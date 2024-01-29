LNG和石油基本面不断变化，迫使全球重新考虑合同基础

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2024年01月29日 | 18:36 UTC
作者： - Melody Li, Sam Angell, Aly Blakeway, Sakshi Jalan, Joey Daly
亮点
该系列报道由两部分组成，本篇报道是第二部分，探讨了全球对现货液化天然气（LNG）交易日益增长的兴趣，以及随着市场不断变化，如何转向更灵活的合约将变得至关重要。
根据消息人士和标普全球大宗商品的分析，随着LNG和天然气基本面成为LNG价格更关键的驱动力，贸易商指出，全球范围内的合约越来越多地采用LNG和天然气指数，而非以往与石油挂钩的合约。
从历史上看，LNG市场的长期合约是围绕普氏即期布伦特基准等石油指数订立的。然而，由于近年来的波动，市场参与者仅根据石油指数为其合约定价变得越来越不经济。
在供过于求的LNG和天然气市场中，基于石油指数的合约价格可能会高于LNG和天然气现货价格。尽管全球市场并未严重供过于求，但目前全球库存高企，贸易商开始关注石油、天然气和LNG价格的潜在差异。随着LNG和天然气现货价格跌破石油合约价格，在现货市场上购买更多货物的动力增加。使用更多与天然气和LNG挂钩的合约（如普氏 JKM或西北欧基准），可以让市场参与者无缝优化其供应量，并提供更准确的对冲可能性。
芝加哥商品交易所（CME）的Hilary Till和Adila McHich在2020年的一份报告中指出："石油指数化造成的经济失衡是一个重大风险，可能会损害买方或卖方的商业交易盈利能力，具体取决于价格冲击的方向。可以说，随着油气价格继续脱钩，石油指数化合约已经失去了意义。"
虽然CME的报告表明，从石油指数化到天然气中心价格的转型水平因地区而异，但LNG贸易商表示，全球范围内对向更多基于LNG和天然气的长期合约转变的兴趣日益增长。
采用天然气和LNG价格可帮助市场参与者优化其货物，并使他们更容易将货物转运至亚洲或欧洲。虽然消息人士注意到这种情况在欧洲有所增加，越来越多的市场参与者在讨论转向更具代表性的指数，然而由于库存高企和需求相对疲弱，导致LNG价格在过去几个月内降温，许多卖家依然犹豫不决。
国际天然气联盟（IGU）2023年的一份报告显示，"天然气市场一直在经历一场重大变革，最重要的趋势是通过气对气（GOG）竞争实现竞争性定价的份额增加，这主要以牺牲油价联动（OPE）定价以及各种形式的政府管制定价为代价。 2005年至2022年期间，GOG在全球天然气消费中的份额从31.5%增加到50%，几乎翻了一番，而油价联动（OPE）指数价格机制的份额从24%下降到17.5%。随着现货LNG进口大幅增加，以及土耳其从俄罗斯进口的一些合同管道天然气转为中心定价，不再与石油挂钩定价，GOG在欧洲的份额显着上升。自2016年以来，GOG取代OPE在很大程度上是因为GOG定价在LNG进口中的份额增加，尤其是通过现货市场LNG贸易。"
随着市场寻求通过长期协议来确保未来几年的供应，目前有关现有合约以及签署新合约的谈判表明，人们对5年或5年以上长期合同中的天然气和LNG指数的兴趣不断增加。
虽然有一些基于天然气的合约，但这些机制需要重新调整，以更好地反映LNG基本面。
CME的NWM合约以普氏JKM和TFU的价差进行交易，突显了欧洲LNG衍生品目前的两个主要用例。
道达尔能源（TotalEnergies）LNG贸易全球主管Patrick Dugas在2022年12月举行的行业会议上表示："我们意识到我们被误导了，管道天然气不能再反映LNG货物的价格。我们将必须找到一种方法……转向西北欧LNG指数。"
市场也出现了转向灵活的中短期交易的趋势。标普全球大宗商品的分析师表示，中期合约的期限是2年以上和5年以下，而长期合约的交易期限是5年或5年以上。
在俄乌冲突爆发之前，即期布伦特以及TTF和Henry Hub等天然气价格趋势相对稳定。自双方冲突以来，与石油相比，市场波动引发并加剧了天然气和LNG市场的价格波动。
2022年1月29日，标普全球旗下普氏评估的3月DES西北欧基准价格为8.317美元/百万英热单位。2020年和2021年欧洲LNG平均价格分别约为3美元/百万英热单位和16美元/百万英热单位，在俄乌冲突爆发之后，在2022年2月24日暴涨至36.823美元/百万英热单位。LNG价格在8月26日达到74.486美元/百万英热单位的峰值，随后开始逐步下跌。
天然气方面，普氏在2022年1月29日评估的荷兰TTF次月价格为9.007美元/百万英热单位。 在2022年2月24日俄乌冲突爆发后，价格上涨至9.638美元/百万英热单位，随后在8月26日达到98.961美元/百万英热单位的峰值，之后逐渐回落至当前水平。
尽管短期内市场形势看跌，但由于天气和地缘政治风险，天然气和LNG市场仍然容易受到价格波动的影响。
标普全球大宗商品的分析师Lucien Mulberg和高级总监James Taverner在一份报告中表示："欧洲对LNG的依赖程度更高，使冬季价格飙升的风险增加。在缺乏来自俄罗斯的灵活额外供应支持的情况下，持续两周以上的寒潮天气或LNG交付量大幅下降，将导致冬季价格大幅上涨的风险增加。"
尽管2024年新项目的供应量可能会下降，但预计2024年及未来几年的供应将超过需求。因此，根据油价定价的长期合约的重要性减弱，原因是在当前市场形势下，买家发现在确保期货交易量方面的优势较小。
中国一家省级燃气公司的一位高管说："在目前的形势下，人们明显倾向于寻求现货交易，敦促现货交易商在谈判中提供更多选择权以及更大灵活性。"他补充表示，规模稍大的本地燃气公司和发电厂正在考虑转向现货交易，从而适应未来市场化程度更高和长期合约价格变化的趋势。
韩国米德兰电力公司（Komipo）正在寻找15年期（从2027年开始）的长期合约，目前价格指数与Henry Hub挂钩。消息人士称，这一战略举措预期将从2027年起推动美国供应增长，预计Henry Hub定价将在通过降低价格反映供应增加方面发挥关键作用。
Mulberg和Taverner表示："目前与亚洲签订的大多数长期合约都是与石油挂钩的。然而，随着更多与中心挂钩的北美LNG上线，以及买家的定价条款多样化，这种情况正在发生变化。从长期来看，石油指数化在确定亚洲长协价格方面的作用将越来越小。预计将有更多合约的价格至少部分与天然气市场中心挂钩，包括北美以外地区。"
Mulberg和Taverner补充称，受当前市场趋势的影响，现有长期合约的价格将随着时间的推移逐步重新进行谈判。预计到2030年代初，长期合约供应量将下降至亚洲进口总量的50%以下。
在新签署的合约中，这些合约可能与石油或天然气中心挂钩，比例将随时间推移而变化。长期来看，预计石油在亚洲LNG定价方面的作用将减弱，而全球LNG市场基本面和成本在确定合同条款和价格方面将发挥更大的作用。