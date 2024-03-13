现货LNG市场长期疲软将在2024年考验买卖双方关系

业内专家表示，液化天然气（LNG）现货价格长期处于低位，预计2024年市场将向有利于买家的方向转变，并渗透到更广泛的LNG业务领域，如价格审查、合同条款和长协谈判。

由于需求疲软和暖冬天气，自1月底以来，亚洲LNG现货价格一直低于10美元/百万英热单位，并在2月底跌破8美元/百万英热单位，这促使短期市场发生变化，例如相较于与石油挂钩的长协供应以及交付计划中的合约容许下调量（DQT），现货供应更受青睐。 3月12日，标普全球大宗商品旗下普氏对4月JKM的估价为8.553美元/百万英热单位。

如果LNG价格长期持续保持在较低水平，那么在动荡的市场中，一直处于拉锯战状态的买卖双方关系预计将发生更多实质性变化。

这种情况在极端价格波动期间尤为明显，例如疫情期间LNG现货价格暴跌，当时买家宣称发生不可抗力，要求取消船货采购，抑或俄乌危机期间价格飙升，卖家决定停止合约供应。这两种市场状况均导致了LNG争议和仲裁。

Baker Botts律师事务所合伙人Daniel Reinbott说："但2020年和今年（2024年）之间的共同点是，需要进行价格审查的与石油挂钩的定期SPA（销售和采购协议）将面临下行压力，一些卖家将发现难以阻挡LNG价格的下降，无论是通过谈判还是争议解决。"

Reinbott表示，在价格评估期间，买家可能会更有信心，并且可能不那么担心在无法就修订价格打成一致的情况下将问题推向争议解决，但这更多是由于长协价格压力，而不是由于现货价格造成的。

Reinbott表示，在价格审查方面，现货和长协价格之间并没有直接联系，长期合约下的价格审查条款几乎总是排除现货价格。 "如果现货价格确实在一段时间内保持低位，并给协商和签署的长协价格带来进一步压力，那么在不久的将来，价格审查将受到（间接）影响。"

长期LNG合约通常包含允许在特定参数和特定市场条件下进行价格审查的条款。例如，最近韩国进口商和亚太供应商之间的价格审查帮助降低了与石油挂钩的价格斜率，使其与市场水平保持一致。

DQT限制

欧洲一家LNG资产组合运营商表示，有时，与石油挂钩的招标和长期协议允许买家在现货LNG价格便宜时减少采购量，但这也取决于买卖双方关系，良好的关系可以使取消船货更为容易。

该贸易商表示，JKM价格在2020年跌破3美元/百万英热单位时，有20多宗美国LNG船货被取消，市场正在猜测这种情况是否会在2024年再次发生。由于预计2024年JKM将在10美元/百万英热单位左右徘徊，且下一季度价格结构将保持疲软，价格可能会低于长期合约（LTC），并可能会进一步刺激现货采购。

中国国有石油公司的贸易商也表示，如果JKM保持低位，亚洲进口商可能更青睐现货采购，并选择推迟船期以利用价差。

但他们表示，通过DQT可能还不足以实现这种灵活性，因为DQT协商并不频繁，而且分析价格套利和与卖家谈判DQT条款是一个耗时的过程。

贸易商补充称，JKM价格必须持续低于长协价格才能调整包销量或谈判价格，而且他们对是否承诺进行长期结构性调整仍犹豫不决。

另一位中国贸易商说："此外，有一种观点认为，未来几个月的价格结构可能会出现升水，从而有可能缩小JKM和长协价格之间的价格套利。因此，对于买家而言，考虑调整长期合约还为时过早。"

合约挑战

Baker Botts的Reinbott专门研究LNG合约，他表示，卖家和买家已经在研究现货价格低迷对现有合约或新交易的影响，尽管LNG合约日趋成熟，在货物量和目的地方面都体现出更大的灵活性，并且由于长协条款与现货合约相似，其交易性越来越强。

Reinbott表示，过去三四年价格的高低起伏导致买卖双方的反应有些矛盾。

在极端市场条件下，当LNG卖家未能履行交付承诺，使买家可以寻求损害赔偿，或买家未能接受交付而不得不履行照付不议义务时，就会出现争议。

Reinbott表示，一些卖家正在考虑如何应对在现货价格极低时故意不接收LNG船货的买家，一些卖家现在的立场是，不应要求他们进行折让性销售或最大限度地进行折让性销售。

Reinbott说："另一方面，看到卖家将船货转移到现货市场，买家一直试图提高卖家故意不交付的责任上限。"这些竞争力量的博弈结果将取决于市场上合同谈判的时间，这会影响双方的相对议价地位。"

市场参与者还指出，在没有疫情或战争的情况下，买家可能无法主张明确的不可抗力事件，尤其是在价格纯粹因供过于求而下跌的情况下。

Reinbott表示，价格低迷带来的其他影响包括：供应投资减少、项目推迟、反向导致需求破坏、煤炭替代和更经济的气候缓解措施。