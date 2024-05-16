到2035-36财年，JERA的LNG处理量将超3,500万吨/年，氢和氨将超700万吨/年

日本最大的发电公司JERA在5月16日表示，该公司发布了首份中期液化天然气（LNG）处理量展望，以期到2050年实现碳中和，预计其2035-36财年（4月-3月）的LNG处理量将超过3,500万吨/年。

JERA全球首席执行官兼董事长Yukio Kani在东京举行的记者招待会上表示："凭借世界上最大规模的LNG承购能力，我们计划专注于增强LNG价值链、销售和采购多样化这三个领域，并在全球范围内优化LNG贸易流。"

Kani表示，JERA的LNG处理能力已经能够为资源贫乏的日本的能源安全做出贡献，并提供了"一个解决方案"，即使在俄乌冲突爆发后，该解决方案迄今依然有效。

JERA的中期LNG处理量与2023-24财年近3,500万吨的处理量不相上下。

Kani说："我们还计划在严重依赖煤炭和石油的地区（主要是亚洲）引入LNG，并正致力于促进脱碳和可再生能源的发展。"

JERA在其首份氢和氨中期展望中表示，其目标是到2035-36财年处理约700万吨/年的氢和氨，并开发20吉瓦的可再生能源产能。

JERA将LNG、氢/氨和可再生能源视为其战略重点的三大支柱，表示计划到2035-36财年投资总额达到5万亿日元（323.3亿美元）。

LNG业务

在评论其2035-36财年3,500万吨/年的LNG处理量时，Kani表示："如果不具备一定的规模，我们将无法维持我们的全球业务，这一直为日本带来极其灵活的LNG供应。"

Kani表示，JERA拥有3,500万吨/年的LNG处理量规模，这使其可以从长期合约中购买和分配部分供应，除日本外，该公司还向韩国、中国、台湾地区、泰国、新加坡、印度、孟加拉国、法国、英国、西班牙、比利时、希腊和巴西供应LNG。

不过，Kani拒绝详细说明长协LNG供应的比例，原因是这一比例将在未来几年灵活地发生变化。

当被问及对最近七国集团（G7）关于气候、能源和环境的都灵（Torino）部长级公报的看法时，Kani表示，JERA不会就进口俄罗斯LNG做出任何单方面决定。该公报呼吁，"尽快摆脱俄罗斯天然气进口。"

Kani说："谈到俄罗斯天然气，我们正在从萨哈林2号项目购买天然气，其占我们LNG产品组合总量的7%-8%。"他补充表示，该公司已经暂停采购俄罗斯煤炭。

Kani说："这不会是我们的单方面决定，因为有些中小型买家严重依赖俄罗斯LNG，同时，这也取决于日本政府的政策。"

Kani补充称："这不是我们单方面决定的事情，考虑到欧洲仍在全面购买俄罗斯现有的LNG，，我们将与国际上保持步调一致。"

七国集团部长在4月29-30日举行会议后发表的公报中表示："我们认识到，限制俄罗斯的能源收入是我们支持乌克兰的关键一环，我们正在寻求终止对俄罗斯天然气的严重依赖，并努力尽快摆脱进口俄罗斯天然气。"

初始氨

谈及2035-36财年的氢和氨处理量目标，Kani表示，他预计JERA约700万吨/年的处理量最初将"基本是氨"。

不过，Kani表示，JERA正努力通过与海外合作伙伴合作，提供"各种解决方案"，包括在欧洲作为试点项目，裂解氨提取氢，用于部分燃气发电，以及在新加坡培育对氨作为船用燃料的需求。

Kani说："就像LNG价值链一样，我们的目标是以燃煤发电的巨大提升能力为杠杆，发展氨价值链。然后，我们计划通过将我们开发的氨作为船用燃料使用以及在中小型工厂中使用，来推动整个社会的脱碳。"

在谈到氨的采购方式时，Kani表示：考虑到从头开发供应链需要大量投资，"相当一部分可能基于"约10-15年的长期合约进行采购。

Kani说："一旦全球范围内使用越来越多的氨，可能会出现更加平衡的长期合约和现货交易组合，这与LNG的情况类似。"

继4月1-6月启动混燃试验后，JERA正在日本中部碧南（Hekinan）火力发电厂的1吉瓦（GW）4号燃煤机组进行20%的氨混燃。

在发布会上，JERA总裁兼CEO奥田久秀（Hisahide Okuda）透露，其初步数据显示，确认氮氧化物排放量与硫氧化物排放量相当或更低，与煤单燃过程中氨转化之前相比减少了约20%，且未发现二氧化氮超出检测限值。

JERA计划在碧南混燃试验中使用总计约4万吨氨。这些货物分三批交付，第二批船货将于5月运抵，第三批船货将于6月运抵。

奥田久秀补充表示，JERA计划在2020年代末在燃气发电厂进行氢混燃试验，并将其推广至多个发电厂，在2030年之后开始采用氢混燃，开始阶段的转化率约为10%。

JERA的目标是到2035-36财年开发20吉瓦的可再生能源产能，这与其4月15日宣布成立JERA Nex的目标一致。JERA Nex是一家全球可再生能源公司，专注于开发、拥有和运营海上和陆上风能、太阳能和电池储能资产，总部设在伦敦。