COP29: 各国领导人解决第六条僵局，碳市场迎来转折时刻

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2024年11月24日 | 03:55 UTC
作者： - Eklavya Gupte
亮点
11月23日，在阿塞拜疆巴库举行的联合国气候变化大会上，世界各国领导人正式通过了《巴黎协定》第六条规定的国际碳交易的关键规则和指导方针，许多人认为这是碳市场的一个转折点。
第29届联合国气候大会（简称COP29）主席在一份声明中表示，这项协议将有助于建立一个值得信赖、透明和高度诚信的碳市场。 COP29首席谈判代表亚尔钦•拉菲耶夫（Yalchin Rafiyev）表示："我们已经解决了气候外交中其中一项最为复杂、技术性最强的挑战。"
"第六条很难理解，但它的影响将在我们的日常生活中显现。这意味着煤电厂退役、风电场建设和森林种植。这意味着对发展中国家的一波新的投资浪潮。"他说。
在COP29大会上，各方就第6.4条达成了关键指导意见，该条款将为联合国运营的全球碳市场建立一个新框架，增加对碳信用额度的需求。近两周前，世界各国领导人在COP29通过了有关第6.4条规定的碳清除和项目方法的关键标准。第6.4条允许一个国家的公司在国内减少排放，并将这些减少的排放量记入信用，以便它可以将其出售给另一个国家的另一家公司。
在经过多年紧张而艰难的谈判后，COP29还就第6.2条规定的授权和转让的指导和清晰度达成了一致。
根据《巴黎协定》第6.2条，授权和撤销至关重要，因为它们关系到这一碳交易机制的完整性和可靠性。
一位积极参与第六条谈判的消息人士表示："这一大进步在于如何标记不一致之处，如何解决它们，以及这对信用使用有何影响。"
第6.2条规定了温室气体排放的国家核算制度，各国可以采用共同原则，允许跨境交换信用额度。各国可根据第6.2条采用称为国际转让缓解成果的信用额。
许多谈判代表承认，商定的指导方针可能并不完美，但他们也表示，这是一个非常必要的步骤，有助于在缺乏信心的碳市场上树立透明度和问责制的新基准。
碳登记机构Verra是最大的碳信用发行机构，其首席执行官Mandy Rambharos表示，这标志着全球气候合作迈出历史性一步。
她说："各国现在可以加快气候行动，利用行之有效的监测、报告和核查（MRV）方法，动员私营部门资金实现并超过国家自主贡献。"Verra对这一决定感到鼓舞，并相信这将为各国政府参与现有的信贷计划、优化气候融资并产生有意义的影响开辟道路。
自愿碳市场经历了动荡的两年。媒体和学术评论指出，一些碳项目的质量存在问题，导致流动性低和碳信用价格大幅下跌。
但随着一系列诚信举措正在酝酿中，许多人希望市场信心能很快恢复。
碳评级机构BeZero carbon的联合创始人兼首席创新官塞巴斯蒂安•克罗斯（Sebastien Cross）表示，这笔交易"建立在更坚实的基础上"，应该会带来一个更高效、更透明的碳市场。
"当然，还需要采取进一步措施来有效实施第六条......但通过适当的实施，第六条将解锁数十亿美元的资本流动，其中很大一部分将流向发展中国家，带来的好处不仅仅是脱碳。"
并非所有人都对该协议持乐观态度。非营利气候政策组织碳市场观察（Carbon Market Watch）表示，该协议"存在着助长不受监管的碳市场的风险，而此时世界需要的是一个监管者"。
碳市场观察（Carbon Market Watch）政策专家伊萨•穆德（Isa Mulder）表示："各国似乎更愿意采取不充分的规则，然后再处理后果，而不是从一开始就预防这些后果。"
普氏的基于自然项目碳避免价格（Nature-based Avoidance price）反映了由REDD+等自然项目发行的最具竞争力的国际可替代性碳信用。该价格在今年早些时候达到创纪录低点后开始上涨。
标普全球大宗商品的数据显示，11月22日，普氏的基于自然项目碳避免价格估报4.35美元/吨二氧化碳当量，较2月大部分时间创下的2.70美元/吨二氧化碳当量的历史低点小幅回升。2023年和2022年，普氏的基于自然项目碳避免价格平均分别为6.23美元/吨二氧化碳当量和13.14美元/吨二氧化碳当量。