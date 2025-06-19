采访：Limak水泥集团首席执行官认为脱碳是核心战略，而非附带项目

随着欧盟碳边境调节机制（CBAM）将于2026年1月1日全面实施，出口到欧洲的水泥公司的脱碳和可持续发展努力持续受到关注。普氏最近采访了Limak水泥集团的全球首席执行官Muhammed Erkam Kocakerim，此次采访讨论了该公司在可持续发展和脱碳方面的持续努力。Limak水泥集团是一家总部位于土耳其的跨国公司，位列全球前40大水泥生产商，在土耳其排名第二，拥有11家水泥厂、30多个预拌混凝土站点，以及遍布土耳其和非洲的多个低碳燃料和太阳能设施。。

采访内容已经过编辑，以求简洁明了。

关于实施CBAM

欧盟CBAM是一个公平且合法的机制，旨在维护全球气候责任。目前正处于报告阶段，计划到2026年对包括水泥在内的六个行业全面实施，这标志着朝着建立更可持续和公平的脱碳框架迈出了关键一步。随着土耳其准备启动其国家排放交易体系（ETS），Limak水泥集团完全支持建立一个符合国际标准的国内CBAM框架，以加强该国的低碳转型。

土耳其的年度出口额达12亿美元，是全球两大水泥出口国之一，其中欧洲占15%，Limak水泥集团约占10%。

我们明确界定的、以科学为基础的低排放路线图将使我们处于高于欧洲平均水平的位置，加强我们的气候领导地位和在不断变化的监管框架（如欧盟CBAM）下的长期竞争力。然而，我们也认识到，土耳其更广泛的工业在这一过渡过程中可能面临结构性挑战，这凸显了协调政策和支持机制的必要性。

关于出口趋势和数量

我们在土耳其和非洲经营着11家水泥厂，向近15个国家出口。我们地理位置多样化的布局使我们在国内和国际市场上都具有战略优势。在土耳其，我们的几家工厂位于地震灾区（东南部），在那里我们看到了需求的显著增长，而其他工厂则位于叙利亚和巴尔干边境附近，支持强劲的出口潜力。

在某些年份，我们的出口量几乎达到300万吨。然而，在2025年，我们的目标是100万吨，因为我们优先考虑为地震灾区提供供应——我们认为这不仅仅是商业责任，更是社会责任。

关于Limak水泥集团的可持续发展和脱碳努力

随着世界向深度去碳化迈进，这一过渡不仅影响水泥行业，也影响到所有难以减排的行业和全球商业格局。Limak水泥集团不仅从行业角度看待这一变化，更视其为引领更广泛工业变革的机会。我们面临的挑战是巨大的，包括去碳化、循环经济、监管变化、数字化和人才转型。但这些挑战也同时推动创新和目标导向型领导力。

作为回应，我们在2021年启动了三重转型项目（TTP）。这是一个为期五年的路线图，结合绿色、数字和社会转型。我们的目标是成为一个以技能为主的组织，依靠敏捷性、整合性和共享成果蓬勃发展。在这一转变中，跨职能平台取代了传统的层级结构：一个用于人工智能和分析的多功能卓越中心、一个可持续发展与气候中心、Limak水泥学院5.0，以及一个面向未来的研发与创新中心，拥有来自10个学科的35名以上研究人员。

虽然水泥是一个传统上相对僵化的行业，但我们正在通过整合系统重新定义价值创造，这些系统将可持续性、人才和技术相结合。TTP已经带来了可衡量的影响——从连续10个季度的行业领先利润率，到SBTi（科学碳目标倡议）验证的气候目标，再到土耳其首个水泥欧元债券以及由Sustainable Fitch授予的“优秀”可持续性评级。

TTP不仅仅是一个程序，它是一种新的思维方式，一个为实现有韧性、可扩展和面向未来的增长而设计的蓝图。

关于Limak去年成功测试的氢混合燃料项目的进展情况

Limak水泥集团并不把脱碳视为一个附带项目，而是核心战略。通过我们的5C方法——从熟料化到碳化，我们在水泥产业链上推进了20多个项目，这些项目建立在自2021年以来发展的研发基础上。

我们最具变革性的努力之一是将绿色氢气和氧气整合到我们的燃烧过程中。通过与Air Liquide公司合作，我们将低比例氢气与高生物含量替代燃料（一种碳中和燃料组合）进行混合，消除了窑炉操作中的化石燃料。我们还通过氧气丰富燃烧过程，使氢气不仅在技术上可行，而且在经济上也可行。这一突破使我们能够避免低热值燃料通常出现的性能损失，建立了新的操作基准。

我们的氢气是一个全集成供应链的一部分：所使用的替代燃料在我们自己的低碳设施中进行加工，创造了一个自给自足的研发生态系统。为了进一步扩大规模，我们的第一个现场电解槽将于2026年投入使用，这标志着朝着接近零化石燃料排放迈出了决定性的一步——化石燃料排放占水泥行业碳足迹的35%。

同时，我们也在通过将建筑和拆除材料（CDM）用作辅助胶凝材料（SCM）、熟料原材料和混凝土骨料来开创循环利用的新局面。随着土耳其城市更新的浪潮，我们相信CDM可以成为循环建筑和低碳增长的战略杠杆。

关于未来愿景和目标

我们正在推进20多个中高阶段的研发项目，目标是提高材料效率、减少碳影响和增强韧性。2025年，我们更新了路线图，即在不依赖于碳捕获、利用与封存（CCUS）的前提下，到2030年实现46%的二氧化碳减排，达到每吨水泥409千克的二氧化碳排放量。这一目标是全球最具雄心的目标之一。与许多其他全球路线图不同的是，Limak的战略较少依赖于CCUS，而是更专注于熟料和粘合剂的创新。

我们通过人才、企业学院和多功能卓越中心加速创新，目标是在2027年实现超自动化。我们将50多位专家的知识与专长和30多种工具整合到一个平台上，计划于2026年推出的AI驱动xFP&A系统将实现全面的数据驱动敏捷性。未来的价值在于气候、数字化与人才的融合。