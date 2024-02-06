印度国有天然气进口商Petronet LNG在2月6日的一份声明中表示，Petronet LNG已经与卡塔尔能源（QatarEnergy）签署了一份LNG买卖协议，协议供应量为750万吨/年DES，为期20年，从2028年到2048年。

Petronet LNG在声明中称："这份协议是基于现有的LNG买卖协议（按离岸价格计算，LNG供应量约为750万吨/年）进行的延长协议，现有协议在1999年7月31日签署，仅供应至2028年。"

标普全球大宗商品公司在该协议正式宣布前援引知情人士的话称，与卡塔尔能源的延长协议价格与原油价格的斜率可能约为12%，交付地点为印度各地。这一价格水平是近年来签署的石油相关合约的最低价格水平之一，并可能为未来几个月的合约谈判设定一个行业基准。

一位印度LNG进口商说："这是印度最重要的合同，因为对于印度下游市场而言，考虑到数量和期限，该价格将作为基准。" Petronet LNG与卡塔尔能源于1999年签署的原始合同被认为是印度LNG和天然气行业的基石。

另一位知情人士称，新协议中没有再延长5-25年的条款。这一点意义重大，因为卡塔尔能源最近在亚洲签订的一些合同长达27年。

Petronet LNG表示，与1999年的协议类似，新的买卖协议下的LNG供应也将由GAIL公司（60%）、印度石油公司（30%）和巴拉特石油公司（10%）获得，主要由Petronet LNG的Dahej LNG接收站进行再气化后大量连续供应。

卡塔尔能源部长Saad al- Kaabi在2月6日的另一份声明中表示："我们相信，与我们的尊贵客户Petronet LNG及其尊敬的股东公司签署的这项新协议将进一步加强与印度的关系，并支持印度提高天然气在其能源结构中的贡献率的愿景。"

Petronet LNG在声明中表示："Petronet LNG与卡塔尔能源之间的这一LNG买卖协议将确保印度的能源安全，并确保向化肥、城市燃气分销、炼油厂和石化、电力和其他行业等主要消费行业持续供应再气化的LNG。"

这份750万吨/年的供应量是卡塔尔与单一亚洲天然气进口商签署的最大合同之一，是在本周在果阿邦举行的印度能源周上宣布的。

长期合同

印度的GAIL公司最近宣布，与阿布扎比国家石油公司旗下LNG子公司达成50万吨/年的购销协议，从2026年开始，为期10年。

1月5日，GAIL还宣布与投资组合公司维多达成一项100万吨/年的长期协议，为期10年，从2026年开始。此前有报道称该交易的价格约为12.4%-12.45%。

2023年7月，印度石油公司宣布与道达尔能源签订了一份80万吨/年的LNG长期合同和120万吨/年的总协议，从2026年开始，为期14年。

标普全球大宗商品公司的LNG分析师Ayush Agarwal表示，尽管卡塔尔能源和Petronet续签了合同，但印度直到本十年末的40%预测需求仍未有合同。

卡塔尔能源最近宣布与Excelerate Energy签订了一份合同，从2026年开始向孟加拉国交付最多100万吨/年的天然气，为期15年。

据标普全球公司早前报道，2023年，卡塔尔能源与壳牌、埃尼和道达尔能源签署了在欧洲交付LNG船货的合同，其中包括天然气指数化风险敞口。这家中东供应商还在2023年与中国石化签署了合同，允许以12.7%的价格向中国石化在中国各地的LNG接收站交付货物。

卡塔尔计划到2027年将其液化产能从2023年的0.79亿吨提高到1.26亿吨。

标普全球公司的数据显示，2月6日，普氏评估的3月WIM（交付到印度西部港口的LNG价格）为9.250美元/百万英热单位。

数据显示，2月6日，普氏评估的3月JKM（交付到东北亚的LNG基准船货价格）为9.459美元/百万英热单位。

Petronet LNG首席执行官Akshay Kumar Singh在一份声明中表示："Petronet LNG与卡塔尔能源之间现有的长期协议约占印度LNG进口的35%，对该国意义重大。"

卡塔尔能源表示，与Petronet的另一份协议是在2015年签署的，为额外的100万吨/年LNG供应，这使双方之间的年度长期供应总量达到850万吨/年。卡塔尔的Kaabi表示："这项协议是卡塔尔与印度之间长期能源合作关系中的另一个重要里程碑，协议的签署恰逢首次向印度出口LNG以来的20周年。"