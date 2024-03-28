因天气炎热，泰国在2024年初增加现货LNG采购

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
2024年03月28日 | 07:28 UTC
作者： - Cindy Yeo, Ying Ting Lew
亮点
由于天气更加炎热和干燥，泰国在2024年第一季度的液化天然气（LNG）需求有所增加，泰国买家共发布了14次招标，是去年同期采购招标数量的两倍。
泰国石油和天然气巨头PTT发布了10次招标，共寻求在2024年2-6月期间交付27宗船货。市场消息人士表示，通过这些招标至少授予了17宗船货。
PTT似乎已经改变了现货采购模式，更加关注近月交付。 2023年第一季度，PTT发布了7次招标，其中大部分寻求期限至少为8个月的分批交付船货。
一位市场人士说："PTT发布招标的频率比往常高得多。我们注意到每次招标之间的间隔时间缩短了一半，这表明该国的天然气用量增加。"
另一位业内人士表示，现货价格低于前一年，可能是招标活动增加的原因，因为泰国是一个对价格敏感的市场。
泰国国有公用事业公司泰国国家电力局（EGAT）以往在年中才开始现货采购，但在2024年初提前开始现货采购。该公司在第一季度发布了四次采购招标。
市场人士表示，EGAT在1月发布的招标以低于JKM的价格授予，而3月发布的三次招标因报价高而未授予。尽管如此，据报泰国买家仍在现货市场上积极寻求货物。
标普全球大宗商品的数据显示，3月27日，普氏评估的JKM 5月累计月平均价格为9.647美元/百万英热单位，较JKM 4月累计月平均价格8.521美元/百万英热单位上涨1.126美元/百万英热单位。
3月27日，普氏采用整体评估方式评估的5月东南亚基准（SEAM）价格为9.350美元/百万英热单位，较5月JKM折价17.3美分/百万英热单位。
本月早些时候，PTT勘探生产股份有限公司（PTTEP）在声明中表示，该公司已将其G1/61项目的天然气产量提高至8亿立方英尺/日。
标普全球大宗商品分析师Huyen Trang Vu表示："从第二季度开始，产量增长可能会减缓泰国的LNG进口。"
Vu补充称："然而，该地区目前正在经历更为炎热、干燥的天气，这可能会使泰国对天然气发电的需求增加，从而可能导致对LNG需求的增长。"
多位市场消息人士还表示，炎热干燥天气是2024年第一季度泰国买家活动增加的主要原因。
泰国气象局3月24日发布全国高温预警，北部和中部地区的温度高达40摄氏度。该部门还预测，今年夏季气温较高，而降雨量低于平均水平。
一位新加坡贸易商说："我认为，即使泰国提高国内产量，国内天然气依然无法满足炎热天气带来的需求。"
一位泰国市场人士表示，除Erawan以外的气田以及缅甸管道天然气的减产，可能会导致该国LNG需求出现增长，从而使LNG进口量保持稳定。
标普全球分析师预计，2024年泰国进口量约为1,100万吨/年，略低于2023年的1,155万吨/年。
据标普全球早前报道，2024年前两个月，泰国进口了175万吨LNG，同比增长27.6%，船货主要来自澳大利亚、卡塔尔和马来西亚。
如果因天气原因导致国内需求增加，市场参与者预计今年将有更多泰国买家进入现货市场。
目前，现货市场上仅有PTT和EGAT两家泰国参与者。其他获得许可的LNG进口商包括Gulf Energy、B. Grimm、EGCO，以及RATCH Group和Gulf Energy的子公司Hin Kong Power，后者最近通过长期合约进口了第一批船货。
另一个东南亚国家越南在2024年初发布了两次采购招标。第一次招标中标的是卡塔尔能源（QatarEnergy），该公司将于4月12-13日以DES方式向Thi Vai LNG终端交付一宗船货。据报道，寻求5月5-20日交付船货的第二次招标也已授予。
一位知情市场消息人士称，部分进口货物将通过越南石油天然气集团（PetroVietnam Gas）3月14日启动的新LNG卡车运输业务向工业用户供应，其余货物将向越南的燃气发电厂供应。
由于越南正在经历热浪和干旱——越南国家水文气象预报中心（NCHMF）预测未来一周气温将攀升至33-35摄氏度——预计该国的水力发电量将下降，天然气消费量将增加。