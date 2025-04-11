JKM基差风险较低且流动性日益活跃，在其他天然气/LNG指数中脱颖而出

风险管理专家认为，与流动性更高但基差风险较高的非亚洲天然气指数相比，普氏JKM基准具有较低的基差风险，消息人士称。

2025年第一季度，JKM衍生品的交易量和月末未平仓合约达到历史新高，市场参与者表示，在未来24个月内，JKM衍生品有足够的流动性来对冲等同于货物的交易量。

通常情况下，一批货物为3.4万亿英热单位，而ICE的批量为10,000百万英热单位，这意味着340批量等于一批货物的体积。2025年迄今，ICE、CME和TOCOM上一共交易了352,490批JKM衍生品，相当于1,036批LNG货物。

普氏JKM是一个全球LNG基准，反映了运往东北亚的货物价值。普氏隶属于标普全球大宗商品。

在东北亚以外，东南亚的公司也使用这一基准来采购现货市场上的货物并制定中期合同。许多公司在亚洲交易中更倾向于使用JKM基准的主要原因之一是，与其他定价选项相比，使用JKM的基差风险较低。

JKM衍生品与JKTC实物评估之间的现金差价通常较小，2024年1月至2025年4月8日期间，JKM与JKM Balmo-ND的平均现金差价为1美分/百万英热单位。

新兴市场

对于东南亚的公司来说，基差风险也很低，这些公司更倾向于在现货招标中使用JKM基准价格或固定价格。泰国的EGAT、PTT、Gulf Energy以及菲律宾的San Miguel等公司使用JKM作为LNG货物采购的定价基础。

普氏数据显示，自2024年以来，JKM基准与东南亚基准之间的平均价差为21.5美分/百万英热单位。

目前，还没有一个衍生品以东南亚基准价格结算。

在南亚地区，印度的消息人士表示，当印度公司最终转向浮动价格指数进行货物采购时，JKM基准价格将是一个强有力的选择。这是因为在洲际交易所和印度天然气交易所等交易所上，以WIM基准价格成交的衍生品仍然不多。

一些印度天然气交易商和终端用户已经在JKM基础上对其风险进行对冲。与印度LNG价格挂钩的国内天然气招标使用JKM基准或WIM基准。一些交易商也使用WIM基准对终端用户进行销售。

最近，在IGX上也出现了一宗与WIM挂钩的天然气交易，为期三个月，交易量为322,000百万英热单位。

一位印度交易商说："[印度的 WIM]与JKM的关联度很高，基差风险要低得多，而且对我们来说具有流动性。"

基差风险

许多公司考虑使用JKM而不是非亚洲天然气枢纽价格（如TTF）的主要原因之一是，JKM反映了亚洲LNG市场的基本面，而TTF反映了欧洲天然气市场的基本面。

荷兰TTF价格受欧洲政策、使用LNG来替代天然气的更高需求以及欧洲天气因素的影响，而JKM价格则更能反映了该地区的需求、天气和LNG质量状况。

尽管如此，一些市场参与者考虑在全球范围内使用TTF进行LNG指数化，因为TTF在ICE上的现金结算期货具有高度流动性。

根据ICE的数据显示，TTF期货的日均交易量在3月份接近50万手。因此，市场参与者在考虑使用TTF期货进行对冲时，认为滑点的可能性较低。

2024年1月至9月，JKM/TTF价差平均接近1.03美元/百万英热单位。然而，自2025年1月以来，JKM/TTF的平均价差变为负29.6美分/百万英热单位。

例如，如果买家审查了2024年1月至9月的基差，并认为基差将保持稳定，并在9月购买了与TTF挂钩的2025年1月至3月交付的货物，他们将支付远高于公平市场价格的费用。

这种基差风险在2022年尤为明显，当时JKM/TTF价差平均为负8.09美元/百万英热单位，一度低至负26.05美元/百万英热单位，而NWE/TTF价差平均为8.50美元/百万英热单位，最低达到负29.55美元/百万英热单位。

展望未来，持续的贸易关税争端对全球天然气需求的影响尚不确定。然而，一个关键因素依然存在，即欧洲需要在2025年冬季之前补充其天然气储备。因此，JKM/TTF价差的前景仍然充满不确定性。

流动性和滑点

多位消息人士表示，由于JKM衍生品市场流动性充足，市场参与者在尝试对冲其风险敞口时面临的滑点有限。

一位LNG经纪人说："一般来说，从现在到2026年1月，可能不会有任何滑点。之后，可能会有1或2美分的滑点，而在2027年和2028年可能会达到3或4美分。"

截至3月底，根据标普全球大宗商品的计算，ICE上JKM即月期货的月末未平仓合约名义价值为19.38亿美元，占ICE上TTF价值35.66亿美元的54%。未平仓合约通常被用作衡量期货合约流动性和深度的指标。

一位中东地区的衍生品交易商表示，尽管荷兰TTF期货的流动性很强，但如果有人用它来对冲货物，他们仍然会面临基差风险和外汇风险。

另一位欧洲交易商说："在对冲JKM时，滑点可以忽略不计，最大在过去12个月内为2.5-5美分。即使你对冲TFU（相当于TTF的美元/百万英热单位），你也会看到同样的情况，所以对我来说没有明显的区别，而如果你只看TTF，就会有[外汇]和基差风险。"