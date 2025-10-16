新加坡与澳大利亚商谈加入自愿碳市场联盟

据新加坡国家气候变化秘书处（NCCS）一位官员称，新加坡正与澳大利亚就澳方加入“促进碳市场增长联盟”倡议进行商讨，该倡议旨在增强对高完整性碳信用的自愿性需求。

该联盟由英国、新加坡和肯尼亚于6月发起，旨在在自愿碳市场的使用中促进公平竞争并维护完整性。

10月16日开幕的由Carbon Market Institute在新加坡举办的为期两天的新加坡碳市场与投资者论坛上，新加坡气候行动大使Ravi Menon在一场小组讨论中表示：“澳大利亚具备与新加坡合作推动强健的全球碳市场的良好条件。”

他补充说：“尤其是，新加坡期待澳大利亚加入‘促进碳市场增长联盟’。”

10月16日，标普全球大宗商品旗下普氏评估的通用ACCU估价为38.15澳元/吨二氧化碳当量，较前一日持平；人为诱导再生ACCU上涨40澳分至38.40澳元/吨二氧化碳当量。

澳大利亚碳信用单位（ACCU）是澳大利亚排放交易机制（即保障机制）中使用的一类合规碳信用。

ACCU尚未在《巴黎协定》第6条下进入新加坡市场

在论坛间隙，Menon澄清称，鉴于澳大利亚当前的国内路径以及这些工具的合规属性，关于根据《巴黎协定》第6条将ACCU纳入新加坡碳市场一事，尚未与澳大利亚政府开展正式讨论。

根据《巴黎协定》第6条实施伙伴关系的信息，鉴于自然资源丰富，澳大利亚在当前阶段并无计划通过《巴黎协定》第6条开展国际碳市场合作来实现其减排目标。

一位常驻澳大利亚的交易员告诉普氏：“由于各自合规排放交易体系中的价格较高，澳大利亚和新西兰的开发商并不十分热衷，或缺乏进入自愿碳市场的空间。”

今年9月，澳大利亚根据修订后的国家自主贡献，设定了到2035年将排放量在2005年的基础上削减62%至70%的目标。

据普氏此前报称，10月16日，自愿碳市场诚信委员会（ICVCM）在新加坡成立了亚太中心，旨在深化参与该地区不断发展的碳市场。

ICVCM被设立为自愿碳市场的全球治理机构，负责制定并监督用于碳信用的“核心碳原则”（CCP）标签——一种确保自愿碳信用环境完整性的质量基准。

然而，Menon独家向普氏表示，新加坡在《巴黎协定》第6条市场框架下并未就承认单一的碳信用标签与ICVCM开展讨论。他表示，在官方文件中使用诸如CCP和CORSIA之类的标签，旨在提供透明度，并不意味着获得正式的市场认可。

新加坡目前已与10个国家签署双边碳市场实施协议，包括不丹、智利、加纳、巴布亚新几内亚、秘鲁、巴拉圭、卢旺达、泰国、蒙古和越南。