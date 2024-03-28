因天气炎热，泰国在2024年初增加现货LNG采购

由于天气更加炎热和干燥，泰国在2024年第一季度的液化天然气（LNG）需求有所增加，泰国买家共发布了14次招标，是去年同期采购招标数量的两倍。

泰国石油和天然气巨头PTT发布了10次招标，共寻求在2024年2-6月期间交付27宗船货。市场消息人士表示，通过这些招标至少授予了17宗船货。

PTT似乎已经改变了现货采购模式，更加关注近月交付。 2023年第一季度，PTT发布了7次招标，其中大部分寻求期限至少为8个月的分批交付船货。

一位市场人士说："PTT发布招标的频率比往常高得多。我们注意到每次招标之间的间隔时间缩短了一半，这表明该国的天然气用量增加。"

另一位业内人士表示，现货价格低于前一年，可能是招标活动增加的原因，因为泰国是一个对价格敏感的市场。

泰国国有公用事业公司泰国国家电力局（EGAT）以往在年中才开始现货采购，但在2024年初提前开始现货采购。该公司在第一季度发布了四次采购招标。

市场人士表示，EGAT在1月发布的招标以低于JKM的价格授予，而3月发布的三次招标因报价高而未授予。尽管如此，据报泰国买家仍在现货市场上积极寻求货物。

标普全球大宗商品的数据显示，3月27日，普氏评估的JKM 5月累计月平均价格为9.647美元/百万英热单位，较JKM 4月累计月平均价格8.521美元/百万英热单位上涨1.126美元/百万英热单位。

3月27日，普氏采用整体评估方式评估的5月东南亚基准（SEAM）价格为9.350美元/百万英热单位，较5月JKM折价17.3美分/百万英热单位。

气温高于往常

本月早些时候，PTT勘探生产股份有限公司（PTTEP）在声明中表示，该公司已将其G1/61项目的天然气产量提高至8亿立方英尺/日。

标普全球大宗商品分析师Huyen Trang Vu表示："从第二季度开始，产量增长可能会减缓泰国的LNG进口。"

Vu补充称："然而，该地区目前正在经历更为炎热、干燥的天气，这可能会使泰国对天然气发电的需求增加，从而可能导致对LNG需求的增长。"

多位市场消息人士还表示，炎热干燥天气是2024年第一季度泰国买家活动增加的主要原因。

泰国气象局3月24日发布全国高温预警，北部和中部地区的温度高达40摄氏度。该部门还预测，今年夏季气温较高，而降雨量低于平均水平。

一位新加坡贸易商说："我认为，即使泰国提高国内产量，国内天然气依然无法满足炎热天气带来的需求。"

一位泰国市场人士表示，除Erawan以外的气田以及缅甸管道天然气的减产，可能会导致该国LNG需求出现增长，从而使LNG进口量保持稳定。

标普全球分析师预计，2024年泰国进口量约为1,100万吨/年，略低于2023年的1,155万吨/年。

据标普全球早前报道，2024年前两个月，泰国进口了175万吨LNG，同比增长27.6%，船货主要来自澳大利亚、卡塔尔和马来西亚。

如果因天气原因导致国内需求增加，市场参与者预计今年将有更多泰国买家进入现货市场。

目前，现货市场上仅有PTT和EGAT两家泰国参与者。其他获得许可的LNG进口商包括Gulf Energy、B. Grimm、EGCO，以及RATCH Group和Gulf Energy的子公司Hin Kong Power，后者最近通过长期合约进口了第一批船货。

越南近期活动

另一个东南亚国家越南在2024年初发布了两次采购招标。第一次招标中标的是卡塔尔能源（QatarEnergy），该公司将于4月12-13日以DES方式向Thi Vai LNG终端交付一宗船货。据报道，寻求5月5-20日交付船货的第二次招标也已授予。

一位知情市场消息人士称，部分进口货物将通过越南石油天然气集团（PetroVietnam Gas）3月14日启动的新LNG卡车运输业务向工业用户供应，其余货物将向越南的燃气发电厂供应。

由于越南正在经历热浪和干旱——越南国家水文气象预报中心（NCHMF）预测未来一周气温将攀升至33-35摄氏度——预计该国的水力发电量将下降，天然气消费量将增加。