访谈：South Pole表示，第6条市场设计有所改善，但流动性仍需时日

南极碳资产管理公司（South Pole）第6条全球高级总监Karolien Casaer-Diez在最近的一次采访中告诉标普全球大宗商品，最新的第6条规定提高了市场的透明度，并为项目开发商和投资者的参与提供了灵活性，但要实现供需的显着增长可能仍需要数年时间。

第29届气候变化大会（COP29）被广泛认为对碳市场富有成效的一次峰会，为联合国支持的新碳市场制定了基本框架。

作为全球最大的碳项目开发商和气候咨询公司之一，South Pole表示，COP29向市场发出了令人鼓舞的信号。

撤销

过去，项目开发商和投资者一直对进入这个市场犹豫不决，因为对于碳项目的东道国在什么条件下可以撤销其第6条信用出口授权，一直没有予以明确界定。

Casaer-Diez说：“COP达成的一致意见是，撤销只能在授权书中明确规定的条件下进行。这确实为碳项目开发商提供了更明确的规定，我认为这是一个很好的结果。

它降低了我们进入市场时面临的一些政策风险，并让我们清楚地（了解）在什么条件下我们可以或不能投资。"

她补充表示，世界银行集团已经发布了授权书模板，供各国政府考虑遵循。同时，像South Pole这样的第6条项目开发商将收到授权书，以便进行项目注册。

此外，她强调，联合国将在其网站上发布授权书，并向公众开放，以便尚未进入第6条市场的人士也可以查看这些授权书，从而评估政策风险，并做出明智的投资决策。

为私营部门提供灵活性

另一个有争议的问题是，碳项目的东道国是否可以在不指明具体买方国的情况下进行单方面授权。最终规定允许这种单方面授权，Casaer-Diez表示，这为项目开发商和投资者提供了灵活性。

“如果你的授权书规定你必须向新加坡出售产品，那么这些碳信用只能用于新加坡的NDC（国家自主贡献）。如果不进行明确规定，你也许可以将其出售给新加坡、瑞士、韩国，或进入CORSIA（国际航空碳抵消和减排计划）……因此，这一做法提供了更多选择。"

她指出，对于像South Pole这样的项目开发商而言，单方面授权可以带来更多的潜在买家。

她补充表示，这样的安排还使愿意承担风险的中介机构和二级贸易商能够在双边协议启动和运行之前进行早期投资。

优质供应

在新实施的框架下，第6条碳信用将有三个来源：第6.2条下的双边排放交易机制、第6.4条下的联合国集中式《巴黎协定》信用机制，以及从联合国清洁发展机制（CDM）过渡而来的早期项目。

Casaer-Diez表示，早期CDM项目将有助于早期供应，并且会有一些采购意向，然而，从其他两个来源交付第6条信用仍有待时日。

Casaer-Diez说：“对于第6.2条，双边协议要求相当高，需要时间进行谈判，很多东道国仍在建立自身的监管框架。对于第6.4条，我们现在有标准。下一个任务是编写方法和实际项目，以便它们可以开始发行。我认为，我们距离一个完全流动的市场还需要几年时间。"

她强调，由于需求强劲和交易成本上升，第6条信用的价格预计将上涨。在这些价格信号的推动下，South Pole计划开发方法和项目，重点关注难以减排的领域的创新技术，如燃煤发电厂退役、氢能、船运和钢铁脱碳。

Casaer-Diez补充称，第6条方法和自愿碳市场方法预计将保持一致，尤其是在如何定义质量和完整性方面。

她说：“我们越是在基础设施和原则方面保持一致，市场的可扩展性和流动性就越大。"

需求增长需要耐心

Casaer-Diez表示，总体而言，第六条市场的需求预计会很大，而且会供不应求。然而，她补充称，需求显着增长需要时间。

“（需求）或者会在2028年前增长，因为航空公司必须在2028年第一季度遵照执行CORSIA第一阶段的碳抵消；或者会在2030年前增长，因为那是主权国家的NDC截止期限。 "

她表示，对于项目开发商而言，如果材料需求能够在短期内出现更多增长，将会有所帮助。对于买家而言，尽早签署包销协议以获得更好的价格也不失为明智之举。

当被问及哪个国家将是下一个买家时，她表示，新西兰和澳大利亚都有很大的兴趣，但两国政府均未宣布采购战略。

同时，她指出，位于多哈的气候行动卓越中心（Climate Action Centre of Excellence）最近进行的一项研究呼吁欧盟允许在其排放交易体系或碳边境调整机制下使用第6条信用。她补充表示，如果这种情况出现，可能会发出一个非常强劲的需求信号。