访谈：洲际公司预计到2029年，可再生氨的成本将低于650美元/吨

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2024年12月13日 | 15:27 UTC
作者： - Ruchira Singh
亮点
洲际能源公司首席执行官Alexander Tancock和澳大利亚负责人Isaac Hinton于12月12日告诉标普全球大宗商品，预计到2029年，其位于西澳大利亚州的50吉瓦西部绿色能源枢纽（WGEH）项目的第一阶段开始时，可再生氨的成本将低于650美元/吨。
WGEH是澳大利亚最大的可再生氢/氨项目。这个项目是CWP Global和位于金矿区东南部的Mirning Green Energy合作开发的，旨在为国内和出口市场生产350万吨/年的可再生氢。
Tancock和Hinton在回复电邮调查问卷时表示："通过澳大利亚政府的援助，通过氢能领先2.0（Hydrogen Headstart 2.0），氢气生产税收抵免和其他优惠融资产品，我们的主要项目（如WGEH和AREH）的氢气预期成本将会下跌。
在这些有利因素的推动下，我们预计WGEH的第一阶段绿色氨的价格将低于650美元/吨，并在未来的阶段进一步下降至近期氨市场价格范围之内。"
WGEH的第一阶段预计将在2029年做出最终投资决定，预计将在2034年左右投入商业运营。
洲际公司的其他项目包括同样位于西澳大利亚州的26吉瓦澳大利亚可再生能源中心（AREH），该公司的目标是与英国石油公司合作，生产160万吨/年的可再生氢。
在阿曼绿色能源公司（Green Energy Oman），洲际公司与壳牌和OQ等合作伙伴计划生产180万吨/年的可再生氢。
Tancock和Hinton表示，澳大利亚于12月通过了《2024年澳大利亚未来制造法案》，旨在释放对清洁能源的投资，这是"澳大利亚大规模可再生氢项目的转型"。
澳大利亚耗资20亿澳元（12.8亿美元）的氢启动计划，旨在支持可再生氢项目，目前正在最终确定获胜者。在2024-25年预算中宣布的同一计划的20亿澳元的新一期预计将开放投标。
与此同时，澳大利亚的氢生产税收抵免价值2美元/千克，也在2024-25年预算中宣布，目前正在立法。
Hinton说："我们将寻求申请任何支持机制。我们认为《澳大利亚未来制造法案》为WGEH提供了一个重要机会。"
WGEH正在为遥远未来的扩张做准备。Hinton说，洲际公司已经申请环境批准，将项目规模增加到70吉瓦。
他表示："由于环境审批过程将需要进行大量公众咨询，因此我们预计这个过程将需要两年时间。"
他说"主要重点是可再生氢。然而，未来存在巨大的能源潜力，如果市场对此有需求，可再生电力或其他载体也是可能的。"
该公司一位发言人表示， 公司尚未决定如何部署额外的电解槽规模，因为"这是遥远的未来，延伸到2040年之后"。即便如此，这种规模也可以灵活地适应未来的能源市场需求。
Hinton表示，评估过程的下一步是准备一份环境范围文件，之后将进行公众环境检讨，包括为期10周的公众谘询期。
洲际计划分阶段建设WGEH，并已与韩国电力公司合作，对可再生氢/氨项目的第一阶段进行可行性研究。
洲际表示，该行业预计在2024年搁置较弱的项目后，将在2025年取得实际进展。
这些高管们表示："考虑到未来几十年对清洁分子的大量需求，我们应该有信心，未来几年将签署更多的合同，政府政策将变得越来越重要，我们在项目所在的地区看到了一些良好的势头。"
高管们也认为，中国、中东、亚洲和澳大利亚似乎拥有更加明确的政策支持，并对全球竞争性技术解决方案持开放态度，这使得该公司在澳大利亚和阿曼的项目竞争力越来越强。
标普全球大宗商品的氢生产资产数据库显示，131个项目处于高级规划或建设阶段，相当于亚太地区357万吨/年的可再生氢或低碳氢，而15个项目已被取消或搁置，相当于139万吨/年。
12月12日，标普全球大宗商品的普氏对西澳大利亚碱性电解制氢（包括资本支出）的估价为4.87美元/千克，是一个月前的近两倍。
12月13日，普氏对日本碱性电解制氢（包括资本支出）的估价为6.03美元/千克，环比上涨26%。