访谈：IGX首席执行官表示，放松对印度天然气市场的管制和改革对于系统效率和稳定性至关重要

印度天然气交易所（IGX）董事总经理兼首席执行官Rajesh Kumar Mediratta在接受普氏采访时表示，IGX希望迅速实施措施，进一步放松对该国天然气市场的管制，并扩大天然气定价自由度，这一举措也将增加交易所的流动性，推动其增长战略。

印度计划将天然气在其一次能源结构中的比例从目前的6%-7%提高到2030年的15%，以满足其不断增长的能源需求并推进其净零承诺。然而，更有利的市场条件、天然气管道基础设施的进一步扩展以及国内生产的增加对于确保燃料消费的增长至关重要。

Mediratta说："我们希望在天然气改革和政策上加大力度。"并补充道，Kirit Parikh委员会在2022年提出的建议是朝着正确方向迈出的一步。

该委员会建议在2027年1月1日前完全放开天然气价格。

Mediratta说："政府应该允许至少一部分多样化的天然气供应进入交易所。"目前，只有再气化的液化天然气和有限的国内天然气属于自由市场天然气。

Mediratta说："我们还应该在交易所上交易一部分最高限价天然气和APM（管理价格机制）天然气，以及一部分长期合同，以实现良好的天然气组合。"

多样化的供应将确保系统的波动性降低，并提高国内天然气市场的稳定性。Mediratta表示，此举还将增强流动性和透明度，确保在天然气供应方面的市场深度，并增强对交易所的信心。

标普全球大宗商品旗下普氏在3月3日评估的4月西印度LNG价格指标为13.45美元/百万英热单位，比普氏4月JKM估价低35美分/百万英热单位。

Mediratta说："我们还希望政府对税收制度进行改革......容量预订的进出系统、调度和收费是实现交易和平衡便利所必需的。"

IGX在15个交付点运营，包括4个LNG终端、8个国内气田登陆点和3个管道互连点。

Mediratta表示，IGX的大部分交易发生在Dahej交付点，但接近50%的交易仍然在其他所有交付点进行。

他补充说："因此，我们希望拥有一个虚拟枢纽，在那里我们不需要担心交付点。为此，我们需要一个进出收费模型和普通税收制度。"

Mediratta解释说，根据进出收费模式，运输服务的合同路径将被分解为两个交易——进和出——并且两者将分别记录。

他说，分别预订进出容量将使用户能够在没有合同路径复杂性的情况下预订容量。

他继续说道，这还将使用户在付费进入系统后自由买卖天然气，从而创造一个更高效的天然气市场，提高网络的利用率，并最终为发展"一个国家-一个电网-一个市场"铺平道路。

Mediratta表示，一个通用的容量预订平台也是必要的，应该被创建。

该国有许多管道运营商，每个运营商都有自己的管道网络和系统。Mediratta表示，这应该被一个基于规则的容量预订的公共门户所取代，以便所有运输商都能获得一个公平的竞争环境。

Mediratta表示，市场推动因素——如统一税收，通过将天然气纳入商品和服务税的范围——也将提高市场效率。

IGX增长计划

今年1月，IGX宣布推出为期三到六个月的长期合约，此举已获得石油和天然气监管委员会的批准。这些合约利用IGX的天然气价格指数以及国际基准普氏JKM、普氏WIM和普氏即期布伦特估价。

Mediratta说："我们将致力于此——三个月、六个月的合同——以进一步增强流动性。"并补充道："IGX也在寻求推出绿色证书进行交易。"

此前，印度政府于2023年宣布了一项路线图，要求在城市燃气分销行业的交通和家庭领域强制混合压缩生物气。

IGX还在1月与奥地利的中欧天然气枢纽（CEGH）签署了一份谅解备忘录，以探索天然气和可再生气体交易的机会。

Mediratta说："这将帮助我们从欧洲汲取经验，了解他们如何发展天然气市场。"

在2月于新德里举行的2025年印度能源周上，IGX和HPCL签署了一项协议，致力于在IGX的天然气交易平台上的Chhara交付点创建一个流动性强且可交易的天然气市场。

此外，IGX和Crown LNG最近签署了一份谅解备忘录，合作从Crown计划在印度卡基纳达建设的LNG进口终端向下游的管道客户销售LNG。