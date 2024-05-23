壳牌澳大利亚公司：因亚洲需求强劲，全球LNG市场得到良好平衡

5月22日，壳牌澳大利亚区主席Cecile Wake表示，由于一些美国项目的交付速度可能放缓，而亚洲需求不断增长，削弱了本十年内即将投产的新国际供应量的影响，全球液化天然气（LNG）市场可能会保持良好平衡。

Wake在珀斯举行的澳大利亚能源生产商大会间隙告诉标普全球大宗商品，在满足能源需求的同时、还要努力应对国内产量下降以及推进脱碳目标，这些因素正在推动菲律宾、泰国、越南和孟加拉国等国转向LNG。

她说："在我看来，我们可以将其视为南亚和东南亚的潜在需求。"她指出，在该地区，一些市场的价格弹性比不上其他市场。

俄乌冲突爆发后，价格高企和市场动荡，LNG买家——尤其是来自印度和孟加拉国等价格敏感市场的买家——在2022年大部分时间里都没有购买LNG。

根据标普全球大宗商品的数据，2022年普氏JKM（交付到东北亚的LNG船货基准价格）平均约为33.9789美元/百万英热单位，而2021年为18.59543美元/百万英热单位。

数据显示，5月21日，普氏评估的7月JKM价格为11.485美元/百万英热单位，较前一日下跌0.1%。

她说，尽管需求存在这种价格弹性，但大多数买家可能会持有现货和长期合约，以实现现货对冲，并管理潜在的供应风险。

Wake表示，壳牌在服务亚洲市场方面具有竞争优势，该公司的交易模式使其能够向买家供应一系列定期船货，同时保持灵活的产品组合，以满足不断变化的市场需求。

2023年，壳牌向越南首座LNG进口终端交付了首宗船货用于调试，同时也在菲律宾八打雁（Batangas）LNG终端交付了首宗LNG船货。

对Prelude FLNG的信心

在澳大利亚，壳牌运营的项目包括Prelude、Crux和QGC，非运营的项目包括Browse、Gorgon、西北大陆架和Arrow。

Wake表示，澳大利亚业务将保持其供应地位，确保公司资产的高利用率和高可靠性。

她说："在Prelude，过去18个月的情况是可靠性不断提高、利用率不断提高和资产真正成熟。"

此前，自2019年6月投产以来，Prelude Floating LNG设施面临多次停运，其中一次停运是由于2021年12月设施发生火灾，导致完全断电。

Wake预计，由于Prelude设施没有法定检修期，今年的产量可能会高于去年。

Wake表示："因此，当我们通过设施的利用率和可靠性来对其进行审视时，其法定停产检修期已经结束，可靠性更高，性能浮动范围也更小。"

通过法规进行指导

西澳大利亚（WA）国内天然气政策旨在为西澳大利亚消费者提供相当于出口量15%的天然气。

Wake 说："我们认为我们参与得很好，并有机会就西澳大利亚国内天然气问题提出我们的观点。我们坚信，在西澳大利亚和东海岸，一个运转良好的国内市场都非常关键，我们在其中发挥了积极作用。"

Wake补充称："我们还想说，我们认为让生产商有机会进入出口市场以及国内市场，将推动从地下开采更多天然气，从而为国内市场提供更多天然气。"

她表示，在涉及就海上勘探开发进行磋商时，壳牌有机会在磋商过程中表达其观点。

Wake补充称："然而，一项真正重要和关键的立法改革被推迟了，这令人非常失望。"

5月21日，澳大利亚资源部长兼北澳大利亚部长Madeleine King在同一活动上表示，由于工人安全条款和确保石油资源租金税改革的确定性得到优先考虑，实施审查结果的立法（包括重点明确海上项目审批的磋商要求）上周未在参议院获得通过。

Wake表示，一个充分和适当的海上项目监管制度不仅对天然气生产商有利，也符合社区的利益。

她补充说："利益相关者需要完成这项改革。因此，我们当然希望尽快再次提出这项改革。"