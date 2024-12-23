2025年大宗商品：日本将进入氢能决策之年

这是《2025年大宗商品》系列报告的一部分。我们的分析师将向您介绍将在2025年推动大宗商品市场发展的关键主题。

日本将于2025年开始为期一年的关于氢和氨雄心的决策，这实际上标志着该国在脱碳道路上的发展进入了一个新阶段。

经过多年的可行性研究和试点项目，尽管成本问题持续存在，但新的一年将成为日本的决断之年。政府将最终选定首批项目，并给予价格差补贴，同时企业也必须决定是否继续推进自己的项目。随着这些举措的推进，日本将更接近于实现大规模部署脱碳解决方案的目标。

日本经济产业省氢和氨司司长Daisuke Hirota对标普全球大宗商品表示："毫无疑问，氢能和氨能即将走出实验室，迈入脱碳燃料商业化的阶段。与此同时，全球正在大力支持氢气生产和商业化设施投资，并推动技术发展。"

Hirota说："特别是，2025年将是市场初期开发用例供应链的重要一年，因为这种协调支持（氢和氨）与化石燃料的价格差距，并根据《氢能社会促进法》在接收端开发枢纽。"

他表示："为了避免我们的支持成为临时性的前期投资，我们将一并推进监管和制度措施，着眼于发展独立、强大的供应链，以及开拓新的市场和扩大氢能的使用范围。"

日本已根据10月生效的《氢能社会促进法》，为支持框架拨款3万亿日元（191.6 亿美元）。这类似于国际合约差价安排，用于弥补氢气及其衍生物的产出和运输成本与传统燃料价格之间的价差。

政策支持

从1月31日开始，日本将开始审查其新建立的价格差距支持框架的首批申请。

选择低碳氢及衍生物供应项目的申请程序于11月22日开始，将持续到2025年3月31日。

日本国有的日本金属与能源安全组织（Japan Organization for Metals and Energy Security）氢项目支持部门主管Satomi Takeshita表示："随着申请在3月底截止，我们预计在2025-26财年的筛选后，经济产业省部长将批准多个计划。"

Takeshita说："我们希望2025年将成为为社会部署氢能选择示范案例的重要一年。" JOGMEC将与日本经济产业省合作，管理对价格差距和枢纽发展的支持。日本经济产业省将在2025-26财年开始支持枢纽发展。

这些补贴旨在弥补涵盖进口和国内生产项目成本的"基本价格"与"参考价格"之间的差距，如现有燃料（液化天然气和煤炭）的CIF进口价格，这些现有燃料将被低碳氢及其衍生物所取代。

符合条件的公司可获得为期15年的低碳氢供应补贴。然而，在支持结束后，企业必须继续供应10年。

项目影响

据业内人士和专家称，日本企业认为氢价格差距补贴对推进项目至关重要，是他们决策的基础。

标普全球大宗商品氢副主任Anri Nakamura表示："（该框架）旨在协助大规模进口和小型国内供应链，并旨在促进钢铁、工业和运输等难以减排的行业向清洁燃料转型。"

Nakamura补充说："然而，电力部门的初始消耗并不被归类为难以减排，预计对于帮助扩大规模和降低成本是必要的。"

日本国际能源署前执行董事Nobuo Tanaka表示，发电公司JERA正在开发的一个项目涉及在Hekinan热电厂的氨共烧，在完成20%的共烧测试后，"应被视为第一个可能的项目"。

JERA是计划在2025年对氨供应项目做出最终投资决策的公司之一。

JERA总裁兼首席执行官Hisahide Okuda在11月27日表示："当然，这是基于一个假设，即国家将采取系统性的价格差距支持措施。目前，我们的原则没有任何改变，即在2025年在上游制定FID后继续推进项目。"

根据Nakamura的说法，到2030年，预计大多数日本低碳氢的使用案例在氢气和碳价的预期下将无法获取盈利。

他说："然而，由于市议会或都道府县政府的大力支持，一些项目，尤其是规模较小的国内使用电解槽的氢气生产计划，可能会继续进行。"他补充说，如果不能获得价格差距补贴，"大型进口依赖型供应链不太可能向前发展"。

需要支持

Tanaka目前担任凉爽地球创新论坛（ICEF）指导委员会主席，他表示，考虑到目前的氢成本，3万亿日元的价格差距补贴可能导致最终获得的项目数量低于之前的预期。

Tanaka说："这种价格差距措施应该使氢供应链成为可能，并使私营部门未来对氢供应链进行投资，选择的项目越多越好。"

Tanaka表示："因此，日本政府，尤其是经济产业省如何决定该项目，对氢经济的未来具有非常非常重要的影响。"

他说："事实上，3万亿日元是不够的。这只是第一笔拨款，但如果仅限于部分项目，我认为这并不能真正引发向氢能经济的大规模能源转型，"Tanaka也补充说，这需要额外的资金。

与此同时，12月17日发布的第七次战略能源计划草案"出人意料地改变了（2040-41财年）氢和氨发电的具体目标。"Nakamura说，这标志着第六次战略计划的目标发生了转变，即到2030-31财年，氢和氨发电占比达到1%。

Nakamura说："我认为这种转变并不是拒绝氢能发电，而是承认其潜力以及火电的其他脱碳选择。"

2023年6月，日本制定了到2040年每年使用1,200万吨氢的目标，并对国家氢战略进行了修订，以弥合其2030年300万吨的初始目标与2050年2,000万吨之间的差距，作为加速发展低成本氢供应的努力的一部分。