尽管美国对胡塞武装采取行动，亚洲托运人仍对红海风险感到担忧

1月12日，亚洲船运消息人士表示，尽管西方最近对伊朗支持的也门胡塞武装进行报复性干预，但由于红海船运风险，供应链中断情况可能会继续加剧，运费也将保持高企，因为市场在等待情况更加明朗。

标普全球大宗商品副总裁兼船运分析研究主管Rahul Kapoor表示："这些事件表明，红海局势是多么动荡不安，而且这种情况可能会在可预见的未来持续存在。"

Kapoor说："我们预计，红海的过境船只数量不会很快恢复到12月前的水平，市场将处于提心吊胆状态，等待未来几天情况进一步明朗。"

一家从事油轮租赁的船运公司的一位高管指出，一些租船人和船东仍在消化美国空袭也门的事态发展。

因此，这位高管表示，今天现货市场上接收或交付的船只不多。

新加坡一位业内人士说，由于红海危机持续，几乎没有缓和的余地。这位消息人士说："任何事情都有可能发生......只要美国继续为以色列提供支持，胡塞武装就可能会继续袭击船只。"

一家亚洲船运公司的一位消息人士说，船员和船上货物的安全仍然是重中之重。该公司至少有一艘船在红海水域航行。

他说："我无法预测这种情况（红海船运风险加剧）会持续多久......但不安情绪不会那么容易消失。"

另一位新加坡船运消息人士指出，考虑到最近的空袭，以及胡塞武装继续承诺阻止以色列船只或前往被占领巴勒斯坦港口的船只在阿拉伯海和红海航行，预计冲突将继续升级是审慎之举。

成本持续上涨

全球贸易约12%通过苏伊士运河运输，占全球集装箱运输总量的30%，每年货物价值超过1万亿美元。

消息人士称，改道的船只选择了较长的好望角航线，导致航行时间增加了约14-21天。

第三位新加坡船运消息人士表示，由于航行时间增加，托运人的每吨船用燃料成本已经上升，包括食品在内的商品价格上涨，已经间接体现了这些费用。

他表示，这种情况需要迅速解决，并指出，叠加巴拿马运河问题，尽管一些托运人正在努力降低风险，但延迟发货的风险可能会保持高企。

1月10日，马士基发表声明称，该公司正在修改其OC1服务——在大洋洲和美洲之间运营——因为根据加通湖（Gatun Lake）当前和预计水位，巴拿马运河管理局（ACP）已经调低了可以通过运河的船只数量和重量。

集装箱船运情况日益复杂

地中海航运（MSC）、达飞轮船（CMA CGM）、马士基、赫伯罗特（Hapag-Lloyd AG）和长荣海运（Evergreen）等全球最大的集装箱托运人均已暂停通过该咽喉要道的船运。

Kapoor说："集装箱运输是一个由复杂网络组成的航运体系，经由好望角改道前所未有，这种情况必定会导致供应链中断，减缓向英国和欧洲企业交付货物的速度。"

Kapoor说："价值数十亿美元的船货将在海上运输更长时间，这将导致库存成本上升。"他指出，这些成本最终将转嫁给消费者。

Kapoor表示，这种影响不仅会立即显现，还将在未来几个月内对供应链产生不利影响。

1月12日，集装箱交易和租赁在线物流平台Container xChange的联合创始人兼首席执行官Christian Roeloffs在一份声明中表示："随着供应链中断成为常态，零售商必须习惯于保持较高库存。"

该公司表示，在过去30天里，拉美（东部和西部）、日本和韩国以及地中海欧洲各国的集装箱交易现货费率涨幅最大，这与红海的动荡局势有关。

该公司指出："本周中国-欧洲平均报价约为5,400美元/40英尺HC，高于前一周的1,500美元（3倍）。"

该公司称，过去两个月，船运和租赁公司已经从中国预定了超过75万标准箱的ISO集装箱订单，因为他们需要更多集装箱以避开红海航线。

据标普全球1月12日的报告显示，1月9日普氏集装箱运价 1（PCR 1）北亚-北欧西行现货估价为6,000美元/FEU，较前一日上涨20%，为2022年9月22日以来的最高水平。标普全球旗下普氏1月11日对PCR 1的估价为5,750美元/FEU。