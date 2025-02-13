2025年印度能源周采访：GEECL总经理表示，印度有望实现2030年天然气目标

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2025年02月13日 | 04:18 UTC
亮点
印度政府计划到2030年将天然气在国家一次能源结构中的比例从目前的6%-7%提高到15%，随着基础设施的扩展和天然气改革的推进，这一目标是可以实现的，Great Eastern Energy Corp. Ltd.（GEECL）的董事总经理兼首席执行官Prashant Modi表示。
在2025年印度能源周期间，Modi在接受标普全球大宗商品公司的采访时表示，预计今年将有许多积极的发展，包括《2024年油田（监管和发展）修正法案》的通过，以及将天然气纳入商品和服务税（GST）范围。
《2024年油田（监管和发展）修正法案》在上次会议中已在联邦院通过，预计将在即将到来的预算会议期间在下议院获得通过。
Modi表示，通过这项法案，政府将更加重视提升营商便利度。
根据Modi的说法，煤层气（CBM）一直采用收益共享模式运营，现在天然气合同也遵循相同的模式，此举旨在促进勘探和生产能力。
目前，天然气不在GST的范围内。
Modi表示，在将天然气纳入GST范围后，生产天然气的公司将面临较低的税收，从而降低运营成本。客户也会更愿意支付，因为他们将获得进项税额抵扣。
"因此，业界确实在推动这一改革，"他说。
此外，Modi表示，液化天然气（LNG）产能正在通过扩建终端来提高，同时也在加强管道基础设施。
根据石油和天然气监管委员会2024年12月的报告，印度的再气化运营能力约为每年4,770万吨。
Modi表示，一直以来，大多数天然气工业都位于印度西部，因为那里的天然气供应充足。
然而，他补充说，随着Jagdishpur-Haldia管道的完工，天然气将流入Haldia，为增加天然气流入该国东部地区铺平道路。
根据标普全球大宗商品公司的数据，印度在2024年的液化天然气进口总量约为2,700万吨，同比增长超过20%。
一些行业消息人士预测，由于全球供应有限、欧洲需求强劲以及国际价格高企，今年该国的液化天然气进口量可能会下降。然而，Modi表示，随着印度推进其清洁能源目标，加上该国强劲的经济前景，进口量可能会增长。
根据一份公司报告，印度的天然气进口依赖度已从2023-24财年（4月至3月）上半年的46.3%上升至2024-25财年上半年的51.5%。
"有许多燃气厂闲置......电力将是一个大消费者，城市燃气分销（CGD）也即将启动，"Modi说。
他补充说，许多行业由于缺乏可用性或连接性，无法利用或扩大其天然气需求。然而，一旦连接性改善，需求自然会随之而来。
Modi表示，还必须加大国内天然气生产以满足这一日益增长的需求。
国际能源署于2月12日发布的一份报告预测，到2030年，印度的天然气需求将增加近60%，预计到本十年末，该国的天然气消费量将达到每年1,030亿立方米。
根据Modi的说法，可再生能源将与传统能源共存。他也支持市场驱动的价格。
Modi说："通常在价格问题上存在一种非常错误的看法。问题在于，一旦你控制了价格，就无法实现任何生产。因此，当公司愿意承担资源风险时，市场应该决定价格。"
标普全球大宗商品的普氏于2月12日评估3月份的西印度LNG基准价格为16.325美元/百万英热，比3月份的JKM估价低17.2美分/百万英热。
GEECL是印度最早的煤层气生产商之一，从其位于西孟加拉邦的Raniganj区块中开采煤层气，该区块面积为210平方公里，拥有10.62万亿立方英尺的原始气体储量，该公司称。
GEECL还持有泰米尔纳德邦Mannargudi区块的100%权益。
"Raniganj区块将是我们的重点。那里有很多勘探工作要做，因为我们在该区块有大量的页岩资源，"Modi说。"我们必须在Raniganj单独勘探另外650口煤层气井，目标是在明年左右完成这些勘探，下一阶段的活动预计将在雨季后开始。"
当被问及合作机会时，Modi表示，GEECL并不寻求任何合资伙伴，并且已经制定了资本支出计划。