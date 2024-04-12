韩国大选对LNG和可再生能源有利，但对煤炭、核能不利

分析师和市场参与者表示，反对党在本周韩国大选中获胜，可能为该国能源结构中提高液化天然气（LNG）和可再生能源占比、加快缩减核电规模以及更广泛地推动应对气候变化铺平道路。

随着主要反对党韩国民主党（DPK）赢得多数席位，预计总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）在其剩余任期内推行重大政策将面临挑战，包括其对核电的支持。

标普全球大宗商品的LNG分析师Helena Shin说："目前尚不清楚选举将如何直接影响政策，但根据各政党的价值观，尹锡烈总统政府发展核电的努力看起来将受到来自反对党的一些阻力，使其更加难以推进 。"

Shin表示，"我们之前已经预测，国民力量党（PPP）将很难实现其目前的目标，原因是颇具雄心的他们没有考虑到开发核能基础设施所需的时间和行政审批 ，然而最近的选举结果对他们目标的实现增加了更多障碍。"

前总统文在寅（Moon Jae-in）支持逐步淘汰核能，但2022年5月上任的尹总统承诺延长核电站运行，从而满足不断增长的电力需求，并将能源密集型制造商的电力成本控制在较低水平。

核电在韩国电力结构中的占比约为28%，煤炭约为33%，天然气约为29%。其余来自可再生能源和石油。

Shin表示，对于煤炭，两党的竞选承诺都包括限制燃煤发电，但民主党的目标更为极端，即到2040年全面淘汰燃煤发电厂，而国民力量党同意仅关闭某些地区的燃煤发电厂。

她补充称："目前尚不确定这些承诺是否会兑现，但可以预计的是，随着反对党在国民议会中赢得更多席位，针对燃煤发电的法规将更加严格。"

多年来，在12月至3月的粉尘和污染高峰期间，韩国暂停运行的燃煤发电厂不断增加。标普全球的分析师Shin说："然而，由于反对党更加强调减少煤炭的使用和向清洁能源转型，可能会出现更大范围的暂停运营情况。"

液化天然气/可再生能源

Shin表示，对煤炭的限制意味着LNG和可再生能源电力结构中的前景乐观，并预计韩国的长期LNG需求将高于政府预测。

她说："反对党更加支持可再生能源，并将致力于进一步发展可再生能源。"她补充表示，这些雄心壮志是否会转化为政策尚不明朗。

民主党最近公布了一项计划，到2035年将可再生能源的占比增加到40%，从而实现100%可再生能源目标。

韩国已承诺通过增加可再生能源、逐步淘汰煤炭以及开发氢和碳捕获等新技术，到2050年实现碳中和。国际能源署（IEA）表示，由于燃煤发电所占比例较高，韩国电力结构的碳强度高于其成员国的平均水平。

Shin说："两党都表现出应对气候变化和脱碳的雄心壮志，但从历史上看，我们并没有看到这些雄心壮志大量地转化为政策实施。"

她表示，尽管两党的气候相关政策相似，但国民力量党更注重建设氢能发电基础设施，而反对党民主党更注重减少碳排放。

市场参与者也一直在关注选举，以期从中发现货币和地缘政治政策发展的迹象。银行分析师表示，这对经济的影响将是有限的，两党一直在推动财政刺激以提振经济，这意味着更广泛的能源需求上行空间有限。

ING银行在致客户的一份声明中称："在外交政策方面，现任总统寻求与美国和日本建立更密切的关系，无论谁获胜，这一点都不会发生明显变化，因为议会几乎没有空间来权衡总统的外交政策议程。"

民主党一直对美国《通胀削减法案》对韩国国内汽车行业的不利影响直言不讳，并提出了自己的看法以保持竞争力，尽管现任政府曾大力游说向韩国汽车制造商提供豁免。

其他几项能源相关政策可能会受到选举的影响，因为两党必须达成一致新的立法才能通过。

这包括韩国的天然气市场自由化政策（因为新一波二级天然气公司和LNG进口商开始出现）、减排和碳市场发展、有关跨境二氧化碳运输以实现碳捕获与封存（CCS）的政府间协议以及氢和氨在电力行业的使用。