吨/年LNG供应协议的规模时表示：“然而，如果将这作为一个整体来看，那么在特定时间从美国墨西哥湾沿岸采购具有相同属性的天然气，可以说是母公司东京电力和中部电力时代以来的最大规模。”

JERA作为日本最大型的发电公司，于2015年4月成立，是东京电力燃料与电力公司和中部电力公司各持股50%的合资企业。

墨西哥湾沿岸

6月11日，JERA在美国内政部长Doug Burgum和美国能源部长Chris Wright出席的活动中宣布，计划从NextDecade、Commonwealth LNG、Sempra Infrastructure和Cheniere Marketing购买高达550万吨/年的美国LNG。

Tsugaru表示，确定和初步的美国LNG协议都将为期20年或更长时间，交易量与亨利港价格挂钩，并以离岸价交付。

当被问及JERA是否会考虑采购更多的美国LNG时，Tsugaru表示：“原则上，我们认为我们已经从墨西哥湾沿岸确保了目前认为必要采购的最低数量。”

他补充道：“另一方面，我们不仅将继续与美国协商，还将与亚太地区和中东地区的项目进行协商，通过新合同使我们的投资组合多样化。”

当被问及参与美国LNG项目的可能性时，Tsugaru表示：“目前，我们尚没有计划将管理资源积极并优先用于LNG液化投资方面。”

关税谈判

JERA宣布供应协议的时间正值日本政府与白宫正在进行关税谈判的时刻。

Tsugaru表示：“此次美国LNG采购的决定并不是应美国政府或日本政府的要求而做出的。”

他说：“这完全是作为实现对日本稳定供应的有效措施而制定的，并已相应实施，”并补充道，自2024年春季以来，作为LNG采购战略审查的一部分，公司已与包括美国在内的主要供应商进行了会谈。

Tsugaru表示：“通过我们的LNG采购，进口量将显著增加，并且在接收LNG货物后，LNG项目将开始启动。”他补充说，这一举措将带来投资和就业机会，从而产生可观的经济效益。

他说：“作为一家私营公司，我们无权对关税谈判的影响发表评论，也将避免这样做。”

在谈及JERA对采购阿拉斯加LNG的兴趣时，Tsugaru表示：“我们认为阿拉斯加是一个有助于为亚洲地区（包括日本在内）提供稳定供应的项目，因为其具有地理优势且储量丰富。”

他补充道：“另一方面，我们的具体审查工作目前正处于获取项目信息的阶段，这是进行此类考虑的先决条件。我们正在等待项目提供详细信息。”

卡塔尔LNG

当被问及JERA最新的美国LNG采购交易是否旨在取代Qatargas 1号项目合同于2021年到期后约550万吨/年的卡塔尔LNG供应时，Tsugaru表示，“从我们的采购策略的角度来看，我们将卡塔尔LNG和美国LNG（尤其是来自墨西哥湾沿岸的LNG）归为完全不同的类别。”

“因此，从美国墨西哥湾采购LNG将不会影响我们对卡塔尔的立场或评估，”他说。“未来的LNG市场将由两个主要参与者主导，即美国和卡塔尔。”

他补充道：“从我们的角度来看，卡塔尔凭借其雄厚的储量和可靠的供应，将在未来的全球市场上占据重要地位。”

“事实上，在[2011年]东日本大地震后，当日本面临能源危机时，卡塔尔无疑在LNG供应方面提供了最大的支持，”Tsugaru说道。“我们高度重视卡塔尔作为一个在危机时期提供绝对供应稳定的可靠供应商。”

JERA目前从Qatargas 3号项目采购LNG，合同年供应量为70万吨，于2028年到期。

Tsugaru说道：“我们对目前合同减少的情况感到担忧，希望考虑今后的措施。我们很认真对待这件事。”