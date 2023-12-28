由于电力排放减少和供应过剩，2024年欧盟碳价将继续看跌

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2023年12月28日 | 09:14 UTC
作者： - Scott Chen
亮点
市场人士称，由于占主导地位的电力部门预计排放量将下降，天然气价格不温不火以及供过于求的问题，欧盟的碳价格预计将在今年持续看跌趋势。
在2023年价格波动的整个过程中，欧洲碳排放配额（EUA）市场经历了历史高点和数月低点。标普全球的普氏在上一次评估的EUA价格是12月27日的80欧元/吨二氧化碳当量。标普全球大宗商品的数据显示，这是自去年10月24日以来，欧盟配额价格首次达到80欧元。
标普全球对2024年欧盟碳价格的预测仍然相对克制，在经济温和和工业需求复苏的情况下，预计欧盟碳价格将高于当前价格。
标普全球l预测，，到2024年，欧盟的碳价格将在80.8-95.50欧元/公吨二氧化碳当量之间，平均价格为89.60欧元/公吨二氧化碳当量。12月20日，该预测从11月公布的93.5欧元/吨二氧化碳当量的平均预测下调。
标准普尔全球分析师迈克尔•泰斯塔（Michael Testa）表示："欧洲经济放缓可能导致工业活动减少，今年大部分时间都是这种情况。产量的减少将减少对碳信用额的需求，从而导致价格下跌。"
泰斯塔补充说："虽然今年晚些时候可能会出现温和改善，但整体复苏依然是暂时的，并受到经济压力的影响。"
总部位于伦敦的 CFP Energy 的蒂姆•阿特金森 (Tim Atkinson) 表示，很难看出看涨的基本面将在何处发挥作用。
阿特金森说:"如果没有长时间的恶劣天气，到2024年初如果价格介于65-75欧元的区间，我不会感到惊讶。"
同时，一位伦敦消息人士表示，如果价格降至60欧元/吨二氧化碳当量以下，将令人意外。
该消息人士称："我正试图找到明年看多的理由，因为从价格水平来看，你会觉得这肯定值得买入。"
根据欧洲能源交易所（EEX）的数据，到2024年，将拍卖6.84亿个碳排放配额（EUA）和欧盟航空配额（EUAA），比2023年拍卖的5.23亿个EUA多出约1.61亿个。在2024年的总数中，6.77亿个将是EUA, 670万个将是EUAA。
然而，公布的数字假设市场稳定储备没有减少。
Vertis环境金融市场研究和分析主管 Stefan Feuchtinger表示："日历中公布的总数并不是一个很有代表性的数字，因为它假设拍卖不会减少......我们预计这个数字将在7600万的范围。因此，我们预计2024年的实际拍卖量约为6.08亿件，比去年还要多。然而，我们认为这在市场预期的范围内。"
欧洲主要经济体可再生能源产能的提高和电力排放的降低预计将在 2024年抑制对 EUA 的需求。
根据CFP Energy的数据，海运可能被纳入欧盟排放交易体系可能不会对价格产生重大影响，因为2024年海运行业的需求仅约4,000万吨。
阿特金森说："在整个（航运）行业，预计2024年的需求约为3500 - 4000万吨二氧化碳当量，到2026年将增加到8000 -1亿吨二氧化碳当量，因此仅该行业不太可能对EUA价格产生重大影响。"
EUA与荷兰TTF天然气价格之间的相关性也仍然是碳市场的主导因素。
另一位英国碳贸易商表示，当天缺乏市场消息时，碳市场就会跟踪TTF价格。
这位碳交易商表示："我们看跌TTF，因为明年的基本面也看跌。除非我们出现供应冲击，或者天气模式发生变化。"
今年2月，普氏EUA价格飙升至100.23欧元/公吨二氧化碳当量，为普氏自2012年12月开始评估以来的最高水平。
Feuchtinger与Vertis环境金融分析师Gabriel Morchoven表示，2月的上涨势头主要归因于Fit-for-55 ETS改革方案的达成，以及在2022年能源危机高峰期后交易量明显低迷的情况下，1月对冲活动加速。
此后，尽管基本面悲观，市场在近10个月内保持在80欧元/吨二氧化碳当量水平以上。
然而，到12月，价格跌破80欧元/吨二氧化碳当量，并从2月峰值大幅下跌约33%至66.79欧元/吨二氧化碳当量，为2022年10月以来的最低水平。
市场疲软源于多种悲观因素，源于一系列看跌因素，包括工业产出疲软、电力排放下降、摆脱碳密集型发电，以及太阳能和风能的改善成本。
在投资方面，根据洲际交易所交易员承诺报告，投资基金在去年下半年大幅增加空头头寸，12月净空头头寸达到创纪录的4,200万。