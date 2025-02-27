采访：日本希望在2030年后LNG长协市场份额保持在80%，认为签署2050年以后的合同不存在问题

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2025年02月27日 | 12:15 UTC
作者： - Takeo Kumagai
亮点
日本一位负责LNG政策的高级官员告诉标普全球大宗商品旗下的普氏称，日本希望在2030年后将其目前的液化天然气（LNG）长协市场份额保持在80%左右，因为根据该国新发布的《战略能源计划》，日本认为签署延续到2050年碳中和目标之后的LNG长协不存在问题。
经济产业省能源资源开发司司长Yuya Hasegawa也在2月26日的一次采访中表示："目前，[日本LNG长协的市场份额]为80%。我们认为，在乌克兰危机后能够抑制价格波动的原因是由于80%的长协到位，"该国的大部分LNG长协将在2030年左右到期。
"如果可预测性较低，就像欧洲的情况一样，价格在紧急情况下可能会大幅波动，这表明长协在一定程度上是必要的，"Hasegawa说。"如果保守起见，我认为80%左右是比较理想的。"
2月18日，日本内阁批准了第七个《战略能源计划》——该国的主要能源政策——将天然气指定为"重要能源来源"，即使在2050年实现碳中和后也是如此，并强调需要通过公私合作伙伴关系来确保LNG长协签署。
这一举措受到了日本的电力和天然气行业的欢迎，这一最新的《战略能源计划》使LNG在未来几十年的地位得到了保证。此前，在2021年制定的第六个《战略能源计划》中，LNG的需求存在不确定性，这曾减缓了该国的LNG长协签署。
当被问及日本的LNG长协是否可能延续到2050年之后时，Hasegawa表示："是的，当然可以。实际上，我们认为[LNG]即使在实现碳中和之后仍然是一个重要的能源来源。"
日本对LNG需求的保证可能有助于从卡塔尔获得长期且稳定的供应，因为该国现有的卡塔尔LNG合同将在本十年末到期，其中关西电力的50万吨/年合同将于2027年到期，JERA的70万吨/年合同将于2028年到期，东北电力的18万吨/年合同将于2030年到期。
当被问及获得卡塔尔LNG供应的前景时，Hasegawa表示："毕竟，我相信日本没有忘记在[2011年东日本大]地震之后，卡塔尔提供额外供应的恩情。"
"[卡塔尔LNG]提供多种长协合同，无论是27年还是20年，但两国之间的关系是会永久持续下去的，不是吗？
关于日本如何看待公司签订延续到2050年之后的卡塔尔LNG合同，即是否会存在问题，Hasegawa表示："就我们而言，肯定没有问题，"日本并不认为这存在任何问题。
"当然，27年合同是基本的，"他补充道。"各大公司已经签署了27年的合同，以及其他各种合同。"
Hasegawa说："卡塔尔的重要性在于，个别合同的谈判由公司自行处理。然而，我认为，从供应能力富余的国家采购非常重要。"
由于合同灵活性存在分歧问题，且由于2050年净零目标导致日本未来LNG需求存在不确定性，日本公司允许总计超过700万吨/年的Qatargas 1号LNG承购合同在2021年到期，卡塔尔供应在日本LNG进口中的份额从2021年的12%骤降至2022年的4%。
根据日本财务省的数据，2024年日本从卡塔尔进口的LNG总量为287万吨，占该国总进口量6,589万吨的4.4%。
卡塔尔能源公司在2024年2月宣布其LNG生产能力的新扩张计划，目标是在2030年底前将产能提高到每年1.42亿吨，高于2027年的每年1.27亿吨和目前的每年7,700万吨。
Hasegawa表示，由于在《战略能源计划》中LNG的低位得到了保证，日本将继续致力于多元化供应来源，以确保这一个自然灾害多发国家的能源安全。
Hasegawa认同每个LNG供应商的个别优势和挑战，并表示："以多样化的方式进行采购是至关重要的，这有助于稳定供应，特别是在像日本这样无法完全摆脱自然灾害的国家。"
他补充道："在这种情况下，随着天然气变得更加重要，我认为多样化天然气采购以确保稳定供应将成为趋势。"
Hasegawa表示，除了卡塔尔，日本还将美国视为重要的LNG供应国，美国正在进行大规模扩张计划。
"由于这两个国家都有未来扩张计划，我认为它们是重要的供应国。在这种情况下，我们认为我们的角色是支持公司做出经济上可行的决策，"他补充道。
美国总统唐纳德•特朗普于2月7日表示，日本"将很快开始以创纪录的数量进口美国LNG"，并且两国正在就阿拉斯加管道供应进行谈判，此前他与日本首相石破茂一同参与了峰会。
特朗普于1月20日发布了一项行政命令，要求优先发展阿拉斯加LNG项目。该项目将通过一条超过800英里的管道连接阿拉斯加北坡的供应，通往位于阿拉斯加南部基奈半岛尼基斯基的LNG出口终端，预计耗资超过100亿美元。
如果建成，这个年出口量2,000万吨的终端将比其竞争对手（美国墨西哥湾）的出口项目提供一条更短的航运路线到亚洲的主要需求中心。
当被问及阿拉斯加LNG项目的前景时，Hasegawa表示："它在地理上具有优势。如果能以经济上可行的方式取得成果，这可能会给日本公司带来好处。"
他补充称："经济上是否可行的问题已经讨论了很长时间。我们将拭目以待事态的发展。"
根据日本财务省的数据，2024年日本进口了634万吨美国LNG，占该国全年总进口量的9.6%。