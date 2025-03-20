AEMO称澳大利亚必须增加投资以避免南部各州面临天然气短缺问题

澳大利亚能源市场运营商（AEMO）在3月20日的一份报告中表示，需要在澳大利亚中部和东海岸的天然气市场进行新的投资，以应对南部各州可能出现的供应短缺问题。

澳大利亚是世界上最大的LNG出口国之一。过去，政府采取了一些措施干预国内市场以避免供应短缺，这些举措有时给海外LNG客户造成了不确定性。

根据AEMO在其年度《天然气机会声明》（GSOO）报告中表示，预计从2028年开始，南部各州将面临高峰日供应短缺和季节性供应不足的风险，而从2029年开始，将出现年度供应短缺问题。届时，南部各州现有、已承诺和预期项目的产量预计将下降32%，因此，需要对供应做出新的投资。

AEMO首席执行官Daniel Westerman在报告中声明："投资可能涵盖新的生产、储存、运输和LNG再气化终端，或综合性解决方案。"

Westerman说："在可再生能源密集的电力系统中，灵活的燃气发电将继续作为最终的后盾，"并补充道，天然气与电池和抽水蓄能一起，将促进可再生能源的使用，并在燃煤电站退役时确保可靠、稳定的供应。

AEMO的最新预测显示，在其"变革步骤"情景中，2025年至2044年间，用于发电的年度天然气需求将增加一倍以上，而电力的峰值日天然气需求几乎增加到四倍。

新南威尔士州Eraring发电站的运营寿命暂时延长至2027年8月，与之前预计该工厂将在2025年8月关闭的预测相比，这减少了预计的发电用天然气消耗量。

根据AEMO的说法，Eraring电厂历史上每年提供约15,000吉瓦时的电力。然而，由于设施的老化，过去的发电水平在未来可能无法实现。

AEMO表示："随着Gippsland供应的持续下降和Longford天然气厂的生产设施退役，如果南部各州发生非计划的生产中断导致供应能力下降，或者可变可再生能源供应水平较低或煤炭发电厂停运导致燃气发电的需求上升，南部地区将面临更大的天然气供应风险。"

与此同时，政府已经推出了各种干预措施以支持澳大利亚东海岸天然气市场的天然气充足性。

然而，AEMO表示："这些举措似乎不足以解决远期供应短缺的问题，除非进行投资以提供新的天然气供应。"

虽然冬季往往需要东海岸LNG出口商的坚定承诺来供应南方市场，但北方天然气生产商也提供了重要支持，确保国内用户能得到充足供应。

LNG生产商控制着澳大利亚中部和东部约70%的已证实和概算（2P）储量，而通过昆士兰州柯蒂斯岛出口到国际市场的天然气量约占东海岸天然气市场年消耗量的75%。

AEMO表示，随着南部地区产量下降，昆士兰州的天然气生产以及这些设施的日常和季节性运作将对国内供应的充足性产生越来越大的影响。

据称，北部地区发展项目的预期供应量只能维持到2028年。

从2029年起，需要发展更多的供应项目来满足北方的需求、LNG出口需求和南方的需求。总体而言，到2044年期间，预计需要每年新增200-500拍焦耳的北方供应——这超出了已承诺和预期项目的供应——以满足预期的LNG出口需求和国内需求，使得LNG生产商向南方地区供应以缓解短缺风险变得至关重要。

各协会对聚焦天然气表示欢迎

澳大利亚能源生产商协会首席执行官Samantha McCulloch在3月20日的一份单独声明中表示，《天然气机会声明》报告中重申了天然气在确保电力可靠性方面的重要作用。

McCulloch表示，本周Gippsland合资伙伴Woodside Energy和Esso Australia宣布投资以增加国内天然气供应，这一消息使得《天然气机会声明》报告中的供应前景被上调，但仍迫切需要更多的供应项目。

她说，东海岸在避免短缺问题上"绝不能掉以轻心"，并补充说，包括政府、监管机构和行业在内的不同利益相关者之间的合作对于消除新天然气供应的监管障碍和增加投资以避免短缺至关重要。

澳大利亚管道和天然气协会（APGA）在3月20日的一份单独声明中表示，期待在短期内看见东海岸天然气系统的改善。

该协会表示："最近中游天然气行业的公告为长期政策改革提供了喘息空间，但这一机会不能被浪费。"

APGA表示，《天然气机会声明》报告明确指出，目前在应对意外事件方面的冗余供应不多，例如气温低于平均水平的寒冬、煤电厂停运或与2022年俄乌冲突类似的能源业重大事件。

"我们必须避免把自己逼到一个角落，让煤炭成为仅有的退路，"APGA首席执行官Steve Davies说。

他还强调，必须立即进行结构性改革，以避免进一步的成本压力和不稳定性。