美国寻求召集日本和韩国在阿拉斯加召开LNG峰会

据一位知情人士4月25日透露，美国国家能源主导权委员会正寻求召集日本和韩国的贸易部门官员于6月2日在阿拉斯加举行LNG峰会，证实了《纽约时报》早前的报道。

据《泰晤士报》4月24日报道，阿拉斯加LNG项目的支持者希望能够在峰会上宣布，他们已收到来自日本和韩国的意向书，表示将投资该项目或购买该项目天然气。该报道引用了三位知情人士的话。

韩国和日本都表示，他们将寻求从美国进口更多LNG，并正考虑阿拉斯加LNG项目。在本月早些时候白宫实施广泛关税后，许多国家都在寻求减轻与美国的贸易失衡。

日本经济产业省的一位官员在4月25日表示，该部门已经知晓有关峰会的报道，而韩国的贸易、工业和能源部官员则拒绝对该报道发表评论。

此前于3月20日，台湾中油就阿拉斯加LNG项目签署了意向书，购买600万吨/年的LNG。

由美国内政部长道格•伯格姆担任主席的国家能源主导权委员会，是特朗普于2月14日签署一项行政命令后成立的，旨在促进能源生产。该委员会建立在特朗普竞选承诺的基础上，将能源作为其政府优先事项的基石。

白宫和内政部拒绝回答有关阿拉斯加峰会的问题。一位白宫官员提供了美国能源部发言人的声明，称"阿拉斯加LNG项目具有巨大的潜力，将是美国有史以来最大型的能源基础设施项目之一。"

美国政府表示："通过供应超过120万亿立方英尺的天然气，阿拉斯加LNG项目将为美国及其盟友提供巨大的能源安全保障，创造数千个高薪工作岗位，并预计每年可减少美国贸易逆差100亿美元。"

阿拉斯加LNG项目多年来一直在努力克服长期存续的挑战，包括预计440亿美元的高昂成本和难以获得客户等问题，但特朗普的支持举措重新燃起了该项目支持者的乐观情绪。

首位买家

东京燃气公司是第一家从阿拉斯加的基奈进口LNG的日本买家，与东京电力公司一起，于1969年开始进口。东京燃气公司一直进口阿拉斯加的LNG直到2010-11财年（4月至次年3月），在此期间共进口了139,000吨。

2017年12月，东京燃气与阿拉斯加天然气管道开发公司（AGDC）签署了一份意向书，计划在阿拉斯加开发一个年产2,000万吨的LNG项目。该项目涉及加工从北坡气田生产的天然气，并将天然气运输到尼基斯基LNG终端并进行液化。

东京燃气发言人于4月25日表示，公司尚未收到关于据称的阿拉斯加峰会的任何邀请。

INPEX发言人于4月25日表示："关于阿拉斯加LNG项目，我们公司一如既往中立地收集信息，目前尚未作出任何决定。我们不对个别项目的具体情况或参与特定峰会发表评论。"

INPEX总裁兼首席执行官Takayuki Ueda曾在2月表示，如果该项目开始成形，公司可能会考虑该项目。

美国政府的优先事项

在3月4日的国会演讲中，特朗普表示："我的政府也在阿拉斯加建设一条巨大的天然气管道，这是世界上最大的管道之一，日本、韩国和其他国家希望成为我们的合作伙伴，每个国家的投资都达到数万亿美元。"

特朗普补充道："这将是一个宏伟的项目。一切都已准备就绪。"

4月9日，在这些措施生效不到一天后，特朗普暂停了针对特定国家的"对等关税"，包括对日本的24%关税和对韩国的25%关税，为期90天，但保留了广泛的10%关税。

美国财政部长斯科特•贝森特于4月8日表示，阿拉斯加的一项重大能源协议涉及日本、韩国等地，可能有助于缩小美国与这些国家的贸易逆差。

美国LNG

根据日本财政部的数据，2024年日本进口了634万吨美国LNG，占该国总LNG进口量6,589万吨的9.6%。

根据韩国海关的数据，2024年韩国从美国进口了563.6万吨LNG，同比增长10.2%，占该国总进口量4,631.8万吨的12.2%。

阿拉斯加LNG项目每年2,000万吨的产能多年来一直难以取得进展，原因是该州长期面临的挑战，包括高昂的项目成本和难以获得客户等问题。这导致州政府转而将该项目交给私营企业。

美国Glenfarne公司于3月与AGDC签署了一项协议，获得了该项目75%的所有权。3月28日，该公司表示，预计将于2025年就一条800英里长的管道的部分路段做出最终投资决定。该管道将连接阿拉斯加北坡的供给线和位于该州南部基奈半岛的尼基斯基出口码头。

Glenfarne和国有实体AGDC将有关峰会的问题转给了联邦官员。

阿拉斯加州州长迈克•邓利维于3月在休斯顿举行的标普全球大宗商品CERAWeek能源会议上表示，他预计这一LNG项目将在五年内启动，并且日本、韩国等都对此表现出兴趣。